‘Als kijker B&B Vol Liefde te veel doorkrijgt, dan vrees ik voor de toekomst’

B&B Vol Liefde scoort deze zomer dagelijks makkelijk 1 miljoen RTL 4-kijkers. Daar komen de Videoland-streamers met 1,5 miljoen volgers dan nog bij. Een groot succes weer, zou je zeggen. En toch klinkt er over dit seizoen meer gemopper dan anders. Nieuws van de Dag besloot het gisteravond daarom dáár eens over te hebben.

Misschien lijkt het wat gemopper om niets. B&B Vol Liefde haalde de afgelopen (zonnige) week soms meer kijkers dan het Journaal van 20.00 uur op NPO 1. Dat is een zeldzaamheid in televisieland. Maar toch, maar toch: een flink bezwaar dat veel te horen is, is dat B&B Vol Liefde wat minder om de liefde lijkt te gaan. Het is meer een ‘wie koopt mijn bed & breakfast-stulpje?’ geworden.

(On)terecht gemopper om B&B Vol Liefde

En misschien hebben we deze zomer net wat minder aansprekende persoonlijkheden die de liefde willen (of een B&B willen verkopen). Of we zijn snel verwend geraakt. Wat te denken van die kasteelheer Albert vorig jaar? Metro sprak de ondernemer tijdens de eindejaarsinterviews over zijn ongelooflijke 2024. En ach, die Tantra-Walter, dat was toch ook wat.

Is het allemaal wel echt wat we in B&B Vol Liefde krijgen voorgeschoteld? Zijn we er, ondanks het blijven kijken, straks ook een beetje klaar mee? Jordi Versteegden (entertainment-journalist bij De Telegraaf) liet er in Nieuws van de Dag op SBS6 zijn licht over schijnen. Je ziet en hoort hem in de video hierboven.

Bijkomen van Jacob en zijn harem

Versteegden vindt onder meer: „Door de kijkcijfers ga ik niet verkondigen dat Nederland klaar is met B&B Vol Liefde.” Maar: „We zijn de afgelopen seizoenen wel gewend geraakt. Ik moet nog steeds bijkomen van Jacob en zijn harem van vijf vrouwen die met elkaar overhoop lagen. En dat was het eerste seizoen.”

Over de huidige editie, zomer 2025, waar de productie een sterk regelende hand in lijkt te hebben: „Dat we blijven kijken wil niet zeggen dat we het ook nog steeds leuk vinden. Als je vier keer per week kijkt, wil je weten hoe het afloopt. Maar omdat we nu zoveel seizoenen onderweg zijn, ga je er doorheen prikken. Als die kijker dat te veel gaat hebben, dan vrees ik voor de toekomst van het programma.”

B&B-eigenares Ingrid op Lesbos bijvoorbeeld, is volgens Versteegden helemaal niet op zoek naar de liefde. „Welnee, die is op zoek naar een klusjesman met een hamer. Ze is gewoon een verwend nest.”

Nou ja, zo zullen we het er bij de koffieautomaat toch nog wel even over hebben…

