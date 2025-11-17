Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Yvonne Coldeweijer maakt meer bekend over juice op NET5: ‘Wil weten waarom Lil’ Kleine wéér vreemdgaat’

Voor het gevoel zit het roddeltv-programma van Yvonne Coldeweijer er al een hele tijd aan te komen, maar vanaf 5 januari gaat het dan toch echt gebeuren. Vanmorgen maakte zij meer bekend over haar juice-debuut op de buis, NET5 in dit geval. Ook Wendy van Dijk heeft NET5-nieuws. Zij laat als presentatrice een oude hit, So You Think You Can Dance, na precies tien jaar terugkeren. Metro sprak met haar.

Dat gebeurde allemaal tijdens een 2026-presentatie van Talpa. Over de zenders Veronica (op het 50-jarig bestaan bestaan volgend jaar na) en SBS9 werd met geen woord gesproken. De drie pijlers heten vlaggenschip SBS6, NET5 dat zich veel meer op Nederlandse content gaat richten en ‘digitaal’ (met streamingplatform Kijk.nl als belangrijkste onderdeel).

Yvonne Coldeweijer gaat met haar juice beginnen

BN’ers kunnen zich schrap zetten, want Yvonne Coldeweijer is terug. Na het stoppen van haar zowel geliefde als gehate online kanaal Life of Yvonne (zomer 2024), mag zij van John de Mol terugkeren op tv. Terugkeren omdat zij tot 2013 alter-ego Keet! was bij Telekids op RTL 8. Zij was zeer geliefd bij kinderen, maar bekende Nederlanders moeten vanaf 5 januari maar hopen dat Yvonne Coldeweijer hen overslaat. Dat zal nog lastig genoeg worden, want vijf dagen per week zien we haar gezicht, naast dagelijkse gasten, straks op de buis. De logische naam van het programma: De Juice. Met een tijdstip van 20.00 uur staat ze recht tegenover het 20.00 Uur Journaal.

Yvonne Coldeweijer wordt volgend jaar 40, maar zit als een twintiger te springen van enthousiasme. „Wie had dat ooit gedacht, een tv-programma voor mij?” Ze maakt duidelijk dat we als kijkers geen promopraatjes zullen zien, maar écht juice en een programma „waar ze zelf graag naar zou kijken”. Coldeweijer: „Catherine Keyl zei ergens over mijn programma dat er al best veel juice op tv is. Volgens mij is Chaterine in de war met The Bold and The Beautiful.”

‘Hoelang mag de ex van Hazes nog in dat huis wonen?’

Wat het dan wel wordt? „Ik wil weten wat Simon Keizer in zijn mancave doet. Hoelang de ex van André Hazes nog in dat huis mag blijven wonen. Hoe het met de relatie van Monica Geuze gaat en waarom Lil’ Kleine wéér vreemd gaat.” Dat laatste zal met een knipoog zijn, anders had ze haar juice-nieuwtje vast tot 5 januari willen bewaren.

Yvonne Coldeweijer denkt dat zij vrouwen gaat vermaken op het moment dat de vaatwasser z’n werk doet en „ze onder een dekentje met een theetje op de bank ploffen”. „Het moet voelen als dat ze staan te borrelen met vriendinnen.” Het gaat de nieuwe tv-maakster online vast weer haatreacties opleveren. In haar Life of Yvonne-tijd meldde ze al dat ze daar gemakkelijk haar schouders over kan ophalen. „Mijn bankrekening laat zien dat ik goed bezig ben.” Benieuwd naar wat ze in haar programma allemaal over Talpa-sterren naar buiten gaat brengen… of dat die de dans ontspringen. Zendermanager Bastiaan van Dalen wet één ding wel zeker: „Yvonne Coldeweijer gaat voor reuring zorgen.”



Naast Yvonne Coldeweijer ook Wendy van Dijk op NET5

Nóg een bekend gezicht op NET5 volgend jaar is een verrassende: Wendy van Dijk. Haar programma is misschien wel niet zo verrassend, want Van Dijk brengt na tien jaar So You Think You Can Dance terug. Van 2008 tot 2015 dansten grote talenten daarbij de pannen van het dak en onder meer Elise van der Horst en Dennis Weening gingen Wendy van Dijk als presentatoren voor. Kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp noemt Van Dijks avontuur „een overstap naar het kleine zusje van SBS6″. En over het feit dat Hélène Hendriks, Linda de Mol en zelfs acteur Raymond Thiry (Penoza) grote shows op SBS6 gaan doen: „De kaarten zijn geschud.”

