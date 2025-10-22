Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Danny Ghosen spreekt boze Nederlanders én asielzoekers: ‘Ik ben niet tegen, maar vol is vol’

Het debat in ons land over asielzoekers kunnen we op z’n minst verhit noemen. Demonstraties lopen de laatste tijd regelmatig uit de hand. ‘Weet je wat?’, dacht tv-maker Danny Ghosen. ‘Ik zoek voor een documentaire zowel de asielzoekers als de boze en bezorgde Nederlanders op’. Zij vraag daarbij: „Zijn de zorgen terecht, of zijn we doorgeslagen met ons gevoel?”

De uur lange docu Danny en de Asielzoekers is vanaf nu op Videoland te zien. Metro bekeek ‘m voor televisierubriek Blik op de Buis. Ghosen belandde bij zijn Videoland-debuut eind vorig jaar ook al in zo’n verhitte wereld: die van criminelen en hun vuurwerkbommen. Metro sprak hem daar toen over. De man die altijd diep in zijn onderwerpen duikt, weet waarover hij het heeft als het om asielzoekers gaat. Hij was er tenslotte zelf één (zie kader).

Gesprek over asielzoekers heeft z’n kookpunt bereikt

Het goede van deze documentaire: Danny Ghosen spreekt zowel bezorgde (en woedende) Nederlanders, asielzoekers die in onzekerheid leven, mensen die illegaal in ons land verblijven, als mensen die asielzoekers helpen. Hij weet wel hoe het er momenteel voorstaat: „Het gesprek over asiel heeft zijn kookpunt bereikt. Er lijkt ook totaal geen rem meer te bestaan over wat er gezegd mag worden.”

Ghosens zoektocht begint op het Malieveld in Den Haag, waar een demonstratie voor een strenger asielbeleid – zo ziet hij met eigen ogen – totaal uit de hand loopt. Een volwassen man schreeuwt richting zijn camera: „Fuck jullie allemaal, die vuile smerige teringbuitenlanders!” Later gevolgd door het wat schappelijkere „godnondeju”.

👇 Danny Ghosen ook een vluchteling Danny Ghosen woont ruim dertig jaar in Nederland. Als tiener van 15 ontvluchtte hij Libanon. Een vrouw die hij tijdens zijn docu over asielzoekers treft, wil weten hoe het toen voor hem was. „Lieve vraag”, vindt de in Beiroet geboren tv-maker. „Ik wist niet wat ik hier deed, ik wilde hier niet komen. Maar een burgeroorlog was alles dat ik kende. Vluchten uit je land is niet makkelijk. En dat je als vluchteling in Nederland alles maar krijgt? Zo heb ik dat niet ervaren.”

‘Niet tegen asielzoekers, maar vol is vol’

Demonstraties tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, lopen de afgelopen weken telkens uit de hand. Danny Ghosen: „Iedereen lijkt een mening te hebben over het beleid rond asielzoekers. Zijn de zorgen terecht, of zijn we doorgeslagen met ons gevoel?” Ook politiek Den Haag spreekt een meningwoordje mee, zoals eerder Geert Wilders’ asielminister Marjolein Faber: „Mensen ervaren een crisis.”

Ghosen zet zijn tocht voort in Maashorst, waar zo’n demo tegen een azc is. „Waar geen oorlog is, allemaal terug”, vindt een inwoner. Een dame zegt: „Ik ben niet tegen asielzoekers, maar wel tegen wat er allemaal binnenkomt. Vol is vol. Mijn dochter staat dertien jaar ingeschreven voor een huis. Ze heeft twee kindjes en een man en ze wonen al dertien jaar bij ons.”

„Ze moeten gewoon oprotten hier!”, roept een jonge vent met een bedekt gezicht. Je ziet de oprecht bezorgde inwoners van een dorp tot aan een groep de je, gezien de vernielingen in beeld, gewoon crimineel tuig kunt noemen. De benaming die zij zelf het liefst aan asielzoekers geven.

Syrische buurman vs boze Groesbeker

Danny Ghosen bezoekt ook een camping in Vledder, waar hij zelf zijn eerste tijd als vluchteling doorbracht. Hij herinnert zich nog hoe dat was: „Nederlanders kwamen spullen naar ons brengen, echt super aardig. Dat sentiment is nu toch anders.”

Ik kom hier om normaal te leven, wij zijn vreedzaam. Het leven dat zich in Syrië tegen ons keerde.

In Groesbeek treft Ghosen weer een boze inwoner. Groesbekers vinden het niet kunnen dat in hun straat een tweede woning zal worden bewoond door statushouders. ‘Geen asielzoekers’ staat er op een bord in de tuin. „Er zoeken hier ook veel mensen een huis”, vertelt de man. „Ons eigen volk wordt in de steek gelaten.” Ghosen laat hem kennismaken met zijn Syrische buurman, dat was er nog niet van gekomen. „Ik heb respect voor de buren”, zegt de Syriër.

De Groesbeker tot Ghosen: „Leg hem dat bord dan maar eens uit.” De vluchteling laat in het Arabisch weten dat hij al had begrepen wat erop staat, dat dat hem heeft geraakt en dat hij daarom geen contact durfde te maken. „Ik kom hier om normaal te leven, wij zijn vreedzaam. Het leven dat zich in Syrië tegen ons keerde.” De Nederlandse buurman wordt vervolgens uitgenodigd, maar die heeft even geen tijd. „De Formule 1 begint zo.”

Wie zullen deze docu gaan kijken?

Nou ja, zo’n documentaire dus. Goed, interessant. Je vraagt je als belangstellende kijker wel af of de felste tegenstanders van asielzoekers dit ook tot zich gaan nemen. Of dat zij zonder te kijken blijven schreeuwen. Hun zorgen kunnen hartstikke oprecht zijn, maar om bepaalde onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te zien, is nooit verkeerd. Danny Ghosen geeft ze daartoe in elk geval een kans.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Danny en de Asielzoekers kun je nu streamen op Videoland.

