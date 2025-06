Deel dit artikel: Share App Mail Pin

RTL/Videoland brengt mensen die Rotterdam kleur geven: ‘Dan ga je maar naar de Mèk Drijf’

Niet lullen maar poetsen, klinkt het ‘altijd’ over Rotterdam. Maar ja, wie doen dat dan?, vroeg RTL zich af. Daarom is er nu de vierdelige serie 010: De Mensen Die Rotterdam Kleur Geven. Of is het nou Ratterdam?

We maken kennis met een aantal opvallende, grappige Rotterdammers, wordt door omroep RTL aangekondigd. Dat is een inkoppertje voor ras-Amsterdammers ongetwijfeld: „Zal een kort uitzendinkie worden”, hoor je ze al lachend zeggen.

Toch moeten ze maar voor 010: De Mensen Die Rotterdam Kleur Geven gaan zitten, is de tip van deze Metro-verslaggever (die ook uit Amsterdam komt). We bekeken de eerste aflevering voor tv-rubriek Blik op de Buis en hebben op z’n minst een uur lang met een glimlach op het gezicht gezeten. Toegegeven: soms ook met wat leedvermaak, maar vooral oprecht. De makers hebben tv-waardige types weten te vinden, daar in Rotterdam. Of Rotjeknor, of Manhattan aan de Maas, of Roffa, Rotown, Maasstad dan wel 010 voor hoofdstedelingen.

Gewone man en vrouw uit Rotterdam

„Wie zijn nou toch die poetsers en wie geven Rotterdam nou kleur?”, vraagt voice-over John Buijsman, op en top ‘Rotterdammert’ en de populaire opa uit de Tatta’s-films. Hij is de enige bekende in de serie en dan alleen met stem. Voor wie Lee Towers, Gerard Cox en Richard Groenendijk, die vorige week nog verraste in The Passion Hemelvaart, verwacht: nee, hoor. Hoe leuk die gasten misschien ook zijn, dat was te gemakkelijk. We zien de gewone man en vrouw en dat is veel beter (en het veelal plat-Rotterdams is heerlijk). We geven een paar voorbeelden om je eventueel warm te maken voor 010: De Mensen Die Rotterdam Kleur Geven.

We noemen het hier niet voor niets Ratterdam.

Neem het echtpaar Gerda en Frank, 37 jaar getrouwd en kampeerfanaten (uiteraard met zicht op de skyline van Rotterdam, want ze zijn met geen stok uit Rotterdam te rammen). Zij hoogblond en netjes opgedirkt, hij eeuwig in een Feyenoordshirt. Thuis heeft hun straat een probleem: het wemelt er van de ratten zo groot als katten. „We noemen het hier niet voor niets Ratterdam”, zegt Gerda. Ze weet ook: „Je mag niet eens gif strooien, maar je mag wel bommen gooien in deze wereld, dat mag maar allemaal.” Ze vindt het ongedierte allesbehalve prettig: „Straks moet ik nog in teeriepie.”

De beste ballen van Rotterdam

Ook mooi: het horeca-stel (collega’s) Sandy en Marco. Ze runnen De Ballentent, vermaard om de beste gehaktballen van Rotterdam. We zien ze zwoegen wegens een personeelstekort in hun altijd drukke zaak en ondertussen de mooiste zinnen uitkramen. „Het is me een portretje”, vindt Sandy van Marco. Op zijn beurt hoopt de wat flamboyante kerel dat ‘die vrouw de ziekte van Jan Smit krijgt’. Problemen aan haar stembanden bedoelt ie, waardoor Sandy wekenlang haar mond zal moeten houden: „Ze praat 24 uur per dag, er zit geen rem op.” „Goeiemorgen, Ballentent!”, roept Sandy ondertussen onverschrokken aan de telefoon.

We zien ook ‘high end-makelaar’ Leslie, die zich iéts te bewust is van de camera op z’n keurige stropdas. Hij handelt alleen in peperdure huizen en gaat met zijn dochter een appartement op 100 meter hoogte voor 4 miljoen euro via social media aan de man of vrouw proberen te brengen. Leslie snapt er werkelijk niets van dat collega-makelaars tijdens onderhandelingen soms een dag lang niet bereikbaar zijn. Met gefronste blik: „Dan hebben ze een papadag…”

Meer pareltjes

Zet je verder schrap voor twee rioolexperts die onderbroeken en ‘condoompies’ uit het riool vissen. Een stadsherder wandelt met een kudde schappen door de Rotterdamse straten. Kroegeigenaar Mike heeft volle avonden in zijn centrumkroeg („je hebt ze hier van 18, 21 tot schijndood”). En natuurlijk misstaan wat jongens uit de haven van Rotterdam niet.

Eén mooie uitsmijter willen we je op deze plek niet onthouden, een quote van gehaktballenman Marco. „Sommige mensen zeggen ‘ja, ik heb veel haast om te eten’. Dan zeg ik altijd: ‘Dan moet je effe naar de Mèk Drijf rijden bij Sjaarloos (Charlois, red.). Je blijft dan in je auto zitten en dan gooien ze de hamburgers zo bij je naar binnen.” Ja, deze Amsterdammer kan om Rotterdam wel lachen.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: als je houdt van gelijkwaardige series als die over Urk en Volendam, dan vind je dit ‘4 blikken’.

010: De Mensen Die Rotterdam Kleur Geven is vanavond (4 juni) om 20.27 uur op RTL 5 te zien. Streamen kan ook via Videoland.

