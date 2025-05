Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wakker Dier beschuldigt drie Boer zoekt vrouw-boeren van dierenleed

Wakker Dier wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingrijpt tegen drie Boer zoekt vrouw-boeren. De organisatie stelt dat melkveeboeren Jan, Martijn en Julius uit het huidige seizoen van Boer zoekt vrouw hun kalfjes isoleren en daarmee de wet overtreden.

Het is alweer seizoen veertien van het immens populaire programma. Wekelijks aanschouwen meer dan een miljoen kijkers de liefdesperikelen op de boerderij. Het programma is doorgaans kneuterigheid ten top, maar volgens de Dierenwelzijnsorganisatie dus minder onschuldig dan het lijkt.

„Deze boeren zijn helaas geen uitzondering”, zegt Leonie Vestering van Wakker Dier. „De NVWA kijkt nog te vaak weg van dit dierenleed, zelfs nu het in de schijnwerpers staat. En de kalfjes zijn de dupe. Daarom blijven wij aandringen op handhaving.”

Wakker Dier stelt dat de wet voorschrijft dat kalfjes elkaar moeten kunnen zien en aanraken. Maar de organisatie constateerde dat fysiek contact onmogelijk is in de hokken voor jonge kalveren die dit seizoen in beeld komen. In het gunstigste geval kunnen de kalfjes elkaar zien in tegenoverliggende hokken. „Gezien de ernst en het structurele karakter van de overtreding zouden de boeren een boete moeten krijgen”, vindt Wakker Dier.

De dierenwelzijnsorganisatie legt uit dat sociaal contact een essentiële behoefte van jonge kalveren is en dat isolatie veel nadelige gevolgen voor hun welzijn heeft. „Geïsoleerde kalfjes zijn angstiger, eten minder goed, spelen niet en ontwikkelen zich slechter.”

🐄 Huisvesting van jonge kalfjes De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) adviseert om kalveren in groepen onder te brengen. Er zijn ook wettelijke eisen gesteld aan de huisvesting van jonge kalfjes. Individuele hokken mogen geen dichte wanden hebben, maar moeten sociaal contact faciliteren via open afscheidingen.

‘Dierenleed op nationale televisie’

Jaarlijks worden zo’n anderhalf miljoen kalfjes kort na hun geboorte weggehaald bij hun moeder en in individuele hokjes geplaatst. „Dat het onthouden van deze basisbehoefte doodnormaal op televisie wordt getoond, laat zien hoe gangbaar deze illegale praktijk is”, zegt Vestering.

Ze vervolgt: „Als bekende boeren ongestraft kalfjes isoleren, dan legitimeert de NVWA dierenleed op nationale televisie. Kalfjes horen bescherming te krijgen, niet een bureaucratische doofpot.”

