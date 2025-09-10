Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Psycholoog analyseert B&B Vol Liefde-kandidaten én voorspelt welke koppels nog samen zijn: ‘Hij wil veroveren, maar daarna is de glans eraf’

Psycholoog Gera de Jong analyseert het gedrag van de kandidaten van B&B Vol Liefde op basis van kindstukken en deelt haar analyses op haar Instagramkanaal. Want we projecteren allemaal een stukje verleden op onze huidige liefdesrelaties. Hoe zitten deze mensen in elkaar en welke koppels zouden nog samen zin?

„Bart wil iemand veroveren en veroverd worden, maar als dat eenmaal is gebeurd, dan kan de glans er al snel af zijn”, vertelt De Jong aan Metro. We duiken dieper in de psyche van de deelnemers van B&B Vol Liefde, waarin Nederlanders met een Bed & Breakfast in het buitenland meerdere liefdeskandidaten over de vloer krijgen.

Onlangs werd er in Nieuws van de Dag ook over B&B Vol Liefde gesproken: „Als de kijkers van B&B Vol Liefde te veel doorkrijgen, dan vrees ik voor de toekomst.”

Ingrid en haar klusjesmannen

Waarom reageert iemand op een bepaalde manier, wat zit er achter zijn of haar gedrag en waardoor worden sommige mensen zo getriggerd? De Jong legt het uit op haar Instagramkanaal aan de hand van kindstukken. „Denk aan Ingrid, in Griekenland: je merkt aan de hand van de beelden dat zij heel graag gezien wil worden. Misschien heeft zij in haar jeugd een ouder gemist die de zaken op orde had, en moest zij als kind de klusjes altijd klaren. Of heeft haar moeder geklaagd dat mannen niets doen. Dan wordt haar overtuiging: ‘Mannen zijn lui, die helpen je niet. Als vrouw moet je alles altijd alleen doen’.”

Ze vervolgt: „De eerste man bijvoorbeeld, Frank, zag het onkruid in haar tuin niet en deed geen poging uit zichzelf dingen op te knappen. Je komt voor Ingrid, niet voor het onkruid. Hij zal best bereid zijn geweest dit even weg te halen. Maar voor haar was het heel belangrijk dat hij het zélf zag. Zij heeft het klussen tegenover de mogelijkheid om te kunnen verbinden gezet. Voor haar staat dat gelijk aan liefde. Zoekt iemand toenadering, dan schiet ze in een soort angstmodus. Misschien is het ook omdat de camera’s erop staan, maar het lijkt alsof ze nog niet toe is aan een relatie.”

Kindstuk in B&B Vol Liefde

„Als je naar zo’n programma als B&B Vol Liefde kijkt, vorm je in de eerste seconden al een oordeel over iemand”, leg de Jong uit. „Je kunt het later wel iets bijstellen, maar mensen gaan helemaal los op sociale media. Als psycholoog kijk ik daar anders naar, en ik dacht: wat als ik deze manier van kijken de mensen thuis op de bank ook mee kan geven? Dat je gaat kijken wat er ónder het gedrag zit, in plaats van de deelnemers meteen een label op te plakken.”

De psycholoog vervolgt: „We groeien allemaal op in een gezin: de één heel veilig en goed gehecht met zijn of haar ouders, de ander niet. Denk aan vechtscheidingen, ouders die emotioneel niet beschikbaar zijn omdat zijzelf van alles hebben gemist in hun jeugd of kinderen die juist heel beschermd zijn opgegroeid en hebben geleerd dat de wereld een onveilige plek is.”

Volgens De Jong nemen kinderen in heftige situaties een andere plek in binnen het gezin. „Dat ze boven of naast hun ouder gaan staan, en voor hen gaan zorgen. Dan neem je als kind dus een volwassen rol aan, of speel je de mediator, omdat je als kind altijd wil dat het goed gaat met je ouders. Maar je kunt op dat moment geen kind zijn.”

Renske

De Jong legt uit dat ervaringen die je als kind hebt opgedaan, naar boven kunnen komen in relaties. Denk aan momenten dat je bent verlaten of afgewezen, of dat je bijvoorbeeld moest bemiddelen tussen je ouders. Als voorbeeld noemt de psycholoog Renske, die voor de liefde naar Daniël in Tsjechië kwam. Daar knetterde het meerdere keren, soms tot gevolg dat Renske vol emotie wegliep. Het kwam uiteindelijk zover dat Renske midden in de nacht haar koffers pakte en een hotel boekte.

De Jong: „Iets in de situatie triggert haar, waardoor ze weer een klein meisje wordt. Ze wordt geraakt vanuit dat emotionele kwetsbare kind. De pijn komt naar boven, ze blijft hangen in wat Daniël heeft gedaan en vraagt zich niet af waarom ze op dat moment zo heftig reageert. Past haar gevoel bij wat er daadwerkelijk gebeurd is? Is dit niet zo, dan heb je het eigenlijk altijd over onverwerkte pijn uit het verleden. Waar je telkens geraakt kan worden, totdat je een keer gaat kijken waar die pijn vandaan komt.”

