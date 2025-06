Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Joep probeerde LSD, ‘dacht dat hij kon vliegen’ en sprong in ravijn

Vol in het leven staan, experimenteren, de wereld ontdekken, feesten… en dan in één klap weg. Dat overkwam vier Nederlandse jongeren die centraal staan in de serie Van de Wereld. Bij allemaal speelden (experimenteren met) bepaalde ‘middelen’ een rol.

Jongeren in de kracht van hun leven, die in één klap uit het leven worden gerukt. Metro was benieuwd naar deze (tragische) verhalen en bekeek de eerste aflevering van seizoen 2 – vanavond op televisie te zien – voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Van de Wereld doet natuurlijk sterk denken aan Break Free van Chris Zegers (ook BNNVARA). In die reeks ging het om jongeren die om het leven kwamen tijdens ‘de reis van hun leven’. Een verschil met Van de Wereld: dierbaren van de overledene zochten de plaats van het fatale einde op.

Veel dromen, maar uiteindelijk Van de Wereld

In nieuwsberichten werden de vier jongeren uit Van de Wereld teruggebracht tot een naam, leeftijd en een doodsoorzaak. Familie en vrienden geven ze op tv nu een gezicht. Wie waren Joep, Zoë, Mathias en Degnet? Welke dromen hadden ze? En wat kunnen wel leren van dat experimenteren? ‘Doe maar niet’, is de eerste gedachte die bij de laatste vraag bij de Metro-kijker opkomt.

De dierbaren die vertellen over de jongeren zijn in een doorzichtige kubus met verlichte randen gezet. Op de kubus verschijnen soms archiefbeelden. De setting is een minpuntje, want: raar. Het verhaal van de persoon waar het om gaat moet leidend zijn. Dat die kubus écht afleidt is ook weer overdreven, maar toch.

Letterlijk van de wereld

Joep (hij werd 19 jaar en overleed op 5 april 2024) is de hoofdpersoon in de eerste aflevering. De Brabander was een skater, waar je volgens zijn moeder Dianne „om kon lachen en gieren”. Zijn ouders, zus Eefje, zwager en vrienden beschrijven Joep ook als uniek, een ‘snotjong’, eerlijke chaoot en sociaal eigenwijs. Eén van de vrienden was bij het fatale moment aanwezig, maar net te laat. Een jointje roken hoorde bij zijn leven. Qua drugsgebruik ging het vooral om ‘dingetjes uitproberen’, al maakte zijn zus zich best zorgen dat er geen rem meer op zou zitten.

Joep besloot een tussenjaar te nemen en als skileraar aan de slag te gaan in het Oostenrijkse Mayrhofen. Wat Joep betrof een paradijs waar hij in no time zelf leerde snowboarden. De buitenlandse tijd vol zelfontwikkeling doet hem goed. Joep leek zowaar volwassen geworden. Dat laatste, zo zien we in Van de Wereld, weerhoudt hem er tijdens een feestje ter afsluiting van het seizoen niet van om LSD te gebruiken (hij postte het op Instagram). Een hallucinante drug had hij nog niet eerder geprobeerd. In het programma wordt uitgelegd wat LSD met je doet, wat natuurlijk handig is. Joep raakt helaas letterlijk van de wereld en komt in een diepe kloof aan zijn einde. Z’n zus Eefje: „Hij moet hebben gedacht dat hij kon vliegen.”

Xtc, kalmeringsmiddel en alcohol

Het verhaal van Joep is om het koud van te krijgen. Dapper dat zijn naasten het zo uitgebreid delen. De komende weken komen nog drie jongeren aan bod die niet meer onder ons zijn. Volgende week zien we Zoë, die maar 18 werd. Ze leefde en feestte vol overgave. Op een party in Rotterdam betekende de derde keer xtc haar einde. Zoë’s lichaam raakte oververhit. De 26-jarige Mathias nam een kalmeringsmiddel om te ontspannen, toen hij een vast contract in de gehandicaptenzorg had getekend. Hij raakte zo verward dat hij tijdens het uitlaten van zijn hond op de snelweg belandde en verongelukte. Degnet was nog maar 17 en vastbesloten om oorlogsjournalist te worden. Na een avondje stappen met veel alcohol belandt hij met zijn fiets, net als Mathias, op de snelweg terecht. De afloop is dramatisch.

Interessante verhalen allemaal, dat Van de Wereld. Als je dan van de moeder van Joep hoort dat zij kort voor het overlijden droomde van een definitief afscheid van haar zoon vanuit Skatehal Pier 15 in Breda, waar hij altijd te vinden was… En dat de uitvaart daar uiteindelijk ook was: Brrr.

Aantal blikken uit 5: 3

Van de Wereld is vanavond (24 juni) om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3 te zien. Alle vier de afleveringen zij al te streamen via NPO Start.

