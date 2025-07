Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ophef over pornovideo in De Oranjezomer: ‘Walgelijk’

De Oranjezomer-presentator Thomas van Groningen hoopte gisteravond de lachers op zijn hand te krijgen met een pornografisch filmpje, maar sloeg de plank volgens kijkers finaal mis.

Vaste De Oranjezomer-presentatrice Hélène Hendriks is aan het herstellen van een operatie. Het programma, een zomerse spin-off van De Oranjezondag en eerder De Oranjezomer met Wilfred Genee, is al meerdere seizoenen succesvol, mede dankzij haar. Johnny de Mol nam twee weken lang het stokje over, sinds maandag zit Van Groningen aan het hoofd van de tafel. Hij is ook presentator van Nieuws van de Dag.

Filmpje van Johnny de Mol in Oranjezomer

Van Groningen kondigt in de uitzending aan dat zijn voorganger een filmpje vanuit zijn vakantieadres zou hebben ‘ingestuurd’. Raymond Mens, die het filmpje naar eigen zeggen ook kreeg doorgeappt, legt uit dat het om een reddingsactie gaat. De Mol zou het hebben gefilmd vanuit zijn hotelkamer in New York. „Je moet goed opletten, anders zie je het niet”, zegt de tafelgast.

In de video zijn een aantal hoge gebouwen te zien, overigens niet eens in New York, maar in Toronto. Wordt er iemand gered vanaf die gebouwen? Niet bepaald: na een paar seconden draait het beeld naar een balkon en zien we dat een man oraal wordt bevredigd door een vrouw. In de studio klinkt louter wat ongemakkelijk gelach.

„Ik vind dit zo ordinair”, lacht Van Groningen. „Johnny zit de hele tijd dit soort filmpjes te sturen.” „Ze houdt zich goed vast in ieder geval”, grapt Pieter Cobelens, die ook te gast is bij het programma. Even later lijkt Van Groningen ook door te hebben dat het filmpje een misser was. „Moeten we nou spijt hebben van dat filmpje van Johnny van net?”, vraagt hij. „Ik zei: ‘Moet je niet doen, moet je niet doen’”, zegt Mens. „Nee, dat is niet waar! Jij liep mij op te naaien”, beweert Van Groningen.

‘Ranzig’, ‘walgelijk’, ‘debiel’

Op social media zijn kijkers niet te spreken over het filmpje. Zo noemt iemand het „een ranzig filmpje bij De Oranjezomer op een tijdstip dat 12 tot 16 jaar vaak nog niet naar bed is”. Een ander: „Dat filmpje van Johnny kan echt niet. Voegt totaal niks toe aan het programma. Walgelijk. Ik haak af.”

Meerdere mensen wijzen erop dat het programma hierdoor te veel op Vandaag Inside begint te lijken. „Bizar dat ze VI kopiëren bij De Oranjezomer met die debiele filmpjes.” De Oranjezomer had een serieuzer imago, maar dat lijkt nu dus in het gedrang. „Holy shit, dat filmpje. Wat een niveau. Jullie zijn serieuze journalisten/duiders toch?”

Ook kijkcijferexpert Tina Nijkamp vindt er iets van. „Bij De Oranjezomer liep het een stuk minder goed dan de dag ervoor, inclusief een grappig bedoeld filmpje dat totaal de plank missloeg.” Volgens haar zaten er ‘maar’ 684.000 mensen aan de buis gekluisterd. Dinsdag waren dat er nog 814.000, een seizoensrecord.

