Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jonge Nederlanders van adel: wie zijn dat en altijd in galajurk over straat of ook op sneakers?

Heb je altijd al willen weten hoe (jonge) mensen van adel zijn en hoe ze zich gedragen? Dat kun je vanaf morgen zien in realityserie Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal. In dit geval volg je op RTL 5 of Videoland alleen jonge gasten (sorry voor de taal, hooggeplaatste dames en heren).

Het gaat namelijk om Nederlanders van adel met leeftijden tussen de 24 en 39 jaar. Metro bekeek alvast een aflevering voor televisierubriek Blik op de Buis. We hebben er een beetje een hete aardappel van in de keel gekregen. Praat men dan zo keurig? Ja (meestal…). Maar ook wel met interesse gekeken en genoten.

Is de adel niet iets van vroeger?

Maar adel? Adellijk zijn klinkt toch een beetje als iets van de vorige eeuw of nog ouder? Dat zijn toch mensen uit sprookjes of in geschiedenisboeken? Nou, nee. Voor een relatief kleine groep Nederlanders is het de dagelijkse realiteit. Ze dragen een titel en kennen de tradities, omdat ze simpelweg zo geboren werden. Hun wereld staat nog altijd bol van etiquettes en soms eeuwenoude gewoontes, of ze dat nou zo geweldig vinden of niet. Het is leuk dat het nieuwe programma Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal deze ‘lui’ (mag dat wel?) eens volgt. Want tja, voor bijna elke Nederlander is de adellijkheid een ver-van-ons-bed-show.

🤴 Hoeveel mensen van adelt telt Nederland? Niet veel, namelijk ongeveer 10.000. Hun titels zijn wettelijk beschermd, maar zonder privileges. Wat blijft, is noblesse oblige: adel verplicht. Dat klinkt chique, maar wat betekent dat eigenlijk anno 2025? Nou, dat ga je dus in deze serie zien.

Jonkheren en jonkvrouwen zwieren over de vloer

Wat fijn is aan Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal, is de rustige vertelstem van Daan Schuurman. Dat voelt meteen ook vertrouwd als je net als zovelen de reeksen De Geschiedenis van… (Nederland, de Oranjes, Amsterdam) hebt gezien. Die hadden diezelfde donkere stem, al liep de acteur daarbij door het beeld. Het is gewoon prettig als hij rustig „jonkheren, jonkvrouwen, barons, baronessen en soms zelfs prinsen en prinsessen zwieren over de dansvloer en houden oude tradities zo in stand” zegt. Niets irritanters dan jolige voice-overs. Nee, dan liever Schuurmans met z’n „exclusieve inkijkje in de chique en wat minder glamoureuze kanten van het bestaan van de adel”.

Dat laatste willen we weten natuurlijk. Lopen ze gewoon op sneakers over straat, of moeten zij altijd verplicht in smoking en galajurk? Wat doen deze hooggeplaatste types, eh mensen van stand, in hun vrije tijd? Wat is hun dresscode op een polopicknick? En kiezen ze voor een traditionele carrière of juist voor een totaal andere weg (dan die adellijke paps en mams misschien voor zich zagen)? Jagen zij nog echt of staan zij ook gewoon weleens te beuken op een technofeestje? Het antwoord op de laatste vraag is overigens ja.

Maar één vrouw van adel in deze serie

Minpuntje: er wordt maar één vrouw van adel gevolgd, voor zover Metro nu kon overzien. Het gaat wél om een dame (jonkvrouw!), die een smaakmaker in deze serie wordt. Clementine Elise Hubertine Marie Toussaint van Nispen tot Sevenaer – hahaha, wat een goeie naam, is 30 jaar en runt een huidkliniek. Zij staat op het punt te trouwen met haar verloofde Maikel. Bijzonder misschien: hij is niet van adel, die mogen we hier gewoon Maikel noemen. Waarom bijzonder? Omdat een adellijke lijn daarmee eindigt. Wat niet eindigt is de perfectionistische kant van Clementine Elise Hubertine Marie. Dat geldt al helemaal als het om de bruiloft gaat.

Een ander die in de smaak gaat vallen is de heer Clemens van Steijn (36), lid van een oud geslacht uit Lisse, voormalige bewoners van de Keukenhof. De man heeft een flinke dosis humor, die zo’n realityserie wel kan gebruiken. Deze heer Clemens is weekenden lang volgeboekt met bals en diners met royalty in heel Europa. Je kunt hem er goed bij hebben, zouden wij onadellijken zeggen.

Maar wat absoluut wel perfect moet, is Clemens’ jaarlijkse Tulpenbal. Als kijker mag je daarbij lekker koekeloeren naar hoe deze hoog aangeschreven partij van de Keukenhof-nazaat eraan toe gaat. Clemens verwelkomt 450 gasten uit ruim 25 landen en dan moeten de tulpen er uiteraard een beetje (heel erg) knap bijstaan. Maar wát een ongekend drama: ze hangen. Deze heer met een Filipijnse moeder schudt het hoofd: „Is er geen trucje zodat ze weer wakker worden?”

Mannen van adels met een kinderwens

Verder krijg je een baron voorgeschoteld die zich afzet tegen zijn afkomst, een jonkheer die zich juist helemaal thuis voelt bij de adel (maar naar Roemenië is verhuisd) en twee verliefde mannen van adel die een draagmoeder zoeken om hun kinderwens werkelijkheid te laten worden. Geen idee wat dat nou weer voor de adelstand betekent. Kijken dus, want het is heel aardig allemaal, zo’n kijkje in een vreemde keuken.

Aantal blikken uit 5: 3

Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal is vanaf morgen (4 september) wekelijks om 20.30 uur bij RTL 5 te zien. Via Videoland kun je vooruit kijken.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Vorige Volgende

Reacties