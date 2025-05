Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Welmoed duikt in de wereld van bevroren eicellen: ‘Hoeveel tijd heb ik nog voor mijn kinderwens?’

‘Die rammelende eierstokken’ is het bekende en niet zo lekker bekkend begrip als het om een kinderwens gaat. De medische wereld staat echter ‘voor niets’, want met invriezen van eicellen kan in ieder geval iets tegen dat gerammel worden gedaan: je beslissing over je kinderwens uitstellen. Tv-maakster Welmoed Sijtsma dook in de wereld van de bevroren eicellen.

Welmoed & De Bevroren Eitjes heet haar driedeling docuserie voluit. Vanavond kun je de eerste aflevering zien (Metro bekeek die al voor tv-rubriek Blik op de Buis). Welmoed dook behoorlijk diep in de wereld van – zoals het heet – social freezing en vrouwelijke vruchtbaarheid. De presentatrice van Goedemorgen Nederland deed dat voor haar serie ook persoonlijk.

Meer vrouwen laten eicellen invriezen

Dat social freezing is nog al een ding, schreef Metro gisteren al. Steeds meer vrouwen laten hun eicellen namelijk invriezen, iets wat in ons land sinds 2011 zonder medische reden mogelijk is. Daarom volgt Sijtsma in Welmoed & De Bevroren Eitjes vrouwen die voor dit traject kozen. Hoe kwamen zij ertoe om zo een beslissing over het krijgen van kinderen uit te kunnen stellen of te wachten op de juist partner? Koop je tijd of is het een schijnzekerheid? Wegen de hoge kosten op tegen de slagingskans? En waren willen we eigenlijk steeds later kinderen?

Welmoed vraagt zich dat zelf ook af: „Zoals zoveel vrouwen tussen de 30 en 40 (de Friezin is 34, red.) ben ik me er enorm van bewust dat ik voor een keuze sta. Hoeveel tijd heb ik nog voor mijn kinderwens? Ik merk dat veel vrouwen worstelen met deze grote levensvraag en een alsmaar door tikkende biologische klok.”

📹 Welmoed en de neppornofilm Het is niet voor het eerst dat Welmoed een persoonlijke documentaireserie maakt. In 2022 maakte ze Welmoed en de Sexfakes, nadat er een neppornofilm van haar op internet verscheen. De documentaire serie zette het onderwerp deepfake porno en de impact daarvan op de kaart. Het leidde tot kamervragen en een breed maatschappelijk debat. Door onderzoek van WNL werd de dader aangehouden en veroordeeld voor het maken en verspreiden van de deepfake porno beelden van Sijtsma. Dit was de eerste keer dat een rechter dit strafbaar stelde.

Welmoed in de behandelkamer

Welmoed Sijtsma gaat met camera en heel veel vragen niet alleen de eerder genoemde vrouwen langs, maar ook de behandelkamer in om te praten met artsen en deskundigen. Zij vindt er een wereld tussen hoop en vrees en vond het spannend. „Je laat mensen meekijken op intieme momenten, zoals een onderzoek bij de gynaecoloog. Dit onderwerp is natuurlijk heel persoonlijk. Maar ook universeel omdat veel mensen op een gegeven moment te maken krijgen met de vraag of ze een kinderwens hebben en zo ja, hoe ze die dan proberen te vervullen.”

Maar zoals gesteld: Welmoed had het eenvoudig bij interviewen kunnen houden, maar ze trekt De Bevroren Eitjes ook naar het persoonlijke. De vraag die haar al langere tijd bezighoudt: wanneer ben je nou echt klaar voor kinderen? „Het moet je gegeven zijn, maar toch. Voor het weet ben je halverwege de 30, het leven dendert door. Heb ik nog tijd? En zo ja, waar wacht ik dan op?”

Geen half werk, veel vragen

Kortom, Welmoed levert geen half werk. Zij laat zich eerst zelf onderzoeken of überhaupt (nog) kinderen kan krijgen. Ook haar vriend Bob zien we in beeld. En wat als die relatie onverhoopt uit gaat? Zijn haar eicellen dan over een paar jaar nog wel vruchtbaar of te oud? Wat moet ze doen?

Vragen genoeg dus voor drie afleveringen. Je zou kunnen denken: echt een vrouwenprogramma, dat Welmoed & De Bevroren Eitjes. Maar ja, kinderen willen grootbrengen doe je – in de meeste gevallen – toch echt met z’n tweeën. Of dit veel kijkers trekt, zo in de avond op NPO 3, is maar de vraag. Maar het is goed dat Welmoed Sijtsma het heeft gemaakt. Gelukkig zien we haar na een onderzoek aan het einde van de uitzending van vanavond met een blij gezicht: „Er zijn eieren!”

Aantal blikken uit 5: 3

Welmoed & De Bevroren Eitjes is vanaf vandaag (7 mei) drie woensdagen om 21.15 uur te zien bij WNL op NPO 3. Je kunt de hele reeks al streamen via NPO Start.

