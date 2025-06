Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Yolanthe Cabau openhartig over verslaafde en gewelddadige vader

Het gaat er al maanden over: Yolanthe Cabau en haar reality-serie op Netflix. Vandaag is de zevendelige reeks eindelijk daar. Wat in ieder geval opvalt: de actrice, onderneemster en ambassadeur van Free a Girl uit Los Angeles is openhartig, maar niet over alles.

Yolanthe heet deze reality heel simpel en Metro bekeek een gedeelte voor televisierubriek Blik op de Buis. Rond deze 40-jarige dame is op een of andere manier altijd wat te doen. Ze geeft het zelf ook aan: „Ze vinden me niks, arrogant, zóveel meningen. Mensen zeggen ook dat ik met het geld van mijn ex naar de andere kant van de wereld ben vertrokken. Maar niks is minder waar, ik heb alles zelf opgebouwd.” En dan zijn er nog van die lui die honderdduizend keer iets moeten vinden van het lange haar van zoon Xess Xava. Yolanthe over de serie: „Maar dít is mijn verhaal.”

Netflix brengt vaker persoonlijke portretten van bekende gezichten, maar dan in documentaires. Zo kwam Snelle aan bod en ook Suzan & Freek. Een Metro-interview met dit stel, dat onlangs het vreselijke bericht kreeg dat Freek longkanker heeft, verscheen rond die tijd ook.

Ontmoetingen met Yolanthe

Terug naar mevrouw Cabau. Deze Metro-kijker sprak de ex van Jan Smit (2009) en Wesley Sneijder (2019, hij zit ook in de serie) twee keer. Eerst tussen de rekken van een HEMA in Utrecht (we zoeken onze bijzondere plekken wel uit). Twee jaar geleden via een videoverbinding met Los Angeles, over de film Oei, ik groei! Yolanthe Cabau bleek daarbij een leuke en spraakzame vrouw. Dat laatste probeert ze ook op Netflix te zijn.

Ruim vijf jaar geleden vertrok ze met de nu 9-jarige Xess Xava naar Amerika. Net gescheiden en klaar met al het rumoer en de continu brandende Nederlandse schijnwerpers. Het bevalt Yolanthe, want ze vond in LA meer rust en ze was er een onbekend gezicht. Haar bedrijf Cabau Lifestyle (‘voor een fit lichaam en een gezonde geest’) kende daar ook helemaal niemand, terwijl er in Nederland soms duizend bestellingen per dag binnen kwamen.

Wesley Sneijder en vader Cabau

Over de relatie met ex-voetballer Sneijder, begint ze al vrij snel te vertellen. „De scheiding was de moeilijkste tijd van mijn leven. In ons huwelijk is alles gebeurd waarvan we hadden afgesproken dat het juist níet zou gebeuren.” Wat? Geen idee. De hoofdrolspeelster laat het bij die uitspraak. Geen idee ook waarom ze dat dus zegt, misschien komt het in latere afleveringen nog.

Yolanthe acteert soms nog wel in Nederland. Ze vliegt wat af, want haar familie woont ook in Europa. Let wel: ze heeft twaalf broers en zussen. Die kwamen van één vader en vier moeders. Wel kwamen ze allemaal op Ibiza op de wereld. Yolanthes in 2007 overleden vader werd The King of Ibiza genoemd, maar dat was voor het gezin niet positief. Ze zegt: „Hij was liefdevol, kwetsbaar…” Dan schieten haar ogen vol: „En verslaafd.” Vervolgens klinkt juist wel een zeer openhartig verhaal over pa’s drugsgebruik en hoe gewelddadig hij soms was.

Alles ging anders voor Yolanthe

In Yolanthe wil deze single mom haar nieuw opgebouwde leven laten zien, „nadat ze eerst dingen uit het verleden een plekje heeft gegeven”. Maar ja: „Dan gaat alles anders.” Ze doelt daarbij bijvoorbeeld op de kwaadaardige tumor die bij haar moeder – „de leukste moeder van de wereld” – werd gevonden en waar zij nu voor wordt behandeld. Dat nare gegeven komt later in de realityserie terug. Veel positiever is dat Yolanthe na een paar jaar een ‘aardig optrekje’ (hele harde kuch) in Bel Air kon kopen. Het adembenemende uitzicht over Los Angeles is jaloersmakend.

Of deze reeks zeven maal 40 minuten interessant blijft, is nu nog de vraag. Die Xess Xava is echter een prima ventje en dus leuk om naar te kijken. Hij moppert als hij met z’n enorme haardos naar de kapper moet. Als de vrouw een klein stukje kortwiekt, zegt hij heerlijk overdreven: „Nu lijk ik op mijn vader.” Wesley Sneijder is natuurlijk zo kaal als een biljartbal. En Yolanthe? Ze blijkt ook nu weer een leuke vrouw. Wie haar golddigger blijft noemen: kijk vooral eens naar wat ze allemaal doet. Succes, als je net zo hard gaat werken.

Stom en slaapverwekkend is de eerste aflevering in elk geval zeker niet, spraakmakend is ook te overdreven. We blijven nog wel even kijken. Maar dat er zoveel haat tegen deze dame is, is als je Yolanthe ziet eerlijk gezegd onbegrijpelijk.

Yolanthe kun je nu vanaf vandaag (18 juni) exclusief streamen op Netflix.

