Liv (23) verkoopt sigaretten een paar meter over de Duitse grens en dat loopt als een malle

Slim, zo zou je Liv Wiegmink wel kunnen noemen. De 23-jarige onderneemster besloot een paar meter over de grens sigaretten en shag te gaan verkopen. Haar tabakszaak loopt uitstekend. Wie haar klanten zijn? Alleen maar Nederlanders.

Nieuws van de Dag nam gisteren een kijkje in Liz’ winkel vol sigaretten, je ziet het in de SBS6-beelden hierboven. „Een stukje Hollandse handelsgeest, hier houden we van”, kondigde presentator Thomas van Groningen het item aan.

Sigaretten en boodschappen vaak over de grens gehaald

Het is al even gaande, dat heel wat Nederlanders sigaretten, drank en boodschappen in België en nog veel vaker in Duitsland halen. De simpele reden: het is goedkoper (tv-programma Kassa nam de proef eerder dit jaar op de som). Nederlandse ondernemers sloegen onlangs alarm over al die landgenoten die de grens overtrekken.

Diezelfde landgenoten kunnen nu ook in Gronau voor sigaretten langsgaan bij Tabak Boetiek van Liv Wiegmink. Haar zaak ten oosten van Enschede ligt – geschat – een metertje of 20 over de Duitse grens. Nieuws van de Dag-verslaggever Pim Markering zocht Liv op.

🚬 Sigaretten en shag in Nederland Inmiddels is 50 procent van de gerookte sigaretten in ons land uit andere landen afkomstig. Van de gerookte shag is zelfs 62 procent afkomstig uit het buitenland, blijkt uit het nieuwste rapport van bureau Kantar.

Talloze Nederlanders trekken naar omgebouwde grenspost

De winkel waar je nu sigaretten kunt kopen, is een omgebouwde grenspost. „Ik zag dat dit handel was”, is de eenvoudige verklaring van Liv over het starten net over de grens. „Ik zag dat het pand nog vrij was, dus ik dacht: dit is mijn kans.” Ze kan voor haar rookwaar veel minder geld vragen dan in eigen land, maar dat trekt juist klanten aan. „Het goedkoopste pakje shag is hier 6 euro, in Nederland ligt het rond de 23 euro.”

Liv heeft het druk. „Het loopt echt de hele dag door.” Als je haar vraagt wat het percentage Nederlanders in haar zaak is: „99 procent. Ik heb ook mensen uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Die komen voor hele dozen.”

