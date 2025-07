Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Albert en Joyce uit B&B Vol Liefde zijn verloofd: ‘Papa gaat trouwen’

In de special B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? gaat Leonie ter Braak langs bij bekende gezichten uit B&B Vol Liefde 2024 en Winter Vol Liefde. Ze bezocht onder meer Albert (65), die nog steeds zó gelukkig is met Joyce (53), dat hij op z’n knieën ging.

In het vorige seizoen werden kasteelheer Albert en Joyce smoorverliefd op elkaar. Kijkers zullen zich het koppel vooral herinneren door hun ‘babytaal’. Dat ze met troetelnaampjes en hoge stemmetjes tegen elkaar spraken, maakte de tongen flink los. Vooral de uitspraak „ik wil anders af en toe ook wel je mammie zijn. Of je pappie” is beroemd.

Albert en Joyce uit B&B vol Liefde nog steeds verliefd

Presentatrice Leonie ter Braak, die dit seizoen het stokje overneemt van Art Rooijakkers, bezoekt Alberts kasteel in Spanje. „Het is alleen maar gegroeid”, zegt Joyce over hun liefde. Als Albert zijn verzameling soldaatjes laat zien aan Ter Braak, komt hij met een verrassende mededeling. „Jongens, papa gaat trouwen en ik ga haar vandaag vragen op de toren. Ik heb een ring gekocht en ik hoop maar op één ding: dat ze ‘ja’ zegt. Maar als ze nee zegt, is het ook leuke televisie.”

📺 Nieuw seizoen B&B Vol Liefde Aanstaande maandag, op 14 juli, begint het alweer het vijfde seizoen van B&B Vol Liefde. Afleveringen zijn weer zowel live op televisie te volgen, op maandag tot en met donderdag om 20.30 uur, als terug te kijken via Videoland. Vorig seizoen walste B&B Vol Liefde met meer dan een miljoen kijkers per aflevering over andere programma’s heen.

Even later is het zover. Tijdens een romantisch diner op de toren van het imposante kasteel, vindt Joyce de ring in haar eten. „Wauw, darling”, reageert ze. „Het is een hele oude ring”, licht Albert toe. „Voor onze oude zielen”, snapt Joyce.

‘Je hebt me betoverd’

Dan gaat Albert staan en haalt hij een papiertje uit zijn zak. „Lieve Joyce. Je denkt waarschijnlijk: hij zal me toch niet nu vragen, met al die mensen erbij? Dat ga ik wel degelijk doen, want iedereen mag het weten. Volgens mij gaat het in leven niet om iemand te vinden met wie je wel kunt leven, maar iemand vinden zonder wie je niet kunt leven. Die persoon ben jij. Ik realiseer me dat ik de rest van mijn leven met je wil doorbrengen. Je hebt me betoverd, mijn lichaam, mijn ziel. Ik hou van je. Wil je alsjeblieft met me trouwen?”

Joyce vliegt hem in de armen met een volmondig ‘ja’. „Je bent de liefste vrouw ter wereld”, zegt Albert. „Jij bent de allerliefste, daarom kan ik zo zijn.” Ter Braak vindt het „ongelooflijk dat het B&B-avontuur hiertoe heeft geleid”. „Ik voelde wel heel snel waarom ik ben gegaan”, vertelt Joyce. „Maar een jaar later staan we hier op de mooiste plek van de wereld. En dan vraag je mij.”

Kijkers vonden het aanzoek vooral tenenkrommend, laten ze weten op X.



Dus Albert mag nog steeds het pappie zijn van Joyce? #benbvolliefde pic.twitter.com/SAyNTaD78x — Helga Pataki (@HelgaPataki77) July 11, 2025



Yep, ik krijg hier nog steeds de kriebels van…🙈😅🫣 #benbvolliefde pic.twitter.com/cqp0kn8CVq — 🅣🅐🅢🅢🅘🅔🥳𝒂𝒌𝒂 𝒌𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒗𝒓𝒐𝒖𝒘𝒕𝒋𝒆 (@Poppetje0906) July 11, 2025

Je kunt B&B vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? terugkijken via Videoland.

