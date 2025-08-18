Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moeder Carlo Heuvelman in docu over drama Mallorca: ‘Toen ik die jongens zag, dacht ik… wat een jochies’

Het voelt nog een beetje als nieuws van de dag van gisteren, maar het doodschoppen van Carlo Heuvelman, tijdens zijn vakantie op Mallorca, is al weer ruim vier jaar geleden. Voor tv is nu een documentaire gemaakt, een tweeluik waarin aspecten van allerlei kanten worden belicht. Vier jaar later, maar nog steeds hartstikke heftig.

De nacht van 13 op 14 juli was het, tijdens de tweede coronazomer 2021. Op de Strip op Mallorca werd gekleund, vlakbij Bar Bier-Express. Nu vallen er op het zonnige en bierige vakantie-eiland wel meer klappen, maar dezer keer ging het verschrikkelijk mis. Carlo Heuvelman, 27 jaar toen en inwoner van Waddinxveen, overleefde de vechtpartij niet. Hij werd meermaals tegen zijn hoofd geschopt, terwijl hij eigenlijk slechts een omstander was.

Metro zag deel één van Mallorca: de nacht en de nasleep voor televisierubriek Blik op de Buis. Petje af voor maakster Jessica Villerius, ze is (weer eens) uitgebreid te werk gegaan. Knap, als je eerder al zó’n hoogtepunt met De Kinderen van Ruinerwold hebt gehad en toch altijd maar doorgaat met indringende verhalen op tv vertellen.

Beeld van lichaam Carlo Heuvelman

Mallorca: de nacht en de nasleep begint nogal heftig. Een foto van Carlo Heuvelman ter nagedachtenis. Maar ook bewegend beeld van zijn lichaam op straat dat juist niét meer bewoog. Vier dagen na de tragedie was Carlo Heuvelman dood. Zeven nog jongere landgenoten uit Hilversum (aanvankelijk negen verdachten) moesten na een lang voorarrest uiteindelijk voor de rechter verschijnen. Daar zwegen ze vooral, wat de zaak nog heftiger voor boze buitenstaanders maakte. Maar dat niet alleen, er was eerder al een online heksenjacht op de verdachten gaande. Op social media ging van alles rond, van-horen-zeggen-dingen van mensen die werkelijks niets met de zaak Carlo Heuvelman te maken hadden.

Alle zeven hebben de gevangenis wel van binnen gezien, maar een hoofdschuldige is er niet. Sanil B. (22) was hoofdverdachte. Het Hof sprak hem vorig jaar maart echter vrij van doodslag, wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. Want tja, als niemand iets wil zeggen en het voor (beschonken) omstanders destijds allemaal wat te snel ging…

Nooit opgelost

Jessica Villerius heeft voor Mallorca: de nacht en de nasleep heel wat betrokkenen beschikbaar gevonden om over de treurige zaak in Spanje te praten en een uitgebreide reconstructie te maken. Een officier van justitie, advocaat van Sanil B. Peter Plasman, journalisten, familieleden, verdachte Mees T. die door zijn ‘vrienden’ eerst als schopper werd aangewezen: ze doen hun zegje allemaal. De officier vindt de Carlo Heuvelman-zaak allesbehalve juridisch goed tot een einde gekomen: „Is het oplost? Nee.”

Peter Plasman, die voor de zaak werd gevraagd: „Er kwamen verhalen van ‘dit zijn gastjes uit rijke gezinnen, dus met veel geld. Die hebben meteen dure advocaten ingehuurd’. Die advocaten zouden even hebben geregeld dat ze niet in Spanje, maar in Nederland werden berecht. Nederland, qua strafrecht een softie in Europa. Absoluut het tegendeel is het geval, maar het is allemaal beeldvorming die is ontstaan. Beeldvorming die anders dan de praktijk is, maar het zorgde wel voor commotie.”

Moeder van Carlo Heuvelman

Het meest indrukwekkend is wel dat de moeder van Carlo Heuvelman aan de docu van Jessica Villerius meewerkt. Zij kwam in de rechtszaal, zag de verdachten en kon haar ogen eigenlijk niet geloven. „Toen ik die jongens voor het eerst zag, dacht ik: wat een jochies.”

Maar ja, zulke jochies waren het natuurlijk niet. Dat gold ook voor haar Carlo, al was ie 27. „Carlo was altijd lekker aanwezig, vrolijk, bedrijvig en een tikkeltje ondeugend.” Een paar jaar eerder was hij uit huis gegaan, als laatste van de kinderen. „Nou mam, ik kom niet elke week op een vaste dag bij je eten hoor”, zei haar zoon nog. „Da’s lekker”, reageerde mams toen, een beetje cynisch natuurlijk. Maar na 14 juli 2021 zou hij echter helemaal nooit meer komen eten. Dapper dat de vrouw nu haar verhaal doet.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Mallorca: de nacht en de nasleep is vanavond en volgende week maandag om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien. Beide afleveringen vind je nu al op NPO Start.

