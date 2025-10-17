Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kritiek op winst Televizier-Ring Vandaag Inside: ‘Normaliseren van vrouwen- en homohaat’

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben gisteravond voor de tweede keer de Gouden Televizier-Ring gewonnen, deze keer met hun programma Vandaag Inside. De mannen wisten een overweldigend aantal stemmen binnen te halen, maar er klinkt ook kritiek.

Naast VI waren ook Het Jachtseizoen: Most Wanted (Videoland) en Woeste Grond (AVROTROS) genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. De VI-mannen wonnen met 74 procent van de stemmen de belangrijkste Nederlandse televisieprijs.

Vandaag Inside brak met dat percentage het record van Even tot hier uit 2022. Het BNNVARA-programma won toen met 70 procent van de stemmen. Van der Gijp grapte in de uitzending van VI dat de winst „op het nippertje” was. Dwars door de Lage Landen (VPRO/VRT) won vorig jaar als outsider met 55 procent van de stemmen.



In 2011 wonnen VI-leden Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen de Ring al met hun toenmalige RTL-programma Voetbal International. Oud-winnaars of gelijkende spin-offs daarvan mogen de prijs eigenlijk niet nog eens winnen. Bij hoge uitzondering mocht Vandaag Inside, een spin-off van de voetbaltalkshow, dit jaar opnieuw meedoen vanwege de 60ste editie van de uitreiking.

Reacties van Talpa en VI-heren

Genee, Derksen en ‘Gijp’ waren tijdens de uitreiking van de Ring ‘gewoon’ aan het werk voor hun programma. Ook toen zij in 2011 met Voetbal International wonnen, waren de mannen niet op het Gala aanwezig, omdat ze tegelijkertijd een uitzending maakten. Hélène Hendriks nam de Ring in ontvangst en heeft die gisteravond laat overhandigd aan de mannen.

„We zijn ongelofelijk blij en trots dat we vanavond met Vandaag Inside opnieuw de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen”, reageert Talpa Network tegen persbureau ANP. „Johan, René en Wilfred weten al jarenlang een miljoenenpubliek te boeien met hun scherpe analyses, humor en eigenzinnige blik op de actualiteit. Dat zij tijdens deze jubileumeditie wederom zijn bekroond met de belangrijkste publieksprijs van de Nederlandse televisie, is een prachtige beloning voor de heren en het hardwerkende, trouwe team achter de schermen.”

Genee reageerde voor de camera dolblij met de Ring-winst, ook al vond hij de prijs niet zo heel mooi toen hij hem eindelijk in handen had. „Ik ben heel blij. Als je 74 procent van de stemmen hebt, dan is het publiek echt gek op je programma. Daar wil ik ze ontzettend voor bedanken. Hij is niet zo heel mooi, maar hij is wel heel waardevol, dankzij jullie”, richtte hij zich tot de kijker.

De presentator hoopt dat ze over vijftien jaar weer een kans krijgen, als het Gouden Televizier-Ring Gala 75 jaar bestaat. „Over vijftien jaar mag het waarschijnlijk weer. En dan is hij er ook nog bij”, wees Genee naar Derksen. „En dan pakken we er nog één!”

Kritiek op VI-winst

In Talpaland kan het geluk dus niet op, maar daarbuiten klinkt naast lof ook kritiek. Zo zegt programmamaker Jojanneke van den Berge in Goedemorgen Nederland op NPO 1: „Ik vind het heel erg pijnlijk dat dit is gebeurd. Ik begrijp dat het een populair programma is, met het is pijnlijk dat dit programma is genomineerd, waarin vrouwen- en homohaat wordt geëtaleerd en genormaliseerd. De winst van dit programma draagt daar verder aan bij.”

Ze noemt een aantal voorbeelden: „We hebben natuurlijk Derksen die vertelt over de kaars waarmee hij een bewusteloze vrouw penetreert, als ‘grap’. De opmerking van Gijp over Ilse de Lange, die hij wel in de jury van The Voice zou willen omdat ze waarschijnlijk zo lekker kan pijpen. Nadat alle misstanden naar buiten zijn gekomen.” Vandaag Inside heeft door de jaren heen heel wat relletjes gekend.

Van den Berge heeft hier naar eigen zeggen laatst met Genee over gepraat. „Hij vindt dat zelf ook pijnlijk en moeilijk. Hij zit in een spagaat. Je normaliseert dit denken. In een tijd waarin je ziet dat geweld tegen vrouwen heel erg speelt en een groot probleem is, vind ik dit moeilijk.”

‘Winst is gekaapt’

Oud-Talpa-directeur Paul Römer heeft ook kritiek op de overwinning van VI. Niet om de inhoudelijke koers van het programma, maar omdat de winst zou zijn gekaapt. Op mediaplatform Spreekbuis feliciteert hij de talkshow en zegt hij dat de prijs welverdiend is, maar plaatst hij zijn twijfels bij de eerlijkheid van de competitie.

Hij ‘condoleert’ AVROTROS met de „afwaardering van de prijs”. „Was het ooit de prijs van de kijker, nu is het de prijs van degene die de kijker het best weet te mobiliseren. Dat begon ooit met Jan Smit, die tijdens zijn optredens in feestzaaltjes het publiek opriep te sms’en en zo een Ring won voor een volkomen doorsnee programma.”

Römer vervolgt: „Maar nu zien we tegenover het gala een twee uur durende live-uitzending op SBS om de competitie op achterstand te zetten. Daar kan natuurlijk niemand tegenop. Wat mij betreft grenst dat aan competitievervalsing. De prijs der prijzen is daarmee gedevalueerd, en dat is eeuwig zonde.”

