Voetbalouders met Ilse ‘juf Ank’ Warringa: ‘Ik kreeg een juich- en schreeuwverbod opgelegd’

Velen zullen er jeuk van krijgen, net zo veel mensen zijn het – op een aparte manier – misschien wel zelf: voetbalouders. Mooi ‘voer’ voor een televisieserie zou je zeggen en die is er nu eindelijk. Voetbalouders heet ie zeer toepasselijk en is vanaf vandaag (16 mei) te zien op Netflix.

Wie anders dan Ilse Warringa, juist: juf Ank, is betrokken bij de serie. Als schrijfster, regisseur én een van de acteurs. Fans van de juf uit De Luizenmoeder, dat op het hoogtepunt zelfs 4 (!) miljoen kijkers trok, kunnen hun lol op, want Warringa laat weer eens zien wat ze zo goed kan. En dat is een uitgesproken personage spelen waarvan je weg wilt rennen, dat je bij wijze van spreken uit frustratie wil slaan, maar heel soms misschien ook wel een kleine knuffel wil geven. Want ze bedoelt het heus allemaal goed, dat dat dat… loeder.

Metro ging in ieder geval vast vol zin en met redelijk hoge verwachtingen voor Voetbalouders voor tv-rubriek Blik op de Buis zitten.

⚽ Acteurs voetbalouders In de video hierboven zie je zes acteurs uit Voetbalouders die Metro voor de camera sprak. Aan het hek Ilse Warringa en Michiel Nooter, voor de bekerkast Eva van Gessel (Adidasshirt) en Edwin Jonker en Rian Gerritsen / Bas Hoeflaak. Anderen die meespelen zijn Mariana Aparicio, Guido Pollemans, Leonoor Koster, Nyncke Beekhuyzen, Arnoud Bos, Gürkan Küçüksentürk, Evrim Akyigit, Steef Cuijpers en René van ’t Hof.

Opdringerige voetbalouders, bemoeiallen tot en met

Mocht je niet kunnen voorstellen dat Ilse Warring tot de voetbalouders van ons land behoort, dan zit je mis. Héél erg mis. Met twee voetballende kinderen bestaat een groot deel van haar vrije tijd juist uit supporteren langs de lijn. Uitbundig supporteren trouwens. „Ik heb een juich- en schreeuwverbod van ze opgelegd gekregen”, gaf Warringa over haar voetballende kids al toe. De actrice vindt ook dat je maar beter om voetbalouders kunt lachen. Ook om haarzelf. Ze vond er heel wat inspiratie in voor haar Netflix-serie.

Die vertelt over opdringerige voetbalouders die zich schaamteloos bemoeien met álles wat er speelt rond ‘jongens onder 13’ (waar later een meisje bij komt voetballen). De rustige Lilian (Eva van Gessel) komt proefdraaien bij de club, die in werkelijkheid OFC uit Oostzaan is. Haar zoon Levi is een talent. Dat kan bepaald niet gezegd worden van Vito, ‘Viet’ volgens zijn moeder. Dat is dan weer Marenka (Ilse Warringa), de laatste, nee állerlaatste persoon die je op zaterdagochtend op het voetbalveld wilt tegenkomen. Maar ja, ze werpt zich op als teamleider (’teamlijder’ volgens Marenka zelf in de ouders-appgroep, gevolgd door een stuk of 23 lach-smileys). Lilian wil het liefst zo snel mogelijk ontsnappen uit het eigenzinnige, opdringerige wespennest. Helaas voor haar worden Levi en Vito vrienden.

Twee vrouwen zijn érg…

Voetbalouders is qua personages natuurlijk wat uitvergroot, maar niet eens zo heel erg. Voetbalouders zijn nu eenmaal met grote regelmaat vreselijk. Vooral de vrouwen – want het gaat absoluut niet alleen over te fanatieke mannen – die Leonoor Koster en Mariana Aparicio spelen, zijn érg. Ver-schrik-ke-lijk. Maar die Marenka, Ilse Warringa dus, is pas echt om driedubbele gordelroos van te krijgen. Je denkt als kijker nog heel even dat ze ‘halló allemaal’ gaat roepen, maar deze Marenka is toch heel anders dan die juf Ank van weleer. Gelukkig maar, want nu is Warringa ook ‘die overenthousiaste voetbalmoeder’ en niet voor eeuwig de lerares met haar regeltjes.

Om je een beeld te geven (het verhaal geven we verder maar niet weg): Marenka maakt direct de OUDERS van KANJERS-appgroep aan, bestookt de andere voetbalouders daarbij met berichten, steevast afsluitend met hashtags als #knallenknallenknallenmetdezetoppers (uitroepteken, uitroepteken, spierbal, spierbal). Ze spreekt de anderen aan met ‘lieve mooie mammaas en pappaas’ of ‘mooie gave zielen’. Heb je al eeuwigdurende gordelroos? Die andere ouders wel.

Veel te moeilijk lullende trainer

Verder krijg je in Voetbalouders een lange reeks aan heerlijk herkenbare situaties in snel tempo voor de kiezen. Zo is daar de vloekende tiran achter de bar (Rian Gerritsen, eerder ook in De Luizenmoeder te zien). Het douchen, doe je dat nou met een broekje aan of niet? De zwartgeblakerde tosti in de kantine (beetje schrapen nog of gewoon serveren?). De veel te moeilijk lullende trainer, met gapende kinderen in een kring. De slechtste speler, die dromerig bloemetjes plukt. De verdwenen wastas, met zweetshirts die er een week ingepropt zitten. De vader die warmloopt en rek- en strekoefeningen doet als hij moet grensrechteren. De moeder die tot ergernis van alle andere voetbalouders „als ze maar plezier hebben” zegt. De sokken van de club die je voor 25 euro moet kopen. En ga zo maar door.

Ilse Warringa en de anderen zullen over Voetbalouders soms vast nog even moeten horen „dat De Luizenmoeder beter was”. Dat is geen schande, het was tenslotte een zeldzame voltreffer. Voetbalouders komt qua herkenbaarheid dicht in de buurt. Als je uitgelachen bent, raden we je aan om toch ook even in de spiegel te kijken. Want hoe ben je zelf eigenlijk als je langs de kant staat bij welke sport van je kind dan ook?

Aantal blikken uit 5: 4

Voetbalouders is nu op Netflix te zien.

