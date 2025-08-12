Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wordt Rob Jetten de Slimste Mens?

Zijn deelname zal op sociale media al stof doen opwaaien nog voor het begonnen is: Rob Jetten doet mee aan De Slimste Mens. Maar het draait niet alleen om de D66-fractievoorzitter natuurlijk, in dit primeurseizoen van de presentator en het jurylid.

Herman van der Zandt (hij was ook deelnemer en winnaar) en Paulien Cornelisse nemen vanaf 1 september het stokje over van Phillip Freriks en Maarten van Rossem. Van der Zandt was de afgelopen tijd te zien in het qua kijkcijfers niet zo succesvolle De Reünie. Dat zal met de start van De Slimste Mens wel anders zijn, al was het maar uit nieuwsgierigheid hoe het nieuwe duo het er vanaf brengt.

Een aantal kandidaten voor het 26e seizoen van De Slimste Mens zijn vandaag bekendgemaakt. Bekende Nederlanders uit allerlei hoeken van de samenleving nemen het tegen elkaar op in de geliefde kennisquiz van KRO-NCRV. Amerika-verslaggever Tom van ’t Einde, pedagoge Belle Barbé en politicus Aant Jelle Soepboer, die met een Friese partij de landelijke politiek in wil, bijten het spits af.



Van Rob Jetten tot Laurens ten Dam

Ook D66’er Rob Jetten doet dus aan De Slimste Mens mee. Andere ‘durfallen’: tv-kok Rudolph van Veen, presentator Aletha Leidelmeijer, VVD-Kamerlid Eric van der Burg, ex-wielrenner Laurens ten Dam en kinderboekenschrijver Tosca Menten doen een gooi naar de felbegeerde titel. Ook radio-dj Fernando Halman, foodfluencer Ghislaine Voogd (beter bekend als Veggilaine), singer-songwriter Blaudzun, acteur Mike Libanon, opsporingsdeskundige Selmar Smit en presentator Jeroen Kramer zullen plaatsnemen in de deelnemersstoel.

Voor de tweede keer in De Slimste Mens

Cabaretier en columnist Thomas van Luyn en presentator Merel Westrik doen de komende editie voor een tweede keer mee. Van Luyn was de verliezer van de allereerste aflevering van De Slimste Mens in 2012 en Westrik hield het in het tweede seizoen vier afleveringen vol.

