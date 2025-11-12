Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen klapt uit de school over (gebrek aan) liefdesleven van Femke Halsema

Johan Derksen besloot het gisteravond in Vandaag Inside eens over Femke Halsema te hebben. Dat naar aanleiding van het bezoek van Lale Gül aan de burgemeester van Amsterdam. Derksen wist nog wel iets… maar een clou kwam er niet.

Zondagavond werd op tv de documentaire Lale Gül – Ik leef mijn eigen leven uitgezonden. Metro schreef daar een recensie over. Johan Derksen had ook gekeken. Hij stelt fan van Lale Gül te zijn en vindt het „een moedig meisje”. De nestor van de Nederlandse talkshows ging in op het moment dat Gül Femke Halsema bezocht. De burgemeester had de schrijfster onderdak geboden toen zij haar islamitische familie was ontvlucht.

Johan Derksen over keukengesprek bij Femke Halsema

„Lale Gül zat aan de keukentafel bij de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema”, vertelt Johan Derksen. „Ze legde uit dat ze 27 is en wel wil daten en een vriendje wil hebben. Maar dat is zo moeilijk als je zit te flikfooien met drie van die gewapende agenten (Güls beveiliging, red.) om je heen. Voor je het weet gaan ze meedoen hè?”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Weer iets serieuzer: „Het was een leuk gesprek aan de keukentafel. Ik vond dat Halsema dat ook leuk deed als een wat oudere ervaren vrouw. Toen zei Lale tegen Halsema: ‘Wil jij niet een man in bed hebben?’ ‘Nee’, zei Halsema, ‘daar heb ik helemaal geen behoefte aan, aan een man’.” Met opgestoken vingertje: „Terwijl de geruchten anders zijn… Maar daar kan ik me niet over uitlaten.”

Teleurstelling in Vandaag Inside

De clou ontbrak dus, tot teleurstelling van Wilfred Genee, René van der Gijp en Job Knoester. „Wat is dit nou?”, vroeg laatstgenoemde.

Genee vroeg toen maar of Derksen denkt of de burgemeester geen behoeft heeft aan „een echte man als jij”. Derksen: „Halsema en ik zijn niet de grootste vrienden. Je weet wat ik ooit gedaan heb en dat neemt ze me ontzettend kwalijk.” Hoe dát dan weer zit, zie je in de video hierboven.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties