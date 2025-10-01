Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Drug Flakka direct verslavend: ‘Zombies kruipen schreeuwend en stuiptrekkend over straat’

Flakka? Begin er maar niet aan. Zoveel is wel duidelijk als je ook maar één aflevering ziet van Tygo in de flakka. De nieuwe tv-reeks van acteur Gernandt is hard, confronterend en vooral heel erg duidelijk: deze drug wordt niet voor niets de zombiedrug genoemd.

Misschien heb je weleens filmpjes van gebruikers van de designerdrug Flakka online gezien (designer staat volgens een deskundige in de docu voor ‘geknutseld in een laboratorium’), maar zulke mensen nog niet in het echt meegemaakt. Tygo Gernandt wel. Hij zegt: „Het begint met één hijsje, het eindigt in totale waanzin. Ik ken filmpjes van zombies die schreeuwend en stuiptrekkend over straat kruipen.”

Flakka dook vanaf 2018 echt op

Gernandt dook voor vier EO-afleveringen, vanaf vandaag op tv, in de wereld van de zombiedrugs. Metro bekeek de eerste aflevering voor televisierubriek Blik op de Buis. Die wereld speelt zich in ons land overigens met name in Noord-Brabant en Zeeland af. De politie kreeg vanuit zuidelijk Nederland in 2018 de eerste meldingen van ‘gedoe’ met verslaafden, in 2024 moesten agenten al bij ruim vijfhonderd incidenten komen opdraven.

Het gevaar van Flakka, dat je zowel kunt roken, snuiven, injecteren als slikken? Het is zó verslavend dat je er meteen aan vast zit. Remco vertelt het aan Gernandt. Hij woont in een soort hut in de bosjes en is vader van drie kinderen die hij nooit ziet: „Ik was net zeven maanden clean en nam één trekje Flakka. Dat was niet goed. Die drug zegt: kom maar hieeeeer.”

💉 Wat doet Flakka? Het Trimbos Instituut meldt: ‘Het gebruik van Flakka zorgt in eerste instantie voor een stimulerend en euforisch effect. Daarnaast zorgt het ook voor schokkerige bewegingen, hallucinaties en sterke rusteloosheid, naast een verhoogde bloeddruk en een verhoogde hartslag. Deze acute bijwerkingen zorgen er met name voor dat gebruikers van Flakka die zwaar onder invloed zijn, voor veel overlast kunnen zorgen. Mede daardoor kreeg de drug ook wel de bijnaam zombiedrug.’ Er zijn (nog) geen cijfers bekend van het aantal verslaafden in Nederland.

Van onschuldige blow tot verwoesting door designerdrug

Tygo Gernandt zorgde eerder al voor verbijsterde tv-kijkers met zijn serie Tygo in de GHB. Ook maakte hij een reeks in de psychiatrie. Nu wil hij laten zien „hoe iets wat begint met een onschuldig blowtje of pilletje kan eindigen in complete verwoesting. En toch… er is vrijwel altijd hoop en vechtlust bij de mensen die ik ontmoet.” Die laatste groep hebben we in de eerste aflevering nog niet gezien, verre van zelfs. Je ziet vooral ernstig verslaafden, contact met agenten en deskundigen die vertellen wat Flakka is en wat het doet. Interessante vragen, vindt Gernandt, maar in de komende weken hoopt hij toch ook te beantwoorden hoe je er vanaf komt.

„Ik weet hoe belangrijk een nieuw begin kan zijn”, stelt de acteur. Hij heeft het daarbij niet over een beschuldiging van zijn ex over grensoverschrijdend gedrag. Gernandt, nu een vijftiger, steekt niet onder stoelen of banken hoe hij zelf onder een verslaving aan alcohol en drugs (met name cocaïne) heeft geleden. Als ervaringsdeskundige trekt hij nu voor tv langs de (voormalig) Flakka-gebruikers.

Treurige kennismaking met Flakka in Vlissingen

Tekenend is zijn eerste kennismaking met een jong stel in Vlissingen, Gerben en Maria. Hij is nog goed aanspreekbaar, zij helemaal van de wereld, totaal in de war, angstig. Maria is knap, slim („ze heeft een bachelor geneeskunde”, zegt haar vriend). Dat wetende maakt het beeld alleen maar treuriger.

Even later treft de programmamaker Marco, ook een vader die zijn kind niet mag zien. Hij ziet er nog redelijk goed uit voor iemand die continu Flakka rookt. Dat is wat hij vooral doet, roken en op een bankje zitten. Hij krijgt geen stuiptrekkingen, ziet geen geesten en krijgt geen angstaanvallen. Hoogstens een lachkick. Toch is ook zijn situatie meer dan triest en wacht hij ‘eigenlijk op het einde’: „Het maakt toch niets uit.”

Terug bij Maria is er weer onverstaanbaar gebrabbel. Eén keer kan Tygo Gernandt iets verstaan: „Jij komt me redden?” Pffff…

Aantal blikken uit 5: 3,5

Tygo in de Flakka is vanaf vanavond (1 oktober) vier keer op woensdag om 21.25 uur te bij de EO op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start.

