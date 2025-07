Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na ophef: Lale Gül vindt dat Jade Anna zichzelf verraadde na boete van 430 euro

Een flinke boete krijgen omdat iemand achter het stuur met z’n telefoon bezig is, dat vindt het gros van de Nederlanders niet meer dan normaal. Influencer Jade Anna was er van de week – om een andere reden – boos over. Opiniemaker Lale Gül vindt daar dan weer iets van.

Lale Gül zat gisteravond in De Oranjezomer op SBS6. Een video daarvan zie je hierboven. Het ging in de talkshow kort over de boete van 430 euro die Jade Anna door de politie kreeg gepresenteerd wegens smartphonegebruik achter het stuur. Een agent had het voorval en zijn beslissing over de vriendin van Ajax-voetballer Kenneth Taylor op Instagram gezet. Zonder haar naam te noemen overigens.



Lale Gül over de boete Jade Anna

Lale Gül praat graag over alles mee, zoals eerder in Nieuws van de Dag over een SP-gedachte van 75 procent belasting over een erfenis van een ton („daar kun je niet eens een garagebox van betalen“). Oranjezomer-presentator Thomas van Groningen dacht even dat zij de actie van de agent schandalig vond, maar dat is juist niet het geval. „Hij had alleen maar gezegd: ook influencers mogen niet met hun telefoon achter het stuur.”

Jade Anna reageerde op de politieagent („hoezo plaats je dat?”) en maakte zichzelf dus bekend. „Zij heeft zichzelf geëxposed.” Jade Anna vond namelijk dat ‘een en een twee is’, verwijzend naar ‘influencer’ en de stad waarin de agent werkzaam is, Alkmaar, haar woonplaats. In haar optiek zou iedereen dan meteen weten dat het over haar ging.

Thomas van Groningen vroeg zich toen af: „Moeten politiemensen wel ‘hele dagen’ zitten Instagrammen? Of moeten ze gewoon boeven vangen?” Het antwoord hoor je in de video.

Noa Vahle, ook in de studio, vond er ook iets van: „Het is wel echt komkommertijd hè, als je het hierover gaat hebben.” Over komkommertijd gesproken: dat is het deze zomer juist niet, schreef Metro vandaag. Maar dat heeft dan weer te maken met werkdruk.