Zelf is Wendy van Dijk dolgelukkig dat ze op NET5 te zien is, vanwege dat programma So You Think You Can Dance. Als Metro haar vraagt of het haar debuut op de zender is, blijft het even stil. „Sorry, ik weet het niet, ik weet niet of ik er ooit iets voor heb gemaakt.” Alles wees er in het verleden op dat Van Dijk professioneel danser zou worden, maar een tv-carrière zat dat uiteindelijk in de weg.

„Ik keek echt altijd naar So You Think You Can Dance, ik was groot fan”, zegt ze nu. „Dansen was ooit mijn leven en dit was en is straks een geweldig gemaakt programma. Als de dansfanaat die ik was, voel je dansen als noodzaak. En op tv kwamen er dan bizarre talenten voorbij.” Van Dijk had dolgraag mee willen doen, maar tussen 2008 en 2015 was zij op tv met heel andere dingen bezig en gestopt met haar danscarrière. „Als het in mijn tijd was geweest, had ik zeker meegedaan.” Dat zij van SBS6 naar NET5 verhuist, boeit haar totaal niet: „Ik vind dit, los van mijn danspassie, zó’n mooie tv-titel.”

Ander Talpa-nieuws: Rob Geus terug, Thomas Acda is Baantjer

Talpa had vanmorgen heel wat televisienieuwtjes te melden, naast Yvonne Coldeweijer en Wendy van Dijk. Een greep:

SBS6

Rob Geus keert terug naar SBS6 als man die speurt naar vieze plekken. In De Hygiënepolitie haalt hij zijn befaamde blauwe lamp die elk vuiltje vindt weer tevoorschijn. Hitserie van weleer Baantjer keert ook terug op tv. De hoofdrol De Cock ‘met c o c k’ is voor Thomas Acda. Hélène Hendriks maakt zangduetten-wedstrijd The Winner Takes It All. Waylon is het vaste jurylid, terwijl voor de winnaar 100.000 euro klaar ligt. De Staatsloterijshow – „dat nog op de tekentafel ligt” – is ook nieuw voor Hélène Hendriks en ze geeft dan opnieuw 100.000 euro weg. Linda de Mol gaat een grote kennisquiz met heel veel deelnemers maken, Postcodeloterij In De Ring is de titel.

Acteur Raymond Thiry presenteert Het Diner, waarbij BN’ers een geheim moeten delen dat al dan niet waar is. Van Lale Gül tot Josje ‘ooit van K3’ en van DI-REC-drummer Jamie Westland tot MAX-man Jan Slagter, velen doen mee. „Ik heb ooit een mislukte botoxbehandeling gehad”, horen we Slagter zeggen. Art Rooijakkers trekt met een aantal families naar de jungle in Colombia. In Tribe tot Survive worden de gezinsleden van elkaar gescheiden en moeten zij proberen weer bij elkaar te komen. Op voorhand hilarisch lijkt Oh Oh Den Haag, een realityserie met zowel statige types uit het Haagse Benoordenhout, als onvervalste Hagenezen uit de Schilderswijk.

NET5

Yvonne Coldeweijer en Wendy van Dijk gaan we zien dus, maar niet alleen zij springen in het oog. De Weddingplanners gaat over zeer succesvolle Nederlanders die huwelijken tot in de puntjes organiseren. Zij doen dat in de serie onder meer voor een uienteler en dj Fedde Le Grand. NET5 krijgt ook een dagelijkse dramaserie Flo, met Frederik Brom in een van de hoofdrollen.

Digitaal

Talpa heeft flinke verwachtingen van een podcast die wordt gemaakt door Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle. De dames gaan praten over wat er in de tv-wereld achter de schermen allemaal gebeurt. Johnny de Mol gaat online Onder Vier Ogen maken, waarin hij aan een bar mensen interviewt en één onderwerp verboden is: politiek. Dat kan nog best lastig worden als je weet dat Rob Jetten van D66 een van De Mols gasten is.

