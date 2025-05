Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oh Oh Cherso-sterren voelen ‘plaatsvervangende schaamte’ bij terugzien beelden

Weet je nog, hoe Nederland in 2010 aan de buis zat gekluisterd voor Oh Oh Cherso? Het programma waarin een groep jonge Hagenezen werd gevolgd tijdens een vakantie in het Griekse Chersonissos groeide uit tot een waar cultfenomeen. In Back to Reality blikken Elise, Roos en Tony terug met presentator Filemon Wesselink.

Reality-tv bestaat in ons land 25 jaar en omroep PowNed grijpt dat getal aan om eens terug te blikken met ‘reality-sterren van toen’ in Back to Reality.

Oh Oh Cherso-sterren bij Back to Reality

De realityreeks Oh Oh Cherso, die werd uitgezonden op RTL5, was een groot succes en trok in het eerste seizoen per aflevering 1,5 miljoen kijkers. Daarna volgden er nog drie Oh Oh-reeksen, waarin ook vakantie werd gevierd in Tirol en op Mallorca. De laatste reeks was in 2016 te zien en beïnvloedde blijvend de Nederlandse taal.

Niet iedereen uit de Oh Oh Cherso-cast wil op tv terugblikken. Matsoe Matsoe heeft tegenwoordig een tuincentrum en Jokertje een ‘serieus beroep’. Maar Roos, alias Little Princess, wil wel praten. Ze legt uit dat ze de bekendheid die voortkwam uit het programma op een gegeven moment niet meer fijn vond. „Iedereen keek je na. Op tv was ik neergezet als een little princess die helemaal niets deed. Nu denken mensen dat ik een gekkie ben.” Dat is ze wel een beetje, geeft ze lachend toe, maar dat deel is uitvergroot.

‘Vond het wel iets engs’

Samen met Filemon Wesselink gaat ze langs bij Elise, die ook meedeed aan het programma. De Haagse was toen nog maar 18 jaar. Ze werd gescout in de rij van een strandfeest op Kijkduin. „Er werd gezegd dat het een soort documentaire zou worden over acht jongeren op vakantie. Allemaal verschillende types en kijken hoe ze op elkaar zouden reageren als ze met elkaar op vakantie gingen. Mijn moeder zei: dat moet je doen. Ik vond het zelf ook heel leuk.”

Na de eerste aflevering dacht Elises moeder er vermoedelijk anders over. „Ik denk dat ze schrok. Mijn eerste zin van het hele programma was: ‘Als er wat te neuken valt, dan valt er wat te neuken.’ En dat was niet iets wat ik over mezelf had gezegd, maar over de jongens. Maar dat hebben ze geknipt en als eerste zin erin geknald. Dat zag mijn moeder, mijn oma, iedereen. Ik vond het wel iets engs.”

Plaatsvervangende schaamte

Als ze beelden van het programma terugkijken, voelen ze „plaatsvervangende schaamte”. „Het was gewoon slechte smaak”, zegt Elise. Toch denken ze nog altijd met plezier aan hun avontuur in Griekenland.

Zonder dat Elise en Roos het weten, heeft Wesselink een extra gast geregeld: Tony, die door het leven ging als Sterretje. „Rot op hoor”, reageert Elise als ze Tony ziet. „Wat is dit dan?” Ze hebben elkaar zo’n tien jaar niet meer gezien. Roos: „Wilde je toch wel op beeld?”



Reünie van Oh Oh Cherso?

Alle drie hebben inmiddels kinderen. Tony vertelt dat zijn dochter niet zijn achternaam heeft, zodat ze niet op school kan worden geconfronteerd met zijn Oh Oh Cherso-verleden. Wesselink is benieuwd of hun kinderen mee zouden mogen doen aan een programma als Oh Oh Cherso? Elise: „Als ik zie dat-ie niet goed met drank kan omgaan, blijf dan maar lekker thuis.”

Ze begrijpen waarom bijvoorbeeld Jokertje en Matsoe Matsoe niet wilden meedoen aan Back to Reality. „Ik denk wel dat hij een leuke tijd heeft gehad, maar dat hij nu niet meer ‘die persoon’ is en daar niet meer mee geassocieerd wil worden”, verklaart Elise. „Het is wel iets wat we met z’n allen hebben gedaan en daar ben ik best trots op”, zegt Tony.

Het gaat kort ook nog even over Barbie. Tijdens het programma zelf was er niet zoveel aan de hand, zeggen zij. „Dat is daarna gekomen, toen er geld en foute vrienden in het spel kwamen”, zegt Tony. Hij staat open voor een reünie met iedereen, maar dan wel „zonder camera’s”.

Je kunt Back to Reality terugkijken via NPO Start.

