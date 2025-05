Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen noemt Gordon dag later alweer ‘een patiënt’

Gordon verbaasde dinsdag vriend en vijand door aan te schuiven bij Vandaag Inside. De zanger ontving lof van kijkers, maar VI-analist Johan Derksen kon het niet laten om nog een sneer uit te delen.

Over de komst van Gordon naar Vandaag Inside was vooraf veel te doen, omdat hij meermaals in de clinch lag met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Zijn (niet al te zuivere) muzikale comeback werd vorig jaar genadeloos afgeslacht door de mannen van Vandaag Inside. Niet één keer, maar meerdere keren. Gordon noemde Vandaag Inside op zijn beurt een „vreselijk programma” en Van der Gijp „depressief”.

Na eerdere uitnodigingen te hebben afgeslagen, zat hij er dinsdag dan toch. Daarin gaf hij zelf toe dat zijn optreden „bizar slecht” was, maar hij klaagde ook dat hij systematisch belachelijk gemaakt werd door de heren. Na afloop werd Gordon naar eigen zeggen werkelijk overspoeld met leuke lieve woorden. „Ook weleens leuk na alle bakken stront en haat”, schreef de zanger op Instagram.

Na de uitzending deed Gordon ook nog een opvallende uitspraak over zijn rivaal, Gerard Joling. „Ik ga geen slechte dingen over hem zeggen, want ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Ik mis hem”, zei hij tegen Genee. „Ik zie ook die beelden voorbij komen. En dan denk ik ook, hoe heb je dat nou zo kunnen laten aflopen? Want laat ik even één ding heel duidelijk stellen. Dat heeft echt niet aan mij gelegen. Wij hadden gewoon jarenlang door kunnen gaan.” Overigens staat de deur daarmee niet op een kier. „Dat kan niet meer.”

Johan Derksen over Gordon bij Vandaag Inside

Voorafgaand aan de uitzending van gisteravond blikken Genee en Derksen terug op de komst van Gordon. Daar is de analist weer bikkelhard. „Het beviel me helemaal niet. Een aardige jongen hoor, en ik heb ook niks tegen hem, maar ik ben totaal niet geïnteresseerd in Gordon en de familie Hazes. Ik had het idee dat ik in Shownieuws zat.”

Hij vervolgt: „Als hij relaxed is, is het een aardige jongen. Gisteren was hij relaxed. Dat heb ik ook voor de uitzending tegen hem gezegd: doe nou eens een charmeoffensief. Laat zien dat je ook normaal kunt doen.”

Albert Verlinde had meer tegengas verwacht

Ook tijdens de uitzending wordt Gordon meermaals besproken. Albert Verlinde heeft gekeken en vond het amusant. „Gordon kon even aan het publiek laten zien dat hij ook leuk is. Dat is goed, want als mensen je niet veel meer zien, worden de verhalen over je erger. Maar ik had wel iets meer tegengas verwacht aan tafel.”

Gordon heeft volgens Verlinde ooit gezegd dat de mannen van VI hem pesten en dat hij naar het politiebureau zou stappen om aangifte te doen. „Daar mag je hem best mee confronteren”, vindt hij. „En dat hij zelf zegt zo gepest te zijn, maar het Kamerlid van NSC als een playmobielpoppetje wegzet, daar kun je ook wat van zeggen.”

‘Gerard heeft meer charisma’

Derksen herhaalt nog maar eens dat hij Gordon een aardige jongen vindt. „Als hij in een vriendelijke bui is. Hij heeft platte humor die hier wel past en is heel snel in zijn reacties. Maar ik ben totaal niet geïnteresseerd in Gordon.”

Genee is benieuwd of Derksen het anders vindt dan met Joling. „Gerard heeft een andere vibe. Gerard heeft ook meer charisma. Met Gordon ben je toch een beetje voorzichtig, want je zit toch een beetje met een patiënt. Die jongen heeft heel veel kwaliteiten en heel veel opgebouwd, maar vervolgens ook alles weer zelf afgebroken.”

