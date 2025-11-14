Deel dit artikel: Share App Mail Pin

BN’ers ontmoeten hun online haters: ‘Je doet het voor likes? Dat is echt te triest voor woorden’

Wat gebeurt er als je online haters tegenover een BN’er zet waarover zij op social media lelijke dingen hebben geroepen? Dat wilde de EO wel en de omroep voerde dat daadwerkelijk uit. Het is de zesdelige internetserie Not that social geworden, die je vanaf vandaag kunt zien.

Ziggy, Chaci Versacci, Ouassima Tajmout, Rikkie Kollé, Sem van Dijk en Jorny zijn ‘social media-BN’ers’ die van haters online nogal wat te verduren hebben. EO-presentator Joram Kaat, die ook drie seizoenen Vrienden na het leven heeft gemaakt, lukte het om ze tegenover elkaar te zetten. Oftewel: hij trok de stoere toetsenbordridders uit hun veilige zolderkamer.

Online haters door Expeditie Robinson

Metro bekeek de Not that social-aflevering met Ouassima Tajmout voor tv-rubriek Blik op de Buis. Ouassima is radio-dj bij Fun X en maakte deel uit van de YouTube-serie Hooligirls, waarbij zij heftige challenges met bijvoorbeeld goor eten aanging. De toetsenbordridders der lage landen gingen echter vooral los op haar deelname aan reality-tvspel Expeditie Robinson vorig jaar. Ze was dikke maatjes met acteur Hamza Othman, maar een door haar ingezette immuniteitsmunt kostte Othman de kop. Laten we zeggen: daar vonden meer dan een miljoen Nederlanders iets van.

Alleen: het taalgebruik dat door haters over de digitale schutting werd gekieperd, hadden deze mensen vast niet van hun ouders geleerd. Ouassima Tajmout kreeg reacties als ‘lelijk teringwijf’, ‘Ouassima lijkt niet alleen op een rat, ze is er ook echt een’ en ‘Ik zou jou nooit als vriend willen. Ik zou altijd over mijn schouder moeten kijken of ik geen mes in mijn rug krijg’. Nog eentje: ‘Vies gespeeld, zwaar haram’ (Arabisch voor onwettig).

Ouassima Tajmout kwam amper meer buiten

De schrijver van het laatste bericht, een van de vele haters, is de 33-jarige Alkmaarder Jacques. Joram Kaat spreekt hem eerst alleen, net als Ouassima. Dan trekt hij – niet letterlijk – het (computer)scherm tussen de twee vandaan en zorgt Kaat voor een echt gesprek. De tv-maker zegt: „We zien dagelijks hoe hard het online klimaat is geworden. In Not that social willen we die wereld even stilzetten. Door mensen echt met elkaar te laten praten, zonder scherm en zonder anonimiteit. Vaak zie je dan iets moois gebeuren: begrip, schaamte, soms zelfs verzoening. Dat raakt me elke keer weer.”

Wat er bij Ouassima door alle Expeditie Robinson-haters gebeurde: ze ging amper meer naar buiten. „Ik bestelde eten, in plaats van naar de supermarkt te gaan.” Toch kijkt ze naar de ontmoeting uit, omdat het een echt gesprek betreft. Jacques geeft toe dat hij een van de online haters is omdat hij het leuk vindt om reacties uit te lokken en veel likes te krijgen. Wel stoer dat hij met z’n gezicht in beeld zit trouwens.

Krijgen we online haters zo de wereld uit?

Jacques vond de respons op zijn mening wat matig: „Een paar likes.” Hij vindt ook dat degenen op wie hij reageert hun schouders moeten ophalen: „Je moet je niet zo druk maken om wat er gezegd wordt.”

Hoe het gesprek tussen de twee verloopt, dat moet je natuurlijk zelf maar gaan zien. We verklappen alvast dat Ouassima „even moet verwerken dat ze iemand tegenover zich ziet die netjes gekleed is en er intelligent uitziet”. Maar dat Jacques zich online uit om leuk gevonden te worden door andere mensen, dat gaat er bij haar niet in. „Triest, sad om te horen… Echt te triest voor woorden dat je scoort over de rug van anderen.”

Leuk bedacht door de EO en best spannende tv. Maar of we online haters ermee de wereld uitkrijgen… ehm, nee.

Aantal blikken uit 5: 3

Not that social is vanaf vandaag (14 november) wekelijks te zien bij de EO via het YouTube-kanaal en de website van NPO 3.

Reacties