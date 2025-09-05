Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Camera op werk en wonen in het verpleeghuis: ‘Leeft mijn man nog? Ik weet het niet meer’

Hoe is het achter de voordeur van het verpleeghuis? Je wilt het misschien nog helemaal niet weten, maar het kan ooit je toekomst zijn. Ben je nog nooit in een verpleeghuis geweest en wil je er alvast een kijkje nemen, dan kun je vanaf vandaag op tv terecht bij de docuserie Ik zie alles, hoor alles en wil alles. Vrolijk word je er niet van, al kun je blij zijn om de verbluffende inzet van al die zorgmedewerkers.

Twee jaar lang volgden regisseurs Roel en Mees van Dalen mensen in de zorg en bewoners op drie locaties van ouderenzorgorganisatie Zorgbalans: in Heemstede, IJmuiden en Haarlem. Vera Bergkamp, je kent haar nog wel als veelbesproken voorzitter van de Tweede Kamer, is daar bestuurder. De drie afleveringen zijn te zien op het regionale NH Nieuws, voorheen TV Noord-Holland. Metro bekeek alvast de eerst aflevering voor televisierubriek Blik op de Buis.

Weinig tijd in het verpleeghuis

Ik zie alles, hoor alles en wil alles, komt uit de mond van een van de gevolgde medewerkers in een verpleeghuis. Alles zien, horen en willen doen zit in haar karakter, maar door tijdgebrek wordt dat steeds moeilijker. Ons beeld op het verpleeghuis van buitenaf is sinds de coronatijd toch al niet zo geweldig. Deuren op slot en de mensen eenzaam, dat is wat we nog weten. Het laatste klopt voor veel bewoners van een verpleeghuis ook wel, maar de inzet van al die mensen die er werken is indrukwekkend.

Vroeg had je in Nederland bejaardenhuizen, waarvoor veel mensen zich vaak zelf aanmeldden. „Ze kwamen soms lachend binnen met hun wandelstokkie”, vertelt iemand. Het leven in het verpleeghuis van tegenwoordig is heel andere koek. Afscheid nemen van datzelfde leven is op termijn onvermijdelijk. Op de locaties van Zorgbalans wonen vooral veel mensen met dementie. Een van de verzorgenden, Ellen: „Het is moeilijk in te leven over wat er nog door zo’n persoon heen gaat, ik weet het niet.” Een collega: „Op een gegeven moment vergeten ze dat ze het aan het vergeten zijn.”

Huub weet niet meer of zij kinderen heeft

Veel kijkers zullen het moeilijk droog kunnen houden bij de bewoonster met de naam Huub. De vrouw is zwaar dementerend, maar komt nog goed uit haar woorden. „Mijn hersenpan is leeg. Ik zou mijn eigen huis niet meer kunnen vinden. Ik wil aan alles graag meedoen, maar het gaat niet meer.” Vervolgens wordt duidelijk hoe Huub er werkelijk aan toe is, als zij in tranen vertelt: „Leeft mijn man nog? Komt hij nog langs? Ik weet het niet meer. Kinderen? Ik weet het niet.”

Waarschijnlijk vraagt Huub zich morgen hetzelfde af. Eén ding heeft zij nog steeds onthouden: haar trek in een peukie. Later in de documentaire valt deze dame en loopt ze een heupfractuur op. In het ziekenhuis vindt men Huub te zwak om nog te opereren.

Ik denk dat ik zelfs Vladimir Putin goede zorg zou kunnen geven.

Verzorgende en activiteitenbegeleider Lars over zijn rol in het verpleeghuis: „Iemand met dementie heeft geen verleden en geen toekomst. Maar hier kunnen ze nu nog wel gelukkig zijn. Dat ik dat hier en nu mooi voor ze maak, ja, daar kom ik om de hoek kijken. Al vertel ik een mop.”

Telkens dezelfde vragen in het verpleeghuis

Zulke mensen als Lars maken het dat Ik zie alles, hoor alles en wil alles niet alleen maar een loodzware docu over zieke mensen is. Het snelle schakelen en het geduld van deze mensen in het verpleeghuis is indrukwekkend en hartverwarmend. Neem verpleegkundige Vincent, die een vrouw verzorgt die continu dezelfde drie vragen stelt: „Ben ik lastig? Hoe is het weer buiten? Ben je getrouwd?” De hé-le tijd en nooit een andere vraag.

Vincent kan weinig anders doen dan het niet erg vinden, maar zijn diepe zucht is ook begrijpelijk. Je kunt alleen maar bewondering voor deze vent hebben. Hij zegt: „Je hebt ooit een gelofte gedaan, dat je iedereen helpt. Ongeacht wat voor persoon het is, wat voor achtergrond, welke kleur, seksuele voorkeur, whatever. Je moet die zorg verlenen. Ik denk dat ik zelfs Vladimir Putin goede zorg zou kunnen geven.” Uit de kamer klinkt vervolgens vast weer: „Ben je getrouwd?”

Ik zie alles, hoor alles en wil alles is vandaag, 12 en 19 september op NH Nieuws te zien. De uitzendingen starten om 17.10 uur en worden tot de volgende ochtend 05.00 uur elke uur herhaald. De reeks wordt ook op het YouTube-kanaal van NH Nieuws gezet.

