Al die pakketjes die vanuit China komen, tot een compleet huis aan toe: is het nou rommel of niet?

Heb je weleens iets via een webshop in China besteld? Misschien zat in je achterhoofd wel het idee dat je mógelijk goedkope, kwalitatief arme rommel had gekocht. Maar is die gedachte niet wat kort door de bocht? Mark Baanders en Filemon Wesselink besloten het voor PowNed te onderzoeken. Ze deden dat niet door even een paar pakketjes te bestellen.

Nee, want in China kun je werkelijk alles bestellen. Doodgewone producten als sokken of een telefoonhoesje uiteraard, maar wat dacht je van een auto, een compleet huis of zelfs een achtbaan? Met een paar muisklikken is dat blijkbaar te regelen (al wist jij dat natuurlijk allang als je een achtbaan in je achtertuin hebt staan). Metro bekeek alvast de eerste aflevering van Made in China voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Een stuk weiland omtoveren met spullen uit China

Mark Baanders en Filemon Wesselink houden wel van een beetje uitdagend onderzoek. Zo ging Baanders tijdelijk in Ter Apel wonen om te zien hoe het leven daar is ‘met al die asielzoekers’. Wesselink begaf zich eerder dit jaar in de wereld van de soevereinen.

Op een leeg stuk land bouwen ze nu stap voor stap hun eigen – zeggen ze zelf – luxe leefomgeving. Dat doen ze uitsluitend met spullen die rechtstreeks van Chinese webshops komen. Alles goedkoop, alles ‘Made in China’. Maar hoe goed werken die spullen eigenlijk? Is het nou regelrechte troep, of toch best prima? En welke gevolgen heeft dit voor onze economie, onze gezondheid, het milieu en zelfs onze privacy? Baanders en Wesselink onderzoeken het allemaal op hun eigen bekende manier. Aan de ene kant serieus, aan de andere kant met gegiechel en soms een bulderende lach.

🈹 Zóveel halen we uit China Mocht je denken: dat bestellen in China valt vast mee… nou nee. Dagelijks komen er zo’n 2,5 miljoen pakketjes met vliegtuigen en boten uit China Nederland binnen. De webshops waar de kassa het vaakst rinkelt zijn AliExpress, Temu en Shein (die laatste lag dit jaar nog onder vuur).

Chinese webshops voor de douane bijna niet te doen

De douane, vooral op Schiphol en in de haven van Rotterdam, heeft het maar druk met al die miljoenen pakketjes en pakketten uit China. Filemon Wesselink krijgt daarbij ook een kijkje achter de schermen van onze nationale luchthaven. Medewerkers hebben de handen vol en moeten het doen met een wirwar aan regels. De ruimtes die in beslag genomen goederen innemen is immens (70 procent van nagemaakte nepmerken komt uit China). Een douane-dame geeft toe dat alleen steekproeven kunnen worden gedaan: „Het is niet te doen.”

Toch shoppen de PowNed mannen er lekker op los, te beginnen met een compleet huis. „40, 50 vierkante meter”, ziet Mark Baanders, „en daar betaal je een maand huur voor in Amsterdam.” De twee gaan voor een koopje, een woning met veranda, voor 10.000 euro. Alleen: de verzendkosten zijn ongeveer net zo hoog, daar hadden ze niet even over nagedacht. Maar goed: een huis hebben voor 20.000 euro en dat binnen acht dagen, kom daar hier maar eens om.

Na een ‘boottripje’ van ruim 21.000 kilometer, arriveert het bouwwerk inderdaad binnen de gestelde levertijd. Ongelooflijk. De Ikea-skills moeten er nog wel even op worden losgelaten, maar toch. Baanders filmt de aankomst, om het later trots aan zijn kinderen te kunnen laten zien. Wesselink droogjes: „Het komt ook op tv hè.” De mannen moeten overigens – achteraf – nog wel even natrekken of je zo’n huis in ons land zomaar mag neerzetten. Ach, detail.

Made in China lollig en serieus tegelijk

Terwijl de woning al staat, gaan de tv-makers het interieur bij elkaar bestellen. Beetje gek, zo na de bouw, maar goed. De meeste spullen kosten werkelijk ‘geen reet’. Er komt een hoop tierelantijn als decoratie binnen, maar ook een soort supermachine: een oven, gourmetstel en koffiezetapparaat in één (?????).

Is het vooral lollig en verbaasd doen, wat we in Made in China zien? Dat niet, de serieuze kant van de vierdelige serie komt van deskundigen als China-deskundige John Lin. Hij legt uit welke hardnekkige vooroordelen over Chinese webshops achterhaald zijn en waarom het land allang niet meer alleen goedkope spullen produceert, maar technologisch juist vaak voorloopt op Europa.

Lin geeft ook aan wat nou het succes van die Aziatische webshops is: ze zijn enorm bedreven in het bereiken van de jonge generatie die niet zoveel geld aan spullen als kleding wil of kan uitgeven. Mark Baanders gaat daarover in gesprek met jongeren op straat. Een meisje laat trots haar Louis Vuitton-tas zien: „20 euro.” Lin ziet ook dat de webshops uit China klanten tijdens het webshoppen allerlei online spelletjes aanbieden, waarmee je van alles kunt winnen. Een andere deskundige noemt de marketing „van superagressief tot beïnvloeding door manipuleren”. Dat dan weer wel.

Best interessant al met al.

Aantal blikken uit 5: 3

Made in China is vanaf morgen (6 oktober) op vier dagen om 21.30 uur te zien bij PowNed op NPO 3. Het hele seizoen is direct te streamen via NPO Start.

