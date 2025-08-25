Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jesse Klaver haalt hard uit naar VVD, NSC en BBB: ‘Jullie maken er een potje van’

Jesse Klaver heeft in Café Kockelmann fel uitgehaald naar het demissionaire kabinet. Na het opstappen van de NSC-ministers is er wéér een kabinetscrisis. „In plaats van verantwoordelijkheid te nemen, wijzen jullie naar elkaar”, vindt de GroenLinks/PvdA’er.

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) stapte vrijdag op na afloop van de ministerraad. Hij voelde te weinig voor nieuwe maatregelen tegen Israël. „Ik zie dat ik in onvoldoende mate betekenisvolle aanvullende maatregelen kan treffen om druk op Israël op te voeren”, zei hij daarover. Kort daarna stapten alle ministers en staatssecretarissen van NSC op.

Jesse Klaver bij Café Kockelmann

Bij Café Kockelmann blikken VVD-minister Ruben Brekelmans, NSC-lijsttrekker Eddy van Hijum en BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas terug op de ministerraad van vrijdag. Volgens Van der Plas en Brekelmans hadden ze eruit kunnen komen met Veldkamp, volgens Van Hijum kreeg zijn fractiegenoot niet genoeg ruimte.

Jesse Klaver (GroenLinks/PvdA) is ook aangeschoven en laat weten zich flink te ergeren aan zijn tafelgenoten. „Dit is best historische televisie. Jullie zouden jezelf voor de grap eens terug moeten horen. Jullie hebben voor de tweede keer een kabinetscrisis veroorzaakt. En dan die verwijten… Hoe jullie elkaar hier aan tafel aanpakken, details uit een ministerraad openbaar maken, dat gaat mijns inziens alle perken te buiten.”

Hij vervolgt: „Laten we nou niet doen alsof deze situatie is ontstaan door de laatste ontwikkelingen met Caspar Veldkamp of NSC. Jullie zijn een experiment aangegaan door met de PVV een kabinet te maken, dat is binnen elf maanden geklapt. Vervolgens zijn jullie met elkaar door blijven rommelen en ruzie blijven maken, in plaats van het landsbelang voorop te stellen. Dat heeft ertoe geleid dat er voor de tweede keer een kabinetscrisis is ontstaan. In plaats van verantwoordelijkheid te nemen, wijzen jullie naar elkaar. Jullie hebben er een potje van gemaakt en wij zitten met de scherven in dit land.”

‘U bent behoorlijk Haags geworden’

Van der Plas verweert zich tegen Klaver. „Volgens mij is dit een reconstructie. We hebben het juist over het landsbelang. Als je met een hele partij bewindspersonen opstapt, terwijl er heel grote issues zijn in ons land, dan hinder je het landsbestuur en moet je daarnaar kijken. Het landsbelang is dat het land bestuurd wordt. We zijn aan het bepalen wat er is gebeurd. Wij mogen daar als achterblijvende coalitiegenoten die gewoon door willen met het besturen van het land best iets van zeggen.”

Klaver: „Weet u, mevrouw Van der Plas, een van de dingen die ik het meest aan u kon waarderen is dat u niet Haags was. Maar in korte tijd bent u toch behoorlijk Haags geworden. Hoort u uzelf? Allerlei argumenten over het belang van een reconstructie. Het gaat om uw inbreng hier.”

Hij gaat verder: „De kern van deze situatie is heel simpel. Er is een minister opgestapt omdat er een genocide plaatsvindt in Gaza en hij vindt dat er voldoende wordt gedaan. De Kamer dreigde hem zelfs zelfs weg te stemmen omdat er niet voldoende werd gedaan. Zou het dan niet gewoon kunnen dat rest van het demissionair kabinet het bij het verkeerde eind heeft gehad? Misschien hadden jullie ook een andere houding aan moeten nemen en op moeten treden tegen de genocide in Gaza?”

Brekelmans: ‘Kabinet gevallen op nederzettingenbeleid’

Ruben Brekelmans vindt dat Klaver de „moral high ground” probeert te hebben en stelt dat het kabinet niet is gevallen op de genocide-aanpak. „Het kabinet is gevallen op het nederzettingenbeleid. Dat heeft niks te maken met de genocide in Gaza. Dus om dat nu zo groot te maken, alsof wij dat niet erg zouden vinden en daar niet tegen zouden willen optreden, is heel onterecht.”

„Dat is niet waar”, briest Klaver. „Ho! Wacht even. Het ging erover dat er sancties moesten komen om Israël te beperken. Die sancties hadden óók betrekking op die illegale nederzettingen en de handel die daarin wordt bedreven. Dat heeft wel degelijk te maken met Gaza! Als u nu aangeeft dat dat niet zo is.. Nou, dan snap ik minister Veldkamps keuze om uit het kabinet te stappen.”

