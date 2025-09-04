Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Proppers puffen in Albufeira: ‘Ik zou hier nog niet dood gevonden willen worden’

Tickets verkopen, feesten/zuipen, uitbrakken. Weer kaartjes verkopen, zuipen/feesten, met een bonkend hoofd op het strand liggen. Dat is wel zo’n beetje het levensritme van proppers in toeristische partygebieden. In dit geval Albufeira in het zuiden van Portugal. De camera’s van Videoland keken gelukkig een hele zomer mee, hebben wij thuis er ook nog iets aan.

Proppers in Albu heet de serie die je vanaf vandaag op de streamingsdienst kunt zien. Bij proppers kan er een belletje bij je gaan rinkelen, want Videoland had vorig jaar ook al zo’n reeks. Proppers op Mallorca werd goed bekeken en ook gewaardeerd. Waarom? Omdat je heerlijk hoofdschuddend naar deze Nederlandse jongeren tijdens hun zomerbaan kunt kijken.

Schitterende club in Albufeira

Metro bekeek daarom maar wat graag naar de versie in Albufeira, voor tv-rubriek Blik op de Buis. Zon, zweet en zinderende avonden, volgens Videoland. ‘Geen denken aan’, is het idee van deze kijker (maar ja, werken in de tulpenbollen was ook niet alles).

Acht Nederlandse jongeren volgen we voor hun werk voor Unlimited Albufeira. Zij verkopen tickets voor Vida, werkelijk een plaatje van een club. Dat valt niet te zeggen voor hun onderkomen van een paar maanden. „Een soort verlaten ziekenhuis”, vindt een propper. Dan blijken ze ook nog met z’n vieren in één kamertje te moeten liggen, op eenpersoonsbedden. Een van de meiden noemt het „een martelroom”, een andere dame haalt haar schouders op en boeit het niet.

Videoland heeft in elk geval weer acht leuke en nogal openhartige portretten naar Portugal gekregen. „Ik ga met niemand zoenen en seksen, de hele zomer niet”, verkondigt Naomi al op dag één, terwijl ze 23 keer haar haar achter de oren strijkt. De 21-jarige Rotterdamse is recht voor z’n raap, nooit saai en een gezelligheidsdier. Propperervaring deed zij een jaar eerder al op in Chersonissos (waar een andere realityserie Oh Oh Cherso werd gedraaid).

Proppers naar de klote

Of het leven van een propper echt zo geweldig is als het lijkt, zien we in Albufeira ook via de 20-jarige Purmerender Chris. De autoverkoper met Amsterdamse tongval staat bekend om zijn harde werken, maar gaat dat ook samen met elke avond bier en shotjes wegtikken? Proppers in Albu is nog maar amper begonnen of we horen hem al verkondigen dat hij „echt helemaal naar de klote is”. Toch denkt Chris dat hij de beste propper van de groep gaat zijn. „Waarom? Omdat ‘ik ik’ ben.”

We zien niet alleen de proppers bezig, maar ook andere leden van team Unlimited Albufeira, met titels die nogal belangrijk klinken. Zo zijn daar chief sales Victor, chief eventteam Tony en manager klantenservice Betül. Twee vertrouwenspersonen staan klaar bij wat voor problemen dan ook. De ‘bazen’ gooien de proppers zonder een eerste training voor de leeuwen als het om kaartjes voor de club verkopen gaat. De rest van de groep en een manager kijken mee. Dat moet vreselijk voelen, al geldt dat niet voor allemaal.

Metro’s favoriet in Albufeira: Fleur

Voor Fleur (21) geldt het bijvoorbeeld helemaal niet, die stapt zo op vakantie vierende jongeren af („ik ben hier niet om vliegen te vangen”). De paardenmeid uit het Gelderse Beuningen, die ook werkt als grondstewardess en in de horeca, denkt ondertussen dat zij helemaal geen goede propper is: „Ik ben geen werkpaard.” Gaandeweg de eerste aflevering van Proppers in Albu wordt duidelijk dat Fleur een favoriet bij de kijkers kan worden. Dat geldt in ieder geval voor deze Metro-watcher. Fleur is namelijk nogal van de opvallende, mooie en ook eigenaardige uitspraken.

Als anderen Albufeira bij een eerste aanblik ‘hartstikke leuk’ vinden, verzucht deze recht-voor-z’n-raap-stuiterbal dat zij „er nog niet dood gevonden wil worden”. Wil je meer? „Ik ga eigenlijk nooit uit in Nederland. Wat ik dan doe? Koffie drinken.” Nog eentje dan: „Ik moest zelf mijn bed opmaken, dat heb ik nog nooit gedaan.”

Je mist niets in je leven als je deze reeks niet gaat bekijken, maar er even voor gaan zitten is gewoon hartstikke leuk. Al dan niet weer hoofdschuddend, dat dan weer wel.

Aantal blikken uit 5: 3

Proppers in Albu is nu op Videoland te zien. Elk donderdag verschijnt er een nieuwe aflevering, vandaag vind je er gelijk twee.

