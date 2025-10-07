Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Frans Timmermans aan tafel bij Vandaag Inside en krijgt sneer: ‘Je sluit 2,5 miljoen mensen uit’

Een opvallende gast schoof gisteravond aan bij Vandaag Inside: GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. Het bleef tot verbazing van vriend en vijand redelijk rustig in de uitzending, maar er was wel genoeg voer voor discussie.

Timmermans kreeg onder meer vragen over het Rode Lijn-protest tegen het Israëlbeleid van het kabinet van zondag, over belastingen en over zijn houding tegenover Geert Wilders. „Wat mij het meest stoort aan hem, is dat hij Nederland afschildert alsof we een of ander derdewereldland zijn aan de rand van de afgrond”, zei de GroenLinks-PvdA’er onder meer.

Frans Timmers bij Vandaag Inside over Geert Wilders

Johan Derksen liet aan de politicus weten dat hij vindt dat Timmermans kiezers buitenspel zet. „Alle politici hebben de mond vol van democratie. Jij zegt zelf nu: Geert Wilders is de meest invloedrijke politicus van Nederland. Maar 2,5 miljoen mensen die op hem stemmen, zet jij gewoon keihard buiten de deur! ‘Jullie doen niet mee’.”



Timmermans reageerde daarop: „Dat wordt nooit over mijn kiezers gezegd. Als andere partijen zeggen dat dat ze geen zaken willen doen met GroenLinks-PvdA, hoor ik nooit iemand zeggen: je zet meer dan een miljoen kiezers buitenspel.”

Later legde de GroenLinks-PvdA-leider uit waarom hij niet met Wilders wil samenwerken. „Wat wij zeggen is: als je zo’n mensbeeld hebt en van meer dan een miljoen Nederlanders zegt: jij mag geen eigen school hebben en jij mag niet je eigen geloof hebben, daar kan ik niet mee samenwerken. Dat gaat gewoon niet. Daar kun je maar beter eerlijk over zijn dan dat je daar omheen gaat draaien.”

Hij vervolgde: „Alleen vind ik dat wij de plicht hebben om de mensen die nu nog zoveel vertrouwen in Geert Wilders hebben, duidelijk te maken dat er ook andere manieren zijn om hun problemen aan te pakken. Je moet niet de problemen ontkennen, die zijn er.”

‘Haal eens een expert over de islam aan tafel’

Timmermans reageerde ook op opmerkingen van Derksen, die claimde dat hoofddoeken later in sommige wijken „min of meer verplicht” zouden worden en Derksen zei: „De islamisering is de grootste vijand van dit land.” Haal eens een expert over de islam aan tafel, vond Timmermans. „Die kan je vertellen dat de islamisering niet voortschrijdt.”

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het percentage moslims in Nederland min of meer stabiel. Tussen 2010 en 2024 steeg dat van 5 naar 6 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder. „Wat ik belangrijk vind, is dat we onderkennen dat de dochter van Erik en de zoon van Mohammed dezelfde problemen hebben”, aldus Timmermans. „En die moet je dus niet tegen elkaar opzetten.”

Discussie over asielzoekers

Ook over asielzoekers ontstond discussie. Derksen: „Jij hebt de migratie door Job Cohen door je strot geduwd gekregen, want dat is bij jullie natuurlijk met dat GroenLinks-gezelschap geen populair onderwerp. En als ik dan bij jullie bijeenkomst GroenLinks-types op de eerste rij zie zitten, die zeggen: ‘Er komen helemaal niet te veel asielzoekers naar Nederland, die mensen zijn allemaal van harte welkom.’ Dan denk ik: wat een gevaarlijke tendens is dit!”

Timmermans ging er tegenin: „Bij ons hebben de leden het laatste woord. De GroenLinksers die je nu citeert, hebben het onderspit gedolven toen we hierover gestemd hebben. We hebben in ons verkiezingsprogramma een duidelijk programma opgenomen: veel harder controleren aan de Europese buitengrenzen en de spreidingswet invoeren zodat iedere gemeente in Nederland kan zeggen: ik neem een eerlijk aandeel.”

Derksen reageerde fel: „Frans, dit is weer een teken dat je niet weet wat er in de gemeentes leeft. De mensen willen het niet! Jullie willen het wel oplossen, maar de mensen accepteren het niet! Je krijgt hele primitieve rellen.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

