Meedoen als onbekend gezicht aan Wie Is De Mol? Tweede seizoen is bekendgemaakt

Denk jij op zaterdag thuis op de bank: wáárom kan ik nou nooit eens meedoen aan Wie Is De Mol? En zit je je te verbijten dat jij het natuuuuuuurlijk allemaal beter ziet dan die domme kandidaten… Goed nieuws!

AVROTROS heeft zojuist bekendgemaakt dat er een nieuw seizoen met tien ‘onbekende Nederlanders’ gaat worden gemaakt. Dus jij kunt (weer) meedoen. Weer, omdat een eerste onbekendenseizoen aan het begin van de zomer 2024 te zien was. Dus is het je grote wens? AVROTROS heeft een vragenlijst aangemaakt die je als mogelijke kandidaat van Wie Is De Mol? mag en natuurlijk moet invullen. En dan wordt het afwachten… Hieronder zie je hoe dat via Wieisdemol.nl moet.

Hila Noorzai presenteert Wie Is De Mol?

De presentatie van Wie Is De Mol? met deelnemers zonder bekend gezicht is Hila Noorzai. De tv- en radiomaakster deed zelf in 2022 aan de ‘gewone versie’ mee. Everon Jackson Hooi was toen De Mol (een topmol werd hij genoemd) en Hila Noorzai moest halverwege het tv-spel verlaten.

Metro sprak toen met Noorzai over haar presentatiedebuut in Wie Is De Mol? De eerste onbekendenreeks werd vorig jaar alleen via NPO Start uitgezonden. Noorzai zei toen over het feit dat zij beide kanten van het programma kent: „Bijzonder. Het was geweldig, omdat ik ook weet hoe de spanning is aan de andere kant, die giert natuurlijk door het lijf van de kandidaten. Dat ik weet wat er allemaal door je heen gaat en dat deelnemers niet weten wat er over een paar minuten gaat gebeuren. Als presentator kan ik daar nu soms ruimte aan bieden, soms wat rust brengen of juist wat spanning opbouwen. Daar kan ik mee spelen, wat als presentator ook mijn taak is. Ja, het was leuk om te weten wat er in al die hoofdjes omgaat en fijn dat ik beide kanten ken. Als kandidaat wilde ik alles meemaken, maar of dat zou lukken weet je natuurlijk nooit. Deze keer hoefde ik niet naar huis, haha.”

Jubileumseizoen

Zaterdag is het jubileumseizoen van Wie Is De Mol? (om 25 edities te vieren) van start gegaan op NPO 1. Rik van de Westelaken ontving in Portugal vijf oud-Mollen en vijf fanatieke ex-kandidaten.

