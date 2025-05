Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deelnemers en startdatum: dit wil je weten over het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde

Binnenkort gaat het weer nergens anders over bij het koffieapparaat: B&B Vol Liefde. Nog maar even geduld, en dan kun je je weer onderdompelen in een nieuw seizoen.

Ook dit seizoen gaan vrijgezelle B&B-eigenaren op zoek naar de liefde van hun leven, inclusief de hilarische en ongemakkelijke momenten. Kijkers smullen er elk seizoen van en de kijkcijfers rijzen steevast de pan uit. Vorig seizoen walste het met meer dan een miljoen kijkers per aflevering over andere programma’s heen.

Nieuw seizoen B&B Vol Liefde

Zet ‘m maar in de agenda: 15 juni begint het nieuwe seizoen van de RTL4-datingshow. Afleveringen zijn weer zowel live op televisie te volgen, op maandag tot en met donderdag om 20.30 uur, als terug te kijken via Videoland.

Dit zijn de negen kandidaten:

Ingrid (61) is mede-eigenaar van een B&B op het Griekse eiland Lesbos en is daarnaast kapster.

Ook Petra (60) woont op Lesbos, waar ze drie villa’s verhuurt.

Eveline (51) runt een B&B in Bologna, Italië en is daarnaast jurist.

Wilma (71) woont midden in de bossen van Tsjechië en heeft naast haar B&B ook de zorg over veertien paarden en twaalf honden.

Jean Paul (59) staat op het punt om een B&B over te nemen in het Spaanse Jijona.

Ilya (59) woont in een chateau in Visies, Frankrijk.

Magda (73) is eigenaar van longère met twee kamers in Longeville-sur-Mer, Frankrijk.

Dick (32) runt in Meerzorg, Suriname een resort met acht appartementen.

Rob (65) heeft een domaine in de Franse Pyreneeën

Daniël (38) runt een hotel met veertig kamers in Seč, Tsjechië.

Eigenlijk zouden er nog twee kandidaten meedoen: Jos (56) en Patrick (42). Jos zette echter een streep door een B&B en trok zich terug. Voor Patrick kwamen niet genoeg aanmeldingen binnen. Beiden woonden onder de rook van het Spaanse Valencia. Rob en Daniël zijn in hun plaats gekomen.

RTL deelde eerder al beelden van het nieuwe seizoen:



Hoe Is Het Nu Met?

Vorig seizoen schoot cupido een paar keer raak. Zo werden Robert-Jan en Suzanne verliefd. Het stel straalde van liefdesgeluk op de reüniebank. De Schotse B&B-eigenaar moest eerder nog het hart van publieksfavoriet Els breken.

Ook kasteelheer Albert en Joyce vonden elkaar. Zij wisten de tongen flink los te maken met hun ‘babytaal’. Het viel kijkers op dat zij geregeld met troetelnaampjes en hoge stemmetjes tegen elkaar spraken. Vooral de uitspraak „ik wil anders af en toe ook wel je mammie zijn. Of je pappie” is beroemd.

Uit eerdere seizoenen zijn ook een aantal koppels gekomen, zoals Debbie en Paul, Joy en Dani en Martijn en Fenna. Ben je benieuwd hoe het met oud-kandidaten gaat? Op vrijdag 11 juli om 20.30 uur verschijnt op RTL 4 de special B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? In deze eenmalige aflevering gaat Leonie ter Braak langs bij bekende gezichten uit B&B Vol Liefde 2024 en Winter Vol Liefde. Zij neemt dit seizoen het stokje over van Art Rooijakkers.

