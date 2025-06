Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Art Rooijakkers met breekbare stem terug op tv: ‘Ik ga er zuinig op zijn’

Art Rooijakkers is gisteravond na vier maanden teruggekeerd aan de talkshowdesk van Nieuws van de Dag op SBS 6. Zijn stem klonk nog wat broos.

„Goedenavond, dit is Nieuws van de Dag. Het is een paar maanden geleden dat ik deze woorden uitsprak”, klinkt het uit de mond van Art Rooijakkers. Hij praat nog redelijk zacht, zoals je in de video hierboven kunt horen, want de stem is wat breekbaar. „Door stemproblemen moest ik er even tussenuit. Maar dankzij een geweldig medisch team ben ik terug.” De presentator dankte de medici en ook zijn vervangers Pim Sedee, Maarten Steendam en Thomas van Groningen.

Tweede keer stemproblemen Art Rooijakkers

„Met een herstelde stem zit ik hier weer. Ik ga er zuinig op zijn”, beloofde Art Rooijakkers verder. „Dan zeg ik nu: we gaan beginnen.”

Rooijakkers moest begin dit jaar zijn werkzaamheden neerleggen, omdat hij een operatie aan zijn stemband moest ondergaan. Daarna volgde nog een operatie. Drie jaar geleden moest Rooijakkers ook al zijn werk tijdelijk neerleggen door stemproblemen.



35 dagen stil zijn

Art Rooijakkers bracht in maart taart naar zijn collega’s van BNR Nieuwsradio en Nieuws van de Dag. De presentator mocht toen al 35 dagen niet praten door de stemproblemen. „Mooie reden om te trakteren op verse Limburgse vlaai”, zei de tv-man.

De presentator deelde daarover foto’s met de taarten op Instagram Stories. „Hopelijk tot snel sprekens”, had Rooijakkers aan de binnenkant van de doos geschreven.

Art Rooijakkers deelde eind januari dat hij opnieuw last had van stemproblemen. In februari werd hij geopereerd, maar eind februari bleek dat hij nog een keer onder het mes moest. Als gevolg van de stemproblemen moest Rooijakkers zijn werk als presentator bij BNR Nieuwsradio en Nieuws van de Dag direct neerleggen.

