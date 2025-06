Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goedele Liekens over seksleven Mark Rutte: ‘Weet niet hoe hij stoom afblaast’

De NAVO-top bracht heel wat teweeg in ons land. Niet alleen stond het verkeer op z’n kop en werden er belangrijke besluiten gemaakt, er waren ook een aantal meer lichtvoetige momenten die de tongen flink losmaakten. Bij de Oranjezomer praatten ze hier gisteravond over na, en werd er ook nog even gespeculeerd over hoe Mark Rutte stoom kan afblazen.

Alle regeringsleiders van de NAVO-landen waren er gisteren en eergisteren bij.

Ontmoeting Geert Wilders en Donald Trump tijdens NAVO-top

Een van de veelbesproken momenten is de ontmoeting tussen Geert en Wilders en Donald Trump. De twee spraken elkaar kort op het terrein van het NAVO-top. Wilders maakte kenbaar dat de ontmoeting was opgezet door de Amerikanen, maar later kwam Trump zelf met een ander verhaal.

De Amerikaanse president had naar eigen zeggen geen enkel idee wie Wilders was. Volgens Trump was de ontmoeting opgezet door de Nederlandse regering. „Blijkbaar moet ik met de oppositieleider spreken als ik ook met de premier spreek.”

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zegt niet te weten hoe de ontmoeting tot stand is gekomen, maar dat de Nederlandse regering er niet bij betrokken is geweest. Ook premier Dick Schoof zegt dat in zijn persconferentie na de top.

Fanboy op de foto

„Het was grappig, want er was nogal wat gesteggel over wie nou die afspraak had gemaakt”, zegt Rutger Castricum. „Er is een foto door Geert Wilders zelf gemaakt. Trump zie je al een beetje kijken van: ik sta gewoon met een fanboy op de foto en verder weet ik het niet.” Volgens Castricum had Wilders tegen de ambassade gezegd dat ze een afspraak met Trump moesten regelen.

Amerikadeskundige Raymond Mens: „Ik snap dat hij het geregeld heeft. Hij is met die vrienden bezig om een soort Europese, Trumpistische beweging te creëren. Nigel Farage, Marine Le Pen en Viktor Orbán zijn heel dik met Trump, maar hij had nog nooit een ontmoeting gehad.”

Hoe gaat Mark Rutte stoom afblazen?

Ook om Mark Rutte was veel te doen. Eerst wekte hij de nodige verbazing met paaiende sms’jes aan Trump, die de president zelf heeft gepubliceerd. Ook dat de voormalig premier Trump tijdens de NAVO-top ‘daddy’ noemde, deed de nodige stof opwaaien. Zelf zegt hij overigens dat hij verkeerd begrepen werd: de houding van Europese landen deed Rutte vooral denken aan kinderen die bang zijn dat ‘papa’ het gezin verlaat. Op sociale media worden veel grappen gemaakt over de liefkozende en soms seksuele connotatie die het woord ‘daddy’ voor sommigen heeft. Zelfs het Witte Huis haakte erop in met een aftermovie waarin de tekst daddy’s home voorkwam.

„De mannen hebben de afgelopen dagen hard gewerkt. Zo’n Mark Rutte, die moet nu een beetje stoom afblazen”, stelt presentator Johnny de Mol. „Wat is de beste tip daarvoor?”, vraagt hij aan seksuologe Goedele Liekens. „Oei, geen idee”, reageert ze. „Ik weet niet of die man stoom moet afblazen. Hij zal wel met zijn fietsje naar huis rijden. Hij wordt nu zo bejubeld in de hele wereld, ik denk dat hij daar wel gelukkig van werd.”

Castricum had een „iets spannender antwoord” verwacht. „Bij Mark Rutte kun je dat niet zeggen, want weten we niet of hij ‘daaraan’ doet”, verklaart de seksuologe. „Dat is een beetje vervelend als iemand daar niet van houdt.” Op wat-ie zou „moeten doen”, heeft ze dan ook geen antwoord. „Van mij moet helemaal niets. Ik weet niet of die man van seks houdt.” Ze benadrukt: „Ik vind het niet erg als mensen niet van seks houden.”

