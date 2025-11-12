Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van vinex-wijk naar een kasteel in Frankrijk: droom die uitkomt of een geldvretend monster?

Alwéér een tv-programma over Nederlanders die naar het buitenland vertrekken voor een woonavontuur vol vraagtekens? Maar natuurlijk! Vanaf vanavond al, want RTL 4 zendt de komende woensdagen Kasteel Gekocht, Wat Nu? uit.

Natuurlijk, omdat we met z’n allen al twintig jaar lang genieten van Ik Vertrek. Nog altijd kijken daar meer dan 1 miljoen mensen naar, vooral in de hoop dat de vertrekkers een krot aantreffen, het geld opraakt en men een taal totaal niet machtig is. Dus kom maar op met die kastelen. Metro bekeek alvast de eerste aflevering van Kasteel Gekocht, Wat Nu? voor televisierubriek Blik op de Buis.

Kasteel, lege bankrekening, stress

We zien in deze nieuwe realityreeks zes gezinnen of stellen die hun oerdegelijke Hollandse vinex-wijk verruilden voor een kasteel in Frankrijk. „Van vinex-terreur tot protserig paleis”, noemt de voice-over het. Waar we als kijkers natuurlijk allemaal benieuwd naar zijn: wordt het een leven als God in Frankrijk of komen die geëmigreerde landgenoten in een geldvretend monster terecht? Krijgen zij net als de fameuze familie Meiland – die met hun tv-werk gaan stoppen – ooit te maken met een kasteel-verbouwing die nooit af is?

Diezelfde voice-over: „Zijn huwelijk, bankrekening en gezondheid bestand tegen de stress?” We horen al snel een vraag bij een van de stellen: „Hoeveel hebben we nog als budget?” „Nul”, is het antwoord, „het is gewoon op”.

Ellende en chaos in het kasteel, dat is wat we willen

Kijk, dat horen we thuis op de bank natuurlijk graag. Het mag natuurlijk allemaal van een leien kastelendakje gaan. We gunnen die zes families best hun adellijke optrekjes, die overigens niet allemaal op een kasteel lijken, daar tussen de wijnranken. Maar wij thuis willen ook wat: ellende en chaos vooral.

We gaan hier niet verklappen of het werkelijk één en al gedoe wordt, daar moet je zelf natuurlijk maar achter komen. Wel stellen we deze gezinnen in Kasteel Gekocht, Wat Nu? even aan je voor.

Sanne (49) en Wilco (54), Sèvremoine

Vol enthousiasme begon dit stel aan een enorme klus in de Loirestreek. Zagen, schilderen, lassen en ontwerpen en dat vaak tot diep in de nacht. Sanne stort zich op het interieur en tovert elke kamer van het kasteel om tot iets bijzonders, terwijl Wilco naast zijn werk als software-engineer elk vrij moment klust. Hun perfectionisme botst soms met de realiteit.

Marcel (56) en Claudia (53), Vallérargues

Marcel en Claudia verruilden Nederland voor een duizend jaar oude kerkruïne in het zonnige Zuid-Frankrijk. ‘Ruïne’ was ook de letterlijke omschrijving van hun stulpje bij de makelaar. Samen met hun drie kinderen beginnen ze aan de grootste verbouwing van hun leven. Zonder gas, water of elektriciteit… We hebben hier wel te maken met echte aanpakkers.

Gaston (33) en Eveline (31), Honnechy

Gaston en Eveline, al geliefden sinds hun tienertijd, ruilden het Nederlandse water in voor een kasteel in Noord-Frankrijk. Met hun fulltime banen op afstand én een flinke dosis lef begonnen ze aan hun grootste avontuur tot nu toe. Tipje van de sluier: hun droom botst al snel met Franse regels, tegenslagen en eindeloze klusdagen.

Ook deze gezinnen vonden hun kasteel

Alex (56) en Antoinette (56), Magnac-Laval

Antoinette en Alex wilden een rustiger bestaan tussen de heuvels en middeleeuwse kerken. In een vervallen Maison du Maître beginnen ze aan hun nieuwe droom: een kleinschalige B&B met vijf kamers. Die moet ontstaan uit een ‘opknappertje’ van 97.000 euro. Het budget om te verbouwen is 60.000 euro. „Zo, we plakken weer even een paar duizend euro op de muur”, horen we Alex over het Britse behang zeggen. Dan weet je het wel hè?

Jeroen (45) en Leonoor (46), Richelieu

Jeroen en Leonoor lieten Haarlem achter zich voor een nieuw avontuur een bruisende Académie in een kasteel waar theater, de kunsten en natuur samenkomen. De kinderen vonden al snel hun plek op een Franse school. Wat we bij dit gezin kunnen beloven: eindeloze kluslijsten, een blaffende hond en… chaos.

Raymond (41) en Susanne (44), Rennepont

Susanne en Raymond verruilden hun leven in Oegstgeest voor de locatie in de Champagnestreek waar ze zelf drie jaar geleden getrouwd zijn. Het stel kocht Domaine Rennepont om er een bruisende trouw- en evenementenlocatie van te maken. Het optrekje kostte 820.000 euro en inmiddels is er voor nog eens 600.000 euro verbouwd. Het laatste wat de Metro-kijker meekreeg was „het geld is nu op”.

Wetten bij een kasteel verbouwen

Drie wetten die bij het verbouwen en restaureren van een kasteel horen, gelden in de Franse zon in elk geval. Eén: het wordt altijd duurder. Twee: het duurt altijd langer. En drie: het eindresultaat is altijd anders dan je had verwacht. Kortom, smullen en geniepig in je handen wrijven maar, als je gaat kijken.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Kasteel Gekocht, Wat Nu? is vanaf vandaag (12 november) elke woensdag om 20.30 uur te zien op RTL 4.s De eerste twee afleveringen staan al op Videoland.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Reacties