Johan Derksen grapt over herstel vrouw in VI: ‘Ben wildebras in bed’

De schrik zat er onlangs goed in bij Johan Derksen. Hij hoorde dat zijn vrouw misschien kanker had, maar dat bleek vals alarm te zijn. De analist kan er inmiddels weer schuine grappen over maken.

Een paar weken geleden ontbrak de 76-jarige Derksen plotseling aan de VI-tafel. Hierop gingen alle alarmbellen af, want de analist mist bijna nooit een uitzending van de talkshow. Hij beent weleens woedend weg na een ruzie met presentator Wilfred Genee, maar in 2019 schoof hij bijvoorbeeld een week nadat hij een hersenschudding en gebroken arm opliep alweer aan.

Vrees voor tumor bij vrouw Derksen

Dat Genee het eerst op privé-omstandigheden hield, maakte het mysterie nog groter. Lang hoefden kijkers niet te wachten op een uitleg, want de dag erna zat Derksen weer bij Vandaag Inside en legde hij uit waarom hij afwezig was. Zijn vrouw, Isabelle Pikaar, had pijn in haar rug en been en ging op advies van Derksen naar de huisarts. Daar werd ze direct doorgestuurd naar het ziekenhuis om een foto te nemen. „Ik ging van samen koffiedrinken naar de spoedeisende hulp in een uur tijd.”

Zijn vrouw was niet gevallen en had zich niet gestoten, maar had toch een gebroken heup. Doktoren hielden daarom rekening met een tumor, maar dat moest eerst worden uitgesloten voordat ze kon worden geopereerd. De analist heeft „dertig jaar geleden al een vrouw begraven”, dus hij kneep hem behoorlijk.

Gelukkig bleken de uitslagen goed en kon Pikaar worden geopereerd. Derksen liet daarop weten opgelucht te zijn. „Als een dokter tegen je zegt dat er een grote kans is dat je vrouw kanker heeft, ben je wel even in paniek.”

‘Ben wildebras in bed’

Inmiddels is er even verstreken en lijkt het de goede kant op te gaan. Derksen kan er in ieder geval weer grappen over maken. In de uitzending van gisteravond is presentator Wilfred Genee benieuwd of Derksens vrouw alweer bij hem in bed slaapt. „Nee, nee, nee”, antwoordt de analist daarop. „Dat staat de heup nog niet toe, want ik ben natuurlijk een wildebras in bed.”

Zijn tafelgenoten moeten daar kostelijk om lachen. „Dus je hebt gezegd: pak nog een paar weekjes voor jezelf?”, vraagt Genee. Derksen, met een vette knipoog: „Kijk, niemand weet natuurlijk waarom die heup gebroken is, maar ik wel.”

Johan Derksen draait wasjes

Vorige week gaf Derksen al kort een update over de gezondheid van zijn vrouw. Hij vertelde in de talkshow dat het naar omstandigheden goed gaat met Pikaar. Genee vroeg of hij nu een liefdevolle verzorger is. „Ik heb al een paar wasjes gedraaid, ik heb gestofzuigd en ik heb het gras al gemaaid”, antwoordde De Snor. Echt goed gaat dat nog niet. „Er was een trui van haar, die was te heet gewassen, die kwam eruit als babytruitje. Misschien word ik wel huisman.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

