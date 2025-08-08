Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kandidaten Allesweter VIPS weten soms vooral niets: ‘Ik weet niet eens wat een ‘hoofdsteed’ is’

Van de bijnaam van Diego Maradona tot het aantal basisscholen in ons land: álles moeten de kandidaten weten in het nieuwe tv-programma Allesweter VIPS. Of klopt die titel van SBS6 misschien niet helemaal? Metro besloot te kijken (en stiekem mee te spelen natuurlijk).

Allesweter VIPS is vanaf morgenavond op televisie en Metro keek daarom alvast voor rubriek Blik op de Buis. 22 bekende Nederlanders gaan de strijd met elkaar aan in een nostalgische schoolzetting. We horen je al mopperen: moeten die BN’ers weer zo nodig? Je zou echter ook kunnen zeggen dat die 22 best dapper zijn. Je gaat tenslotte al snel af als een gieter. Deelnemer en beautyspecialist Mari van de Ven verzucht bij binnenkomst al: „Het is 150 jaar geleden dat ik in de klas heb gezeten.”

Allesweter VIPS is een nieuwe Talpa-variant voor De Alleskunner. Daarin moesten kandidaten opdrachten uitvoeren die te maken hadden met ‘kunnen’, denk aan het bouwen van een torentje van ongekookte spaghetti. Nu gaat het dus om ‘weten’. Dat laatste scheelt een hoop qua aanstellerij-gehalte (dat was in De Alleskunner werkelijk niet te doen).

Strenge schoolmeester in Allesweter VIPS

De vrij strenge schoolmeester en spelleider van Allesweter VIPS is Rob Kamphues. Hij voelde zich soms echt een meester die je vroeger probeerde tot wanhoop te brengen: „Als deze klas echt op mijn basisschool had gezeten, was ik gillend gek geworden. Maar op tv is het heerlijk. Verwacht chaos, fanatisme en vooral heel veel lol.”

Kamphues heeft als leerlingen onder meer olympisch zwemkampioene Inge de Bruijn, Real Housewife Djamila Celina, acteur Thomas Cammaert, presentatrice Sylvana IJsselmuiden, cabaretier Steven Brunswijk, influencer Sophie Ousri en turner Jeffrey Wammes. „Wie wéét dit nou?”, vraagt realityster Roy Donders zich ergens in aflevering één af. „De Allesweter”, antwoordt meester Kamphues droogjes.

Tegenvaller in De Allesweter

Het is een (kleine, dat wel) tegenvaller als je het concept van het televisiespel in de smiezen krijgt. Je hoeft niet de Allesweter te zijn om de werkelijk foeilelijke overwinningsbeker in ontvangst te mogen nemen. Deelnemers moeten bij elke ronde ‘een beetje weten’, zodat je aan het einde van een aflevering niet bij de slechtste twee leerlingen hoort. Die worden namelijk zonder mededogen de klas uitgestuurd. Wegwezen.

Boerin en eerdere kandidaat van Boer Zoekt Vrouw en Expeditie Robinson Bertie Steur: „Ik ben geen allesweter, ik ben een redelijk-iets-weter.” Cabaretier Donny Ronny, die je ooit kende als Stefano Keizers: „Echt iets voor mij, de slechtste zijn.” Hij voegt eraan toe: „Ik ben ook de meest fanatieke kandidaat van Nederland. Mijn specialiteit is onlogisch nadenken.”

Thuis op de bank je eigen kennis testen

De kracht van Allesweter VIPS: thuis kunnen lachen om domme antwoorden en zelf meespelen. Want jij als kijker weet natuurlijk álles (deze Metro-kijker tijdens de eerste aflevering in elk geval wel, maar ja, bewijs is er niet). We geven je hieronder nog een aantal voorbeelden van vragen die morgenavond de revue passeren. Dan kun je besluiten of je ‘durft te kijken’.

Er moeten acht filmposters bij filmsongs worden geraden. De 22 kandidaten hebben alles goed, verklappen we alvast. Wát een genieën. Wordt in Australië links of rechts gereden (de deelnemers moeten geblinddoekt naar links of rechts stappen). Betekent gauche in het Frans link of rechts? Hoeveel Nederlandse provinciehoofdsteden beginnen met een L? Realityster Louisa Janssen: „Ik weet niet eens wat een hoofsteed is…”

Club van 27 en het aantal basisscholen

Nog een paar dan. Welke artiest behoort net als Amy Winehouse tot de Club van 27, bekende personen die op 27-jarige leeftijd het leven lieten? Kurt Cobain, Prince, Michael Jackson of Avicii? En de bijnaam van voetballer Maradona, was dat Goudhaantje, Sneeuwvlokje, Pluisje of Kuifje? Hoeveel kleuren zitten er in het logo van de Lidl? Hoe vaak stond het Nederlands voetbalelftal in een WK-finale?

Allesweter VIPS laat de zwetende BN’ers ook een zo lang mogelijk woord uit een verzameling letters maken en dat binnen twee minuten. Tot slot geven we je alvast een vraag mee om thuis over na te denken: hoeveel basisscholen staan er in Nederland? Eén kandidaat schrijft daarbij 500 op, een ander 300.000. Nogmaals: er zitten een paar genieën bij hoor. Hoogdravend is het allemaal niet, een beetje luchtig en leuk zaterdagavondvermaak wel.

Aantal blikken uit 5: 3

Allesweter VIPS kun je vanaf morgen (9 augustus) op zaterdagavond om 21.28 uur zien op SBS6. Terugkijken van via Kijk.nl.