Eveline en Bart

Hoe zit dat dan met Eveline en Bart, die op het eind van het seizoen stapelverliefd op elkaar blijken te zijn? Heeft De Jong bij hen nog iets opvallends opgemerkt? De Jong: „Bart heeft Eveline natuurlijk heel erg bijgestaan op het moment dat haar vader overleed. Hij was daar letterlijk toen het gebeurde: zo’n emotie kun je niet in scène zetten. Ze waren zelfs samen een tatoeage aan het zetten. Allemaal symbolische waarde, en bovendien een gebeurtenis die ze voortaan altijd automatisch aan Bart koppelt. Of het nu wel of niet wat wordt tussen hen.”

De Jong vervolgt: „Maar kijk je naar de laatste man die bij haar langskwam, Richard, dan zie je dat deze man heel stabiel en rustig overkomt. En dat Eveline eigenlijk toch meer neigt naar het niet stabiele, onvoorspelbare gedrag van Bart. De charmeur, met zijn tuintje, dat hij vervolgens nooit afmaakt. En de man die bij aankomst al vermeldt dat hij niet lang kan blijven en binnenkort weer vertrekt voor werk. Is dat de man die haar veiligheid kan bieden? Of wordt het kind in haar geraakt? Eveline kan zich ook aangetrokken voelen tot Bart, omdat ze nog iets te helen heeft en het onstabiele karakter voor haar op dat moment herkenbaar en veilig voelt.”

Het eindoordeel over Eveline en Bart in Italië? „Ik betwijfel of deze twee nog samen zijn. Bart wil veroveren en veroverd worden, maar als dat eenmaal is gebeurd, dan kan de glans er al snel af zijn.”

Sylwia en Illya

Het stel waar iedereen een mening over lijkt te hebben, is toch wel Illya en Sylwia. Illya is een rustige, nuchtere Zeeuw met een groot kasteel in Frankrijk, waar de Poolse Sylwia de wenkbrauwen van kijkers vaak deed fronzen. Zo knipte ze de heg in een jurk en hoge hakken, en verscheen ze nog met een slaapmasker op haar hoofd aan het ontbijt. Tegen de laatste kandidaat die voor Illya naar Frankrijk afreizen, Monique, vertoonde ze volgens veel kijkers pestgedrag.

De Jong legtuit: „Karinè leek een redelijk stabiele vrouw voor hem, maar er is toch iets in Sylwia wat hem raakt of triggert. Het buiten de lijntjes kleuren, net even anders dan anders, lijkt aantrekkelijk voor hem. Hij werkt hard, loopt ook met een stevig tempo door, blijft misschien juist heel erg binnen de lijntjes en heeft een houding van: ‘Ik heb het zo geleerd en doe het altijd al zo, dus daarom moet ik dit nu ook zo doen’. Wellicht herkent hij in Sylwia dat kinderlijke deel: je mag ook gek doen.”

Maar of dat een stabiele basis geeft? „Zij gaat alle kanten op in wat ze doet, en daar lijkt geen stabiele basis onder te liggen. Ik vind het dan ook interessant dat je, als je daar nog maar een paar dagen zit, al een claim legt op iemand. Je zag Sylwia veranderen bij de komst van Monique.” Ineens kwam er een jaloerse kant naar boven, die Illya tegen leek te staan.

De Jong: „Daardoor zag je Monique denken: waar ben ik in terechtgekomen? Ja, hij heeft voor Sylwia gekozen. Maar of dat echt stand houdt? Karinè, die hij meteen voorstelde aan zijn buurvrouw, was al anders dan wat hij zelf gewend is, en met haar leek hij meer diepgang te hebben.”

Reünie B&B Vol Liefde: lang, gelukkig einde?

Vanavond – woensdag 10 september – is de reünie van B&B Vol Liefde vanaf 21.30 uur op Videoland te zien. Morgenavond volgt de aflevering op tv, om 20.30 uur op RTL4. Wat denkt De Jong over mogelijke happy endings van de overige koppels? „Daniël en Danique zijn gewoon verliefd op elkaar, maar of dat voor de lange termijn is, weet ik niet”, legt ze uit. „Die twee kennen elkaar zo kort, en je hebt op camera ook niet kunnen zien of zij diepgaande gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Als je verliefd bent is alles leuk, en dat gevoel kan lang duren, maar wat blijft erover als het verdwijnt?”

Wie er dan nog wél samen zijn? Moniek en Dick, gokt De Jong. „Die zijn heel mooi naar elkaar toe gegroeid, en hebben open en kwetsbare gesprekken gevoerd. Iedereen vindt iets van hen, maar het is duidelijk dat hij in het begin zat te struggelen met het feit dat er zoveel vrouwen tegelijk aanwezig waren. Het was te veel voor hem: hij kon zich nog niet openstellen. Maar op het moment dat Dick en Moniek hun kwetsbaarheid delen met elkaar, zie je dat ze meer op een emotioneel volwassen niveau terechtkomen. De enige uitdaging blijft natuurlijk de afstand: je verhuist niet direct naar Suriname.”

