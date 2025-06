Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zieke Lotte wil tussen andere kinderen met kanker ‘gewoon weer Lotte zijn’

„Wat voor kanker heb jij?” „Ik had leukemie.” Het klinkt als een alledaagse vraag en een net zo normaal antwoord. En dat is nou precies de bedoeling in het zomerkamp in de documentaire Zomerdromen: gewoon weer even een kind als iedereen zijn.

De korte VPRO-docu Zomerdromen kun je morgenavond op tv zien. Metro zag hem al voor televisierubriek Blik op de Buis. Kijkers volgen er kinderen met kanker die de ellende van alledag even kunnen vergeten tijdens een kamp in de zomer van 2024. Het programma maakt onderdeel uit van VPRO Jeugd, al dertig jaar verantwoordelijk voor ‘geen dagelijkse kost, maar andere koek’. Dat laatste is weer gelukt.

Lotte had een tumor in haar buik

De gestelde vraag aan het begint van deze Blik op de Buis komt van Lotte. Het meisje is 11 jaar en kreeg in 2023 te horen dat zij een tumor in haar onderbuik had („hij is weggesneden”). Lottes kapsel is nu kort, maar ze was een periode helemaal kaal. Zelfs haar wenkbrauwen waren verdwenen. Het Prinses Máxima Centrum werd haar tweede thuis, maar voor nu is dat even het zomerkamp.

🏥 Kinderen met kanker in Nederland In ons land krijgen ongeveer zeshonderd kinderen per jaar te horen dat zij kanker hebben. Dit cijfer komt van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Dat is samen met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht verantwoordelijk voor de zorg voor en het onderzoek naar kinderkanker in Nederland.

Even geen kanker, maar onbezorgd genieten

Volgens het ziekenhuis „doet Lotte het supergoed”, dus mag zij naar het zomerkamp. Ze vindt dat best een beetje spannend, maar bij aankomst heeft ze een glimlach voor oor tot oor. Lotte kijkt vooral uit naar het slot, de bonte avond. Het leven staat even niet meer in het teken van kanker, van ziekenhuis, bestralingen en chemokuren. Ze wil en kan hier ‘gewoon Lotte’ zijn en, op een moment van dikke tranen bij een noodzakelijke behandeling na, onbezorgd genieten. En dat met kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Het mag op dit kamp over kanker gaan en dat gaat het regelmatig ook, maar het hoeft niet. Zwemmen in een opgeblazen donut is tenslotte heel veel leuker. Maar toch: „Hebben jullie je haar laten uitvallen?”, vraagt een meisje. Het antwoord: „Ja, er lagen allemaal plukken op m’n kussen.”

Een typisch Kim Faber-onderwerp

Zomerdromen over kinderen met kanker is gemaakt door Kim Faber. Zij studeerde in 2014 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht met de documentaire Ik laat je gaan. Die ging over het zelfbeschikkingsrecht van psychiatrische patiënten, elf jaar later nog steeds een onderwerp in de telefilm En we vliegen door de dagen. Kim Faber richt zich in haar werk op kleine verhalen van één of meer individuen die symbool staan voor een groter onderwerp of probleem. Zoals Lotte in dit geval, als gezicht van kinderen met kanker.

Zomerdromen is een aanrader om te zien. Het is mooi, maar omdat je weet wat al die kinderen met hun blije koppies mankeren of mankeerden, tegelijkertijd ook heel verdrietig. Dat je als kijker verder bijna niets weet over Lotte en over dat zomerkamp, is in dit geval niet erg. En die afsluitende bonte avond? Die kwam voor Lotte helemaal goed.

Aantal blikken uit 5: 4

Zomerdromen kun je morgen (zondag 22 juni) om 19.20 uur zien bij VPRO op NPO 3. Je kunt de docu dan ook vinden op NPO Start.

