Kijkers positief verrast over Richard Groenendijk in The Passion Hemelvaart

Voor de vierde keer konden mensen tijdens Hemelvaartsdag voor de buis kruipen voor The Passion Hemelvaart. Volgens veel kijkers stal de flamboyante cabaretier Richard Groenendijk de show.

The Passion Hemelvaart 2025 speelt zich 40 dagen na de muzikale paasvertelling The Passion 2025 af, waarin te zien was dat Jezus werd verraden door Judas, en vervolgens gearresteerd en gekruisigd werd. The Passion Hemelvaart vertelt het verhaal van Jezus die na drie dagen is opgestaan na zijn dood aan het kruis.

Dorian Bindels (Jezus), Eva Simons (Maria), Défano Holwijn (Petrus), Vajèn van den Bosch (Maria Magdalena) en Guido Spek (ongelovige Tomas) vervulden de hoofdrollen. Wendy van Dijk was de verteller. Het was een geslaagde editie, vinden veel kijkers. „Het was prachtig en Wendy mag voor mij altijd verteller zijn. Troost en hoop”, schrijft iemand op X. Kijkers zijn niet altijd zo lovend: vorig jaar was men bijvoorbeeld vernietigend over de paasvertelling. „Mijn hond werd gewoon wakker van de valse noten”, klonk er onder meer.

Richard Groenendijk in The Passion

Groenendijk speelde in de paasvertelling de rol van Pilatus en deed dat opnieuw in The Passion Hemelvaart, dat gisteravond bij KRO-NCRV werd uitgezonden op NPO 1. Pilatus is de man die Jezus ter dood veroordeelt en laat kruisigen.

Die rol speelde hij met verve. „Wat was je goed!” en „Richard Groenendijk speelt Pilatus subliem”, zijn uitspraken op X. Een ander schrijft: „Wat heerlijk om Richard Groenendijk een keer van deze kant te zien.” Eerder waren kijkers onder in de indruk van hem in een aflevering van Boerderij van Dorst.

Voorafgaand zei Groenendijk in gesprek met persbureau ANP dat hij het leuk vindt dat hij een andere kant van zichzelf kon laten zien door zijn rol in The Passion. Het heeft lang geduurd voordat hij een keertje meedeed, maar dat kwam onder meer omdat hij meestal op tournee was met een theatervoorstelling.

‘Smaakt naar meer’

Naar eigen zeggen werd de cabaretier ook niet vaak gevraagd voor dergelijke „serieuze pittige rollen”. „Ik heb volgens mij in mijn carrière nooit zoveel reacties gehad op iets wat ik deed als die rol in The Passion. Omdat mensen dat helemaal niet verwachten. En dat is leuk, dat je iets totaal anders kan laten zien dan je normaal doet. Het smaakt naar meer.”

Groenendijk zong een verrassend lied: Paranoia van Maan. Dat moest vorig jaar de langverwachte comeback van de zangeres worden, maar de single flopte jammerlijk. Hij koos het zelf uit. „Ik dacht: als ik toch een rol speel die in eerste instantie niet bij mij past, laat ik dan een nummer kiezen waar ik iets minder mee heb. Ik vond het echt wel een ingewikkeld nummer. Maar ik heb het teruggezien en ik hoop dat Maan ook tevreden is.”

Groenendijk had een grotere rol dan in The Passion die voor Pasen werd uitgezonden. Er zat onder meer een gedeelte in met journalist Roos Moggré, die Pilatus interviewde. „Dat is wel heel grappig. Dat die Pilatus een beetje voor het blok zet met moeilijke vragen. En Pilatus zit ontzettend in het nauw. Dat was heel leuk om te spelen.”

