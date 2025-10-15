Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen is niet meer onder de indruk van Astrid Holleeder: ‘Hele saaie mevrouw, voegt niets toe’

Johan Derksen had best een hoge pet op van schrijfster en voormalig advocaat Astrid Holleeder als stem aan de talkshowtafel. Maar dat is een aantal weken later al voorbij.

In Vandaag Inside ging het gisteravond even over RTL Tonight, het relatief nieuwe programma op RTL 4 en één van de weinige talkshows die ver onder de maat scoort. Johan Derksen trok gelijk van leer over Astrid Holleeder, die juist bij RTL Tonight voor het eerst weer in de openbaarheid trad nadat zij jarenlang uit beeld bleef uit angst voor haar broer Willem.

Derksen: „Ik heb van de week weer een paar keer zitten kijken en dan die mevrouw Holleeder… Het eerste optreden van haar vond ik indrukwekkend. Zij vertelde over haar ervaringen en we hadden haar eigenlijk nog nooit gezien. Toen was het de bedoeling dat ze aan bleef sluiten. Nu blijkt het gewoon een hele saaie mevrouw die werkelijk niets te melden heeft en ook niets toevoegt.”

‘Astrid Holleeder heeft het niet, ze heeft het niet’

René van der Gijp valt Johan Derksen bij. „Als je de beste hebt, hoef je haar (Astrid Holleeder, red.) niet aan tafel te zetten. Saskia Belleman is de beste, dus het is zinloos.” Talkshowhost Wilfred Genee: „Ze moest vorige week juridisch inhoudelijk ergens op reageren, daar kwam ze niet helemaal uit.”

Johan Derksen gaat verder: „Ze heeft het niet, ze heeft het niet. Er zit een zoutzak met geföhnde haren.” Genee in iets van een weerwoord: „Het is ook gelijk zo extreem. Ben je meteen een zoutzak dan?” Derksen: „Ze zit daar, ze verroert zich niet en er komt ook niets uit. Teleurstellend, hoor.” Over een weerwoord gesproken: da’s een beetje het manco van zo’n talkshow als Vandaag Inside. Astrid Holleeder kon geen reactie geven, want die moest het ook maar thuis op de bank aanhoren.

Reacties