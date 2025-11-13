Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tuuttuut, Bij ons op de Wallen is terug: student (26) opeens CEO van een seksimperium

Wie vorig jaar naar de serie Bij ons op de Wallen keek, had de hele avond ‘Tuuttuut!’ in z’n hoofd. Met dank aan de ras-Amsterdamse Lida, die zo waarschuwde dat ze met haar scootmobiel in aantocht was. Tuuttuut! zal de komende weken weer klinken, want de BNNVARA-reeks is terug.

Het is niet Metro’s gewoonte om een tweede seizoen op te nemen in tv-rubriek Blik op de Buis. Voor Lida, 79 jaar inmiddels, maken we echter graag een uitzondering. En voor enkele andere prominente hoofdrolspelers in de realityserie Bij ons op de Wallen, zoals raamexploitant Pim en Kylie (23), werkzaam in een seksshop en als erotisch entertainer.

Lida scheurt over De Wallen

Lida, geboren op de Wallen, scheurde in haar voertuigje vorig seizoen door het red light-district dat het een lieve lust was. Het maakte de vrouw die „een hekel heeft aan geraniums” met haar getuuttuut een populair personage. Dat gold ook voor uitspraken als „die ene nacht met een Italiaan, ik wist niet dat zoiets bestónd“. Tegenwoordig willen Wallengangers met Lida op de foto.

De televisiekijker mag dus een tweede blik achter de schermen van de rosse buurt werpen. Hoe heerlijk, weten de kijkers die seizoen één zagen. Achter de schermen zien we oude bekende Pim, ooit een headhunter op de Zuidas, nu raamexploitant. Sinds het vorige tv-seizoen is wat hem betreft het meeste op de Wallen hetzelfde gebleven: „De vuilnis wordt nog steeds kut opgehaald.” Pim ervaart wel wat minder toeristen, maar niet zulke volle straten is voor zijn branche geen nadeel. Vijf drugsgerelateerde schietpartijen in relatief korte tijd, was dan weer ‘wat minder’.

Kylie in een andere rol, Dylan de opvolger van Jan Otten

Voice-over Daniël Boissevain, die momenteel in Doe Maar! – de nederpopmusical speelt, is met z’n plat-Amsterdams terug. Dat geldt ook voor Kylie (23). Haar contract in een seksshop op de Wallen werd niet verlengd, maar ze heeft werk in een andere erotische winkel gevonden. Ze heeft nu meer tijd om als erotisch entertainer op bijvoorbeeld festivals te stralen. Twee dingen zijn nieuw: ze heeft een 48-jarige vriendin aan de haak geslagen en ze dot aan sexting met mannen die dat willen. Eerste contacten legt ze via Instagram.

En nieuwe Wallen-meneer is een bijzondere. Nou ja, meneer… We hebben het hier over de 26-jarige geneeskundestudent Dylan. Hij werd onverwacht CEO van een seksentertainment-imperium. Zijn stiefvader Jan Otten – een geliefd Wallen-icoon – overleed plotseling in mei 2024. Otten was een man van uitspraken als „ik heb weinig hersens. Ik kan alleen kaartjes scheuren en geld tellen”. Dat deed hij dan wel voor zijn beroemde zaken als Cassa Rosso en De Bananenbar, terwijl hij in een straatarm Amsterdams gezin opgroeide.

Dylan runt het bedrijf van tweehonderd medewerkers nu samen met zijn moeder. Hij moet alles leren: „Je kunt hier niet voor studeren. Er bestaat geen geel boekie Wallen voor Dummies.” Een man die met zijn vriendin seksshows in een van de zaken opvoert, is openhartig: „Vroeger had ik seks met twee of drie verschillende vrouwen per dag. Dat was training voor wat ik nu doe.”

Lida, de leukste vrouw van de Wallen

En jawel, natuurlijk komt Lida in haar scootmobiel vanuit haar verzorgingshuis een paar keer per week naar de Wallen om te ‘buurten’ en liedjes te zingen in een van de bruine kroegen. Lida is wat Metro betreft de leukste vrouw van het prostitutiegebied en in elk geval een perfect tv-gezicht. Ze is verbaasd dat mensen haar nu plotseling herkennen (wij niet).

„Zelfs in de supermarkt. Hey, u bent toch van de tillevisie, zeggen ze.” „Ik ben helemaal fan van u”, zegt een jonge meid. Zelfs een aantal Vlaamse dames kennen Lida en vragen of ze met haar op de foto mogen. „Nou, snel dan. Televisiester Lida, wat een giller hè? Wie had dat kunnen denken? Op de foto met Ma Flodder. Mijn broer zei dat ik voor elke foto een euro had moeten vragen.”

Een prachtmens, dat door gezondheidsproblemen nu nog max twee keer per week de Wallen bezoekt. „Maar onze lieve heer wil me nog niet hebben. Anders had ik allang op die natte wolk gezeten.” Zulke types maken Bij ons op de Wallen weer heel aardig om te kijken. We zijn ook wel benieuwd naar de man die we in een andere trailer dan hierboven horen zeggen dat hij al elf jaar lang dezelfde dame bezoekt. Zonder blikken of blozen: „Ik had er een huis van kunnen bouwen.” Tuuttuut!

Aantal blikken uit 5: 3,5

Bij ons op de Wallen is vanaf vandaag (13 november) zes keer op woensdag om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start.

