Serie legt richting de verkiezingen politieke trucs bloot: ‘Het appeltje van Rutte miste altijd één hap’

Misschien word je er richting de verkiezingen voor de Tweede Kamer door alle ellenlange talkshows, flitsende TikToks, peiling hier, peiling daar en wat al niet meer, doodmoe van. Maar je zult het de komende anderhalve week nog met heel veel politici op de buis, in bladen en online moeten doen. Wat voor trucs gebruiken zij om zoveel mogelijk stemmen te trekken? De serie Politiek Exposed (Omroep WNL) probeert dat bloot te leggen.

De vier delen van de reeks op weg naar de verkiezingen van 29 oktober zijn nu op NPO Start te zien. Metro bekeek de eerste Politiek Exposed, voor televisierubriek Blik op de Buis. Deze kijker verwachtte enorme onthullingen over politieke trucs die nu boven tafel zijn gekomen, maar dat ligt aan de pr van het programma en valt een beetje tegen. Leuk is het ondanks dat wel, lekker luchtig ook.

Oprecht zijn richting de verkiezingen

Hoe oprecht zijn onze politici in de Tweede Kamer en richting de verkiezingen van volgende week? Daar draait het meer om. Is er vooraf nagedacht over termen die bleven hangen? Denk aan ‘asieltsunami’, ‘klimaatdrammer’, ‘de grootste prutser ooit in vak K’ (Frans Timmermans over Marjolein Faber) en onlangs nog ‘palingpopulisme’ (Jesse Klaver in een debat met Mona Keijzer). Dat is waar Politiek Exposed meer om draait.

Komt de jonge kiezer wel uit ‘nep of echt?’, zo vroeg Omroep WNL zich af. Dit programma moet voor hen een soort van gids zijn, voor als zij naar het stemhokje gaan. Presentator Frank van Leeuwen praat over het politieke spel met vijf jongeren in een panel (en ze doen letterlijk ook spelletjes). Politiek deskundige Martijn de Greve is er voor de duiding. Die zegt bijvoorbeeld: „Vond jij Mark Rutte altijd zo lekker gewoontjes met z’n appeltje op de fiets? Is het je dan weleens opgevallen dat dat appeltje altijd precies één hap miste?”

Emotie als strategie van politici

Politici beïnvloeden ons ongemerkt om tijdens de verkiezingen stemmen te trekken, zo houdt de serie de kijkers voor. ‘Emotie als strategie’ wordt het genoemd. De Greve weer: „Je ziet dat dat belangrijker is dan een politiek standpunt. Wie de emotie weet te raken, die wint.” Oneliners zijn daarbij onvermijdelijk.

Een politicus met een glimlach en positiviteit trekt, volgens onderzoek stelt Politiek Exposed, meer stemmen dan iemand die altijd boos en negatief is. Toch wordt ook angst en boosheid soms in succes omgezet. GroenLinks-PvdA met angst („het gaat slecht met de aarde, het is 1 voor 12″), PVV met boosheid (over asielzoekers / de islam).

Beetje hulp voor de verkiezingen

Aangekondigd werd voor dit programma ook dat influencers politiek leiders als Yeşilgöz, Bontenbal, Jetten en Dassen met ludieke challenges in hun eigen spins en trucs proberen te laten trappen. Klinkt leuk, maar dat ontbreekt nog in aflevering één. Wel zien we Henri Bontenbal (CDA), Caroline van der Plas (BBB) en Laurens Dassen (Volt) die stukjes van hun eigen partijprogramma voor de verkiezingen moeten voorlezen. Zij krijgen bordjes met woorden als ‘woede’ en ‘hoop’ te zien en moeten die gemoedstoestand acteren. Van der Plas brengt dat er het beste en vooral het leukst vanaf.

Frank van Leeuwen stelt dat deze serie er is om jonge kiezers op een luchtige manier framing, spin en beïnvloeding te laten herkennen. Dat neigt hier en daar naar een beetje kinderachtige opzet. Toch is dat niet helemaal verkeerd, de wat oudere kijker kan er ook best iets aan hebben. Zij kijken tenslotte niet voor niets met zovelen naar het begrijpelijke Jeugdjournaal.

Politiek Exposed is nu op NPO Start te zien.

