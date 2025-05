Deel dit artikel: Share App Mail Pin

René van der Gijp over overleden vriendin: ‘Geen dag dat ik niet aan haar denk’

In De reünie is tv-analist René van der Gijp (64) openhartig over het verlies van zijn vriendin in 2016, iets wat hem nog altijd diep raakt. In het programma herenigt Herman van der Zandt, die vorig jaar de overstap maakte van NOS naar KRO-NCRV, bekende Nederlanders met mensen die bepalend waren voor een periode in hun leven. Je zou het door Van der Gijps tv-carrière bijna vergeten, maar hij heeft ooit professioneel gevoetbald.

Als 17-jarige maakte hij de overstap van Feyenoord naar Sparta. In de uitzending ziet Van der Gijp zijn teamgenoten uit de jeugdopleiding van Sparta terug. Ook praat hij met Van der Zandt over zijn vroegere voetbalcarrière. De goede en slechte tijden komen aan bod.

Van der Gijp noemt zichzelf een gelukkig mens. Er is hem veel komen aanwaaien, hij heeft veel geluk gehad, maar Van der Zandt wijst erop dat hij privé niet altijd het vrolijkste leven heeft gehad. „De moeder van mijn zoon is overleden, mijn toenmalige vriendin”, vertelt de oud-profvoetballer. Daniëlle overleed in 2016 plotseling aan een maagbloeding.

„Ik moet jou eerlijk zeggen: er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk. Niet een dag. Ik ben ook niet van mensen die zeggen: op een gegeven moment kun je het wel een plekje geven. Dat is totale onzin. Altijd als ik met die kleine ben (zijn zoon Nicky, red.), praten we over zijn moeder. Ik zie dat hij dat prettig vindt en ik vind dat ook.”

Uit eten met kinderen op woensdag

Van der Gijp is niet per se ergens trots op, dat zegt hij bescheiden als Van der Zandt daarnaar vraagt. „Het is een logisch gevolg dat je het Nederlands elftal haalt als je goed kunt voetballen. En als je aardig lezingen kunt geven, dat je er veel gaat geven. Of als je aardig tv kan maken, dat er veel mensen naar je gaan kijken. Ik zie het niet als iets waarvan ik denk: nou, nou, wat heb jij het voor elkaar. Daar heb ik geen last van.”

Van der Zandt vindt dat Van der Gijp het wél voor elkaar heeft, maar de Van der Gijp ziet dat anders: „Ik vind niet dat je het voor elkaar hebt als je vijf keer per week aan tafel zit om te praten over Oekraïne, stikstof, woningbouw en andere gekkigheid. Ik ben gestopt op woensdag, omdat ik met mijn kinderen en aanhang uit eten wil. Daar krijg ik een stuk meer energie van. Ik vind het leuk dat mijn kinderen het gezellig hebben met mij.”

Vandaag Inside-collega Johan Derksen zei eerder: „Toen Renés ex-vriendin overleed, kreeg René plotseling zijn zoon, die moest hij nemen. Daar hebben wij ons best een beetje zorgen over gemaakt, want René leefde als een vrijgezel, maar dat heeft hij fantastisch opgepakt.”

Je kunt De reünie terugkijken via NPO Start.

