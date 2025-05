Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johnny de Mol binnenkort weer terug op televisie: ‘Sportieve revanche’

Johnny de Mol is binnenkort weer te zien op de Nederlandse televisie. De presentator neemt vanaf volgende week tijdelijk het stokje over bij De Oranjezomer op SBS6.

Dat voelt voor hem als „sportieve revanche” na het vroegtijdige einde van zijn talkshow HLF8, zo vertelde hij vrijdagavond in Vandaag Inside.

‘Vlinders in de buik’

De Mol voelt naar eigen zeggen „vlinders in zijn buik” en kijkt ernaar uit om terug te keren. „Ik moet eerlijk zijn en de hand in eigen boezem steken: HLF8 was gewoon niet goed genoeg. Dus dit voelt als een tweede kans.” Zijn talkshow werd in het voorjaar van 2023 van de buis gehaald vanwege tegenvallende kijkcijfers, ondanks meerdere pogingen om het format aan te passen.

De Oranjezomer

Bij De Oranjezomer stapt De Mol in een rijdende trein. Het programma, een zomerse spin-off van De Oranjezondag en eerder De Oranjezomer met Wilfred Genee, is al meerdere seizoenen succesvol, mede dankzij presentatrice Hélène Hendriks. „Zij heeft het fantastisch neergezet. Het is fijn om ergens in te stappen waar de basis staat”, aldus De Mol. Hij geeft aan dat hij Hendriks gerust mag bellen voor tips.

Eigenlijk zou hij alleen het slot van het komende seizoen voor zijn rekening nemen, maar doordat Hendriks een operatie moet ondergaan, presenteert hij nu ook de start.

Vertrouwen in De Mol

SBS6 lijkt vertrouwen te houden in De Mol, ondanks het matige verloop van HLF8. In een eerder artikel van Metro over het stoppen van zijn talkshow werd al duidelijk dat de zender achter hem blijft staan. De Mol zelf gaf destijds aan „niet uitgespeeld” te zijn op televisie en open te staan voor nieuwe kansen.

Nu lijkt die kans zich sneller aangediend te hebben dan verwacht. Of De Oranjezomer voor hem het gewenste succes wordt, zal de komende weken blijken, maar de eerste stap richting een nieuw hoofdstuk is gezet.

Reacties