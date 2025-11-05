Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Anita, Bernice, Olke en Wim uit Boer Zoekt Vrouw terug op tv: ‘Leuk toch, baby’s maken?’

Als je sinds 2004 Boer Zoekt Vrouw maakt en er altijd mensen bereid zijn te kijken, dan kun je daar eindeloos uit putten. Ook later. De spil van het liefdesprogramma, Yvon Jaspers, doet dat dan ook weer in een uitstapje naar Onze boerderij internationaal. We zien daarin vier boeren uit het Boer Zoekt Vrouw ‘van weleer’ terug.

Anita, Wim, Bernice en Olke, misschien gaat er bij jou bij die namen meteen wel een koebelletje rinkelen. Je zit ze vanaf vanavond terug bij Onze boerderij internationaal van KRO-NCRV. En vooral van Yvon Jaspers natuurlijk. Wat heeft deze tv-dame Boer Zoekt Vrouw toch tot een succesverhaal gemaakt. Metro schreef zich er vaak al suf over. We zagen nu alvast de eerste aflevering van de internationale boeren (hoe gaat het nu met hen?) voor televisierubriek Blik op de Buis.

De charme van Boer Zoekt Vrouw

Deze hele aflevering gaat vanavond over veearts Anita uit Oostenrijk. Deze kijker had liever een programma gezien dat schakelt tussen Oost-Tirol, Bernice in Zweden, Wim in Tanzania en Olke in het Amerikaanse Texas. Drie kwartier lang Anita – een hartstikke leuke dame, daar niet van – is wat langdradig. Aan de andere kant kennen we Boer Zoekt Vrouw ook van kabbel de kabbel, voor velen is dat juist de charme.

Onze boerderij is in verschillende vormen al meer te zien geweest. ‘Internationaal’ is er nu echter aan toegevoegd. Hoe vergaat het die deelnemers aan Boer Zoekt Vrouw van enkele tot vele jaren geleden? Hoe is het om in deze tijd te boeren in het buitenland? Zijn er uitdagingen rond klimaat en milieu?

Anita ging even naar Tirol en keerde nooit meer terug

De vanavond in Oostenrijk bezochte Anita zocht de liefde in Boer Zoekt Vrouw veertien jaar geleden. Ze vond Frank, maar de relatie strandde na acht jaar. Als veearts verving zij later een Tiroler collega. De bedoeling was voor zeven maanden, maar het werd voor altijd. Hoewel zij veearts is en dus zelf geen boer zoals het eigenlijk hoort in dit programma, vond zij wel een koeboer. Dat is Lucas, die ook een houtzagerij heeft. Ze wonen in de boerderij die de familie al generaties lang in bezit heeft.

Anita vindt elke morgen wakker worden in de bergen „nog steeds niet normaal”. Ze vertelt in een stal dat haar vriend „bijna mijn Lucas is”, wat duidt op een huwelijk. In die stal zijn de eerste vochtige ogen te zien na welgeteld 5 minuten en 44 seconden. Dat regelt Yvon Jaspers wel. Maar ze moet natuurlijk aan de slag, net als in Boer Zoekt Vrouw wordt er vooral gewerkt. Er moeten koeien worden geïnsemineerd. „Leuk toch, baby’s maken?”, vindt Anita. Dat moet overigens goed gepland, zodat de koeien in het najaar in de stal kalveren en niet ergens ver weg op een of andere alpenweide.

Anita vond ‘een echte man’

In Anita’s gebied in Oost-Tirol hebben boeren gemiddeld twaalf koeien (in Nederland gemiddeld meer dan honderd). Boeren lijkt hier in de verste verte niet op hoe dat bij ons gaat. Metro maakte dat al mee toen we gingen kamperen bij de boer in Zuid-Tirol in Italië (hier lees je dat reisverhaal). Maar hoe vonden die boeren het eigenlijk dat er een „Nederlands meisje” (woorden Yvon Jaspers) als veearts kwam? Een van hen geeft aan dat men toch wel sceptisch was. „Maar nu zijn we blij en hopen we dat ze voor altijd blijft.” Dat hoopt Anita dan weer over haar Oostenrijkse hunk Lucas: „Hij is tenminste een echte man, die wat met z’n handen kan.”

We zien Anita en Yvon vervolgens zelfgemaakte honing naar een boerderij brengen. We worden (erg lang) bijgepraat over de kracht van typisch bergweidegras. Een andere boer vertelt hoe hij bijverdient met een bed & breakfast. En natuurlijk schilt Yvon aardappels aan de de keukentafel van de vrouwelijke veearts. En zo kabelt het een beetje voort, zoals de boerenkoppelaar lekker voortkabbelend bij Boer Zoekt Vrouw kan.

Benieuwd naar de andere Boer Zoekt Vrouw-boeren

Leuk en best interessant allemaal, maar je bent eigenlijk meteen benieuwd naar Bernice, Wim en Olke, die bij veel kijkers wat meer in het geheugen zullen liggen. Ach, die schuchtere Bernice uit Zweden, wat had ze het twee jaar geleden lastig en wat leefden Boer Zoekt Vrouw-kijkers met haar mee. En boer Wim dan, die bonk van een vent met een enorm bedrijf aan de voet van de Kilimanjaro in Tanzania. Dat zijn zoektocht alweer van twaalf jaar geleden is, kan deze Metro-kijker amper geloven.

Ook zijn we benieuwd naar Olke in Texas. Die vond in Boer Zoekt Vrouw de liefde niet, maar later wel de Amerikaanse Karen. Het was een grote klap voor Olke dat Karen in 2018 overleed. Momenteel heeft hij andere zorgen, want wil en kan zijn zoon de boerderij wel overnemen?

Aantal blikken uit 5: 2,5 / 3

Noot: het zal de ene kijker meer liggen dan de ander.

Onze boerderij internationaal is vanaf vanavond (5 november) op woensdag om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

