Eva Jinek legt Tom Waes vuur aan de schenen over auto-ongeluk onder invloed: ‘Hoe vaak deed je dit?’

Eva Jinek legde Tom Waes gisteravond het vuur aan de schenen over het auto-ongeluk dat hij veroorzaakte onder invloed van alcohol. Waes betuigde spijt, schuld en schaamte en hoopt dat mensen van zijn verhaal iets kunnen leren.

De Belgische acteur en presentator Tom Waes stapte eind november met alcohol op achter het stuur en veroorzaakte een auto-ongeluk in Antwerpen. De 56-jarige presentator liep bij het ongeluk een zware hoofdwond, gebroken ribben en een gebroken heup op. Hij had 2,44 promille alcohol in zijn bloed, waar 0,5 promille is toegestaan. Ook droeg de Belg geen gordel. „Stomdronken”, omschrijft Eva Jinek hem in haar aankondiging.

De rechter veroordeelde Waes tot een rijverbod van drie maanden, waarvan één voorwaardelijk. Ook moet hij een boete van 2560 euro betalen, zijn rijexamen opnieuw afleggen en krijgt hij voor een jaar een alcoholslot.

Tom Waes over auto-ongeluk onder invloed

Hoewel hij wel bij de zitting aanwezig is geweest, was de acteur zelf niet bij de uitspraak van de rechter aanwezig. Iets dat zijn advocaat hem adviseerde en wat volgens hem in België ook niet gebruikelijk is.

Jinek legt hem het vuur aan de schenen en haalt uitspraken van de rechtbank over het ‘moorddadige’ handelen van Waes aan. Ook zegt ze dat Waes op de bewuste avond een promillage gelijk aan veertien glazen bier had gedronken. Of Waes vaker zoveel dronk? „Nee”, antwoordt Waes. „Ik heb een afschuwelijke zware fout gemaakt en daar is geen enkel excuus voor. Moorddadig had het kunnen zijn. Ik heb nu iemand licht verwond, maar dat had veel erger kunnen zijn. Godzijdank is dat niet gebeurd. We zijn nu zes maanden verder en ik ben daarvoor gestraft. Ik ga niet in beroep, ik aanvaard die straf en ga die gewoon dragen zoals het moet.”

‘Normaal pak ik een taxi’

Jinek vraagt Waes of hij getwijfeld heeft om achter het stuur te stappen. Maar Waes kan zich niks meer herinneringen van de avond en het ongeluk. „Ik weet er tot op de dag van vandaag niks meer van.” Pas toen hij, na 1,5 dag, uit coma ontwaakte in het ziekenhuis, kwam hij erachter wat er allemaal gebeurd was. Daar hoorde hij ook dat er iemand lichtgewond was geraakt door zijn toedoen. „Als je dan nog een slachtoffer hebt gemaakt, dat is verschrikkelijk.”

Volgens Waes kon zijn vriendin ook niet geloven dat Waes dronken achter het stuur was gestapt. „Normaal pak ik een taxi.”

Eva Jinek vraagt naar frequentie van rijden onder invloed

De rechter sprak ook uit dat Waes tussen 2003 en 2022 tien keer werd veroordeeld voor inbreuk op de verkeersregels, waarvan één keer voor intoxicatie. Geen eenmalige misstap dus, volgens de rechter. „Hoe vaak deed je dit?”, aldus Jinek. „Niet vaak. Ik ben twintig jaar geleden een keer aangehouden voor lichte intoxicatie. Dat was drie pils in plaats van twee. Dus dat klopt, dat is gebeurd.” Waarna de presentator uitlegt dat hij sinds 1986 negen keer is veroordeeld voor te snel rijden.

Maar hij is ook wel vaker met drank op achter het stuur gestapt. „Ik ga daar niet over liegen. Ik ben de laatste 38 jaar best weleens een paar keer achter het stuur gekropen met…” Waarna Jinek hem vraagt of Waes een probleem met alcohol heeft. „Nee, ik heb absoluut geen probleem met alcohol.” Waarna hij opnoemt dat hij het grootste deel van het jaar werkt en geen tijd heeft om te drinken. „Het is wel zo, als je buitenkomt en de druk moet van de ketel, dan moet je wel beter controle houden.”

Bewustzijn creëren over rijden en alcohol

Waes benadrukt dat hij nooit meer een druppel drinkt als hij moet rijden. „Ik zeg niet dat ik nooit meer een glas wijn ga drinken. We zijn nu zes maanden verder en ik heb geen druppel meer gedronken. Ik heb daar ook geen behoefte aan en voel me er eigenlijk goed bij. Dus het zou kunnen dat ik nooit meer ga drinken.”

De presentator vertelt over de schuld en schaamte die hij voelt. Maar ook over de vergeving en warme reacties die hij kreeg. Zo had hij goed contact met het slachtoffer, die geen schadevergoeding van hem eiste. Maar Waes sprak ook met een vader die zijn dochter verloor door een dronken automobilist. Samen met deze vader, en zijn stichting Fonds Emilie Leus, wil hij bewustzijn creëren over rijden en alcohol.

Slachtoffers en schade

Waes: „Ik hoop dat mensen door mij zien wat je jezelf kunt aandoen als je niet nadenkt en in een toestand zoals ik in de auto stapt. Dat dat veel ellende en verdriet veroorzaakt en heel veel risico met zich meebrengt en heel veel slachtoffers en schade maakt. Ik hoop dat mensen dat zien.”

