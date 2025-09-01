Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Astrid Holleeder na tien jaar anonimiteit op tv terug in het openbaar: ‘Zonder gezicht als spook rondgedwaald’

Na tien jaar anonimiteit is Astrid Holleeder gisteravond op tv in de openbaarheid getreden. Uit angst voor haar broer Willem leefde ze jarenlang ondergedoken. Nu kiest ze voor een nieuw hoofdstuk. Holleeder, die een achtergrond als advocaat heeft, zat aan tafel RTL Tonight.

Daar gaat zij aan de slag als duider van juridische zaken.

„Ik kan eindelijk zeggen dat ik gelukkig ben”, vertelt ze in de nieuwe RTL 4-talkshow. Aan tafel zitten onder meer rechtbankverslaggever Saskia Belleman en schrijfster Lale Gül. Jarenlang leefde ze in angst. „Tien jaar heb ik zonder gezicht rondgedwaald, alsof ik een spook was. Iedereen kende mijn boeken en mijn getuigenissen, maar niemand wist meer hoe ik eruitzag. Een gezicht is belangrijk, het is waar je aan herkend wordt. Nu voelt het alsof er een dam is doorgebroken.”

Holleeder werkzaam als advocaat

Naast haar nieuwe rol op televisie blijft Holleeder werkzaam als advocaat. Na twintig jaar in het strafrecht, kiest ze nu bewust voor civiel recht. „Ik wil mijn vak blijven uitoefenen, maar zonder dat ik elke dag in de gevangenis hoef te zijn”, legt ze uit.

Het getuigen tegen haar broer Willem Holleeder, die wordt gezien als een van de grootste criminelen van Nederland, is het keerpunt van haar leven geweest. In haar bestseller Judas waar ze enkele jaren aan werkte, beschrijft ze haar familieomstandigheden. De jeugd in het gezin komt in detail naar voren, net als de relatie met Willem Holleeder, de overwegingen om tegen hem te getuigen en hoe zij bewijs tegen hem verzamelde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#RTLTonight Wat een kippenvel verhaal van Astrid Holleeder. Ze had geen leven, ze had geen gezicht. Een gewaagde stap om eindelijk te leven en eindelijk uit de anonimiteit te treden. Maar wel zo dapper. En wat een doorzetter. pic.twitter.com/tcHrRG9sNO — Petra van Dam (@PetravanDam3) August 31, 2025

‘Willem zei dat hij Sonja iets aan zou doen’

„Als kind aanbad ik hem: hij was de grote, sterke broer waarnaar iedereen opkeek.” Toch koos ze ervoor belastende gesprekken tegen hem op te nemen, samen met haar zus Sonja. Het breekpunt kwam toen Holleeder zei dat hij Sonja iets aan wilde doen. „Toen wist ik: dit gaat te ver. Zij heeft nog geen vlieg kwaad gedaan.” Van deze bedreigingen zijn er audiofragmenten te horen in de uitzending, die Astrid met gevaar voor eigen leven opnam.

Ondanks ze weet dat ze het goed heeft gedaan door tegen hem te getuigen, laat het schuldgevoel naar Willem toe, haar echter niet los. „Als ik een gebakje eet, dan denk ik: hij kan dat niet. Hij zit opgesloten, en dat komt ook door mij.”

Jarenlang in isolement leven

De keuze om te getuigen bracht Willem Holleeder uiteindelijk een veroordeling voor vijf moordopdrachten. Voor de zussen Astrid en Sonja betekende dat zij jarenlang in isolement moesten leven. Altijd op de vlucht, voortdurend over je schouder kijken en vaak onder een andere naam. Normaal gesproken ga je via een getuigenbeschermingsprogramma naar het buitenland, maar dat wilden Sonja en Astrid niet, vanwege de kinderen.

„Van anonimiteit ga je naar isolement en van isolement naar eenzaamheid”, blikt ze terug. En nog altijd voelt ze zich kwetsbaar: „Anonimiteit beschermen ze wel, maar tot op zekere hoogte. De overheid heeft ook wel eens gezegd ‘je valt tussen wal en schip’.” Ze heeft kritiek op de bescherming vanuit het OM. Zo kon ze pas na zeven jaar naar een familiedag toe. Pas sinds de publicatie van haar boek werd ze gehoord. „Tegenwoordig is het ook steeds lastiger om echt anoniem te blijven, want alles is een financieel spoor.”

Lale Gül geëmotioneerd

Bij tafelgenoot Lale Gül, zelf schrijver en bekend om haar uitgesproken positie, kwam het verhaal van Astrid Holleeder hard binnen. De 27-jarige auteur hield het zichtbaar niet droog, toen het gesprek over familiebanden ging. Sinds de uitgave van haar boek Ik ga leven heeft ze geen contact meer met haar familie. Ook regelt ze haar eigen beveiliging, vanwege bedreigingen. „Als ik je uitgever was geweest, had ik je verboden dit boek uit te geven”, zei Astrid tegen haar. „Maar je durft tenminste je mond open te trekken.”

Holleeder kiest voor leven, in plaats van angst

Het risico blijft groot. Astrid Holleeder bevindt zich nog steeds in de hoogste dreigingscategorie. Zelf zegt ze daarover: „Ik zei een keer in de rechtbank: ‘Het is niet de vraag óf ik word vermoord, maar wanneer.’ Ook Willem zei zelf ‘wie praat, die gaat’. En dat blijkt: de vijf mensen die in zij opdracht zijn vermoord, hebben over hem gepraat. In een eerdere uitzending van RTL Boulevard zei Astrid daarover: „Ik wist toen ik ging getuigen, dat ik daarmee mijn eigen doodvonnis tekende.”

Ze wijst op sleutelfiguren uit het Marengo-proces, die ook allemaal zijn geliquideerd, zoals advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. De Vries. Toch kiest ze ervoor om te leven, in plaats van opgesloten te blijven in angst.

Aan het einde van het gesprek richt ze zich tot de geëmotioneerde Gül. „Ik wil werken. Ik mensen spreken, discussies voeren, emoties om me heen zien, dingen voelen van andere mensen. Ik wil jou kunnen troosten.’’

Bekijk de uitzending terug via Videoland.

Reacties