Briljante Breinen, hoogbegaafden in de klas bij juf Linda de Mol: ‘Ik háát mensen’

Twaalf hoogbegaafden samen in één klas. Dat is de inzet – en 50.000 euro – in het nieuwe tv-spel Briljante Breinen. De hoogintelligente studenten worden in het spel vanaf vandaag meegenomen door juf Linda de Mol.

Tot de finale bevinden de hoogbegaafden, de jongste is 22 en de oudste 55 jaar, zich in kasteel Breinstein, vrij naar Harry Potters Zweinstein uiteraard. Onderweg vallen er elke zaterdagavond kandidaten af. Metro bekeek de eerst aflevering van Briljante Breinen, die je vanavond op RTL 4 kunt zien, alvast voor televisierubriek Blik op de Buis.

Op streamingdienst Videoland staan op dit moment al twee afleveringen overigens.

Hoogbegaafden strijden om hoge eer (en een berg poen)

De hoogbegaafden strijden om de titel ‘Briljantste brein van 2025’ (en dus 50.000 eurootjes, die kunnen de studenten vast goed gebruiken). Als deze kijker het goed verstaan heeft staat Breinstein in de Franse Bar-le-Duc. Daar aangekomen wacht directrice Linda de Mol, met strenge juffenbril, de twaalf op. „Oh my God, het is Cheryl Morero”, zegt een van de dames lachend, denken aan tv-serie Gooische Vrouwen. Streng is De Mol trouwens niet. De directrice is in alles vooral die bekende, geroutineerde en prettige quizmaster.

Boven de pet of interessant?

We gaan de vragen en opdrachten die de hoogbegaafden moeten beantwoorden en uitvoeren natuurlijk niet verklappen, maar het is pittig. Gaat dit dan niet boven de pet van de kijkers? Niet iedereen is tenslotte gezegend met een IQ van hier tot Tokio. „Mijn rot-IQ”, noemt de verder hartstikke vrolijke Lidewij met roze kapsel het. Maar nee, juist omdat het hoogbegaafden zijn de deelnemen, is Briljante Breinen best interessant om naar te kijken. Hoe leren zij zo snel? Waarom weten ze bijna alles?

Je moet wel even inkomen, om alle regeltjes te snappen en de twaalf onbekenden te leren kennen. Zo is er ook nog iets met een duizendvragenboek, een verstopte briljant met een waarde van 10.000 euro en een butler, Henry, die de smartphones inneemt. „Van de 20 minuten kijk ik er normaal 15 op mijn telefoon”, geeft de geschrokken ADHD’er Ramses toe. Een van de meiden vindt het juist wel „een lekkere gratis digitale detox”.

Daar zijn ze weer: bondjes!

Niet alleen het brein is belangrijk, de hoogbegaafden moeten ook nog eens sociale capaciteiten in de strijd gooien. Je raadt het al, als je ziet dat er in groepjes wordt gewerkt: bondjes! Deze universiteit vol briljante breinen verzandt daarmee soms ook in een middelbare school, een kippenhok dus. Dat is vooral niet fijn als de leerlingen moeten stampen en zoveel mogelijk over een onderwerp of persoon te weten moeten komen. Over koningin Máxima bijvoorbeeld, in de aflevering van vanavond (met een leuke bijrol voor Carel Kraayenhof). „Ik vind het koningshuis ver-schrik-ke-lijk”, klinkt het weer uit de mond van smartphoneloze Ramses. Een ander heeft het nog zwaarder: „Ik háát mensen.”

Al met al kunnen we je met Briljante Breinen wel aardig zaterdagavond-vermaak beloven. Producent John de Mol kan er vast mee langs de buitenlandse deuren gaan leuren. Beetje jammer of raar: De Mol heeft momenteel ook Allesweter VIPS op de buis, in dit geval SBS6.

Zelf meespelen is niet zo heel gemakkelijk. Maar probeer het vooral eens bij een werkelijk schitterend onderdeel: antwoord geven op de vorige vraag, terwijl je al naar de volgende vraag luistert.

Aantal blikken uit 5: 3

Noot: kan gaandeweg misschien wel 3,5 of 4 worden.

Briljante Breinen is vanaf vandaag (30 augustus) op zaterdagavond om 21.30 uur op RTL 4 te zien. Vooruitkijken, of inhalen als je het gemist hebt, kan op Videoland.

