Terugblik op 30 jaar SBS6: ‘Voor 1000 gulden moest je aan je teennagels bijten’

SBS6 zond gisteren precies dertig jaar uit op de Nederlandse televisie. Nieuws van de Dag ging daar als SBS6-actualiteitenprogramma natuurlijk op in. Was de commerciële zender altijd even geweldig? Nou, nee…

SBS6 werd in 1995 opgericht door SBS Broadcasting Group. Momenteel is de zender in handen van Talpa TV van John de Mol. Voor eens en altijd zal Hart van Nederland aan de naam verbonden zijn. SBS6 bleek sterk in nieuws dat ‘eens niet uit de Randstad kwam’. Tegenwoordig wordt de omroep natuurlijk ook in één adem genoemd met Vandaag Inside. Veronica, Net5, Viaplay TV en SBS9 maken ook onderdeel uit van het bedrijf.

SBS6, de ‘rebelse uitdager’

Oprichter Fons van Westerloo blikte in Nieuws van de Dag terug op drie decennia SBS, dat ooit begon als ‘rebelse uitdager van RTL en de publieke omroep’. Je ziet Van Westerloo in de video hierboven. ‘Zelfbevlekking’ mocht wel voor een keertje, zo vond men in de studio. Presentator vroeg over de dertig jaar SBS6 aan gast Lale Gül: „Hoe oud ben jij eigenlijk?” Het antwoord: 27. Er kwamen oude beelden voorbij van programma’s als het eerder genoemde Hart van Nederland, Over de Rooie, de in 2022 overleden weerman Piet Paulusma, Shownieuws, Hart in Aktie, Ushi & Van Dijk en Domino Day.

Zouden sommige programma’s anno 2025 nog op tv kunnen?, vraagt men zich af. Fons van Westerloo weet wel een voorbeeld waarbij hard zou worden getwijfeld. „Over de Rooie. Volwassenen, kranten, ze vonden het verschrikkelijk (toen al, red.). Voor 1000 gulden moest je aan je teennagels bijten enzo.” Maar, zag Van Westerloo ook, „het was het nummer 1-programma bij de jeugd, die vonden het allemaal prachtig. Maar af en toe ging het wel een beetje ver.” Als hij er iets van zei, kreeg hij te horen: „Fons, daar ben jij te oud voor.”

Het hoogtepunt qua kijkcijfer? Miljoenen mensen keken ooit naar omvallende dominosteentjes…

