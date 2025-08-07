Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel geld krijgen regionale omroepen aan subsidies van de overheid

De publieke omroepen moeten in Nederland flink bezuinigen, terwijl de regionale omroepen voorlopig buiten schot blijven. Bij Nieuws van de Dag klinkt daar wat kritiek over, vooral uit de hoek van opiniemaker Annemarie van Gaal. Er zijn namelijk drie bestuursleden bij regionale omroepen die zich niet aan de Balkenende-norm houden.

De Balkendende-norm (zie kader) is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mensen wiens salaris in feite door de belastingbetaler wordt betaald, niet te veel verdienen. Denk dan aan bewindslieden en dus mensen bij de publieke omroep. Bij sommige regionale omroepen verdienen bestuursleden „tienduizenden euro’s meer dan waar ze binnen die norm recht op hebben”. En daar wringt de schoen, zeker met het oog op bezuinigingen.

Zoveel subsidie krijgen regionale omroepen

Eén persoon verdient zelfs 67.000 euro méér op jaarbasis dan binnen de norm eigenlijk is toegestaan, vertelt Van Gaal. Volgens Pepijn van den Brink, mediaverslaggever bij De Telegraaf, overtreden deze mensen de regels niet. „Er is een afbouwpad waarin deze mensen vier jaar lang hetzelfde mogen verdienen, in de drie drie jaar daarna moet het dan afgebouwd worden. Vanaf dit jaar begint die afbouwing”, legt hij uit.

Op dit moment verdienen sommige mensen binnen de regionale omroep dus meer dan demissionair premier Dick Schoof. Daar komt bovenop dat de regionale omroepen 192 miljoen euro per jaar krijgen van de overheid, aan subsidies. Er zijn dertien van zulke omroepen in Nederland (denk aan RTV Noord, Omrop Fryslân en NH Nieuws), dus dat komt uit op een gemiddeld bedrag van iets minder dan 15 miljoen euro. Het geld dat regionale omroepen krijgen, maakt 16 procent uit van de totale overheidsuitgaven aan media. 80 procent gaat naar de publieke omroep.

💸 Wat is de Balkenende-norm? De officiële naam voor deze norm is de Wet normering topinkomens (WNT). Deze wet is in 2013 in het leven geroepen om een limiet te stellen aan salarissen van mensen die door de belastingbetaler worden betaald. In 2024 was de norm 233.000 euro per jaar.

