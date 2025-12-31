Deel dit artikel: Share App Mail Pin

2026 begint met House of Villains met horror-tv: reality-schurken zorgen voor totale armoede

Hiephoi! Het kan niet anders of we hebben met de start van House of Villains, morgen, de allerslechtste televisie van 2026 meteen maar gehad. Als je dacht dat reality-tv niet erger kon dan pak ‘m beet Ex on the Beach en Temptation Island: het kan erger. En niet alleen omdat er met het k-woord gescholden wordt.

Moet je bij de start van House of Villains (schurkenhuis) dan aandacht aan zo’n programma besteden in Metro’s tv-rubriek Blik op de Buis? We wijzen je eerlijk gezegd liever op regelrechte pareltjes, maar slechte televisie gaan we natuurlijk niet uit de weg. Zie het als een waarschuwing: je vindt dit exclusief op Videoland.

De deelnemers aan House of Villains

Realitysterren moeten in House of Villains hun best doen om de grootste schurk te zijn. Dat gebeurt in een villa waar schurkerig wordt gestreden om 25.000 euro. Jaja, mensen: dit is het beginniveau van televisiejaar 2026. Het duurt nog een uur per aflevering ook.

De volgende mensen die je uit het reality-verleden misschien kent, doen mee: Ayleen Bella (Ex on the Beach); Damila Celina (The Real Housewives of Amsterdam, daar vond Metro ook iets van); King Faisel (Good Luck Guys); Terror Jaap (De Gouden Kooi); Malgosia (B&B Vol Liefde); Michella ‘ik ga iedereens kontje likken’ Kox (Echte Meisjes in de Jungle); René Spoelstra (Temptation Island); en tot slot Ruud Benard (uit de eerste Big Brother in 1999).

Soundos spreekt de zonnestraaltjes toe

Soundos El Ahmadi had zo aan House of Villains kunnen meedoen, maar ze is presentator van dit gebeuren. De standup-comedian spreekt de schurken toe met ‘mijn zonnestraaltjes’. Vooraf noemde zij deze reality-wedstrijd iets „wat fantastisch gaat worden”. Soundos spraak daarbij het woord ‘verschrikkelijk’ verkeerd uit.

Volgens de spelleidster is Nederland een land van dansen op klompen, fietsen in de regen en het kweken van realitysterren. Van die laatste groep zijn er volgens Soundos en Videoland een aantal ‘iconisch’ (diepe ahum). Deze acht worden ‘voor het eerst in de geschiedenis’ (lezers, het is werkelijk ongelooflijk), als beruchte realitysterren onder één dak gestopt. Zij strijden om de titel ‘die elke slechterik begeert’: de ultieme Supervillain.

Stop hating-campagne is blijkbaar geëindigd

Het doel van House of Villains? Geen. Of nou ja, kijkers trekken misschien. Daar wringt precies de schoen. De trailer, je ziet hem boven deze Blik op de Buis, deed al heel wat stof opwaaien. Vooral omdat er met de k-ziekte gescholden wordt. „Ik sla je k*nkertanden uit je k*nkerbek”, wordt dan wel weggebliept, in de ondertiteling staat het met een sterretje uitgeschreven. Een tv-producent kan ook prima ingrijpen, het spel stilleggen en een waarschuwing uitdelen: nog één keer die ziekte? Wegwezen. Maar nee hoor.

Kijkcijferduider Tina Nijkamp wees er in een column en op Instagram al op. RTL (en dus Videoland) hanteren sinds enige tijd de campagne ‘Stop hating, start loving, be sweet‘. Die was blijkbaar voor 2025 bedoeld en niet meer geldig zodra 2026 begonnen is. Het gedrag en het taalgebruik van de deelnemers is werkelijk niet te harden.

Slecht acteren in House of Villains

Er wordt nog slecht geacteerd in House of Villains ook. Spontaan gedrag is er amper, zo kun je het ook omschrijven. De slechtste en meest tenenkrommende acteur van het stel is Terror Jaap, die arriveert in een gouden kooi. Hier wordt dus echt over vergaderd hè? En dan zegt iemand: „Terror Jaap in een gouden kooi, is dat wat?” Deze Jaap Amesz met een nieuw uiterlijk als een soort viking, won in 2008 het gelijknamige programma en 1,3 miljoen euro. Dat hij is gevraagd is wel op z’n plaats, want House of Villains is het ergste op de buis sinds die (door Jaap toen kort en klein geslagen) Gouden Kooi.

De enige spontaan uitgesproken zin lijkt van een jongere kandidate die vraagt of Ruud Benard „van de productie is”. Ach die Ruud, in Big Brother beroemd geworden met knuffelen en „laat je niet gek maken”. Die lijkt me niet op z’n plek in deze schurkenvilla. „Ik sta bekend als knuffelaar”, probeert ie nog zelf, „maar ik kan ook gemeen zijn.” Eén ding is zeker: Ruud laat zich hier wél gek maken.

Uniek: wegstemmen en immuniteit

Als we net van ellende dreigen in te dommelen, nodigt Soundos haar zonnetstraaltjes nog uit in een Villains-cave. „Voor de exit-ceremonie.” Ah, er vallen mensen af via wegstemmen en ze kunnen ook immuniteit winnen: u-niek! Voor de oogluiken definitief sluiten mag Tempation-René op een troon zitten. Hij is de Supervillain of the week. Of zoiets. Terror Jaap zet grote ogen op, heft zijn arm strijdvaardig in de lucht, kijkt nog net niet in de camera en roept „game on“.

Aantal blikken uit 5: 0

Noot: lager heeft Metro niet, van Videoland zijn we veel beter gewend. Maar ja: dit is zo slecht dat het nog kijkers gaat trekken ook.

House of Villains is vanaf morgen (donderdag 1 januari) te streamen op Videoland.

