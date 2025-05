Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jandino in gesprek met mensen met autisme: ‘Op Curaçao geen ADHD, daar ben je gewoon druk’

Jandino Asporaat in gesprek met mensen met autisme, dat moet haast wel een bijzondere bijeenkomst zijn geweest. Dit tv-programma heet al Een buitengewoon gesprek; en dat werd het ook.

„U en majesteit”, antwoordt Jandino Asporaat als eerste op de vraag hoe hij aangesproken moet worden. De vrolijke toon is gezet in de derde aflevering van Een buitengewoon gesprek. Morgenavond kun je deze zien bij de EO en Metro bekeek hem alvast voor televisierubriek Blik op de Buis.

In januari werd cabaretier Youp van ’t Hek al aan een vragenvuur onderworpen. Die uitzending werd zeer gewaardeerd. Een van de journalisten met autisme, Hassan, haalde er die week zelfs de talkshow Renze mee. Rond 4 en 5 mei was Hanneke Groenteman de tweede gast.

Jandino Asporaat in Een buitengewoon gesprek

Nu is het de beurt aan Jandino Asporaat (44). Acteur, theatermaker, ondernemer, vader van drie kinderen en eh… druktemaker. Interessant om hem tegenover de vragenstellers, allemaal hebben zij een autismespectrumstoornis (ASS), te zien. De tijdelijke journalisten zijn, voor wie eerder keek, bekende gezichten. Zo is daar de immer lachende Prince Betorina weer. Metro sprak hem dit voorjaar, toen over zijn prachtige rol in Bennie, een Videoland-serie over mensen met het Syndroom van Down.

„Ik vind het best spannend”, zegt Jandino Asporaat als hij de vragenbedenkers ontmoet. Na de opnames was de op Curaçao geboren Rotterdammer onder de indruk en geraakt door de bijzondere vragen: „Hun puurheid dwong mij tot oprechte en eerlijke antwoorden.”

🎤 Ook in Een buitengewoon gesprek Na Youp van ’t Hek, Hanneke Groenteman en Jandino Asporaat, worden in Een buitengewoon gesprek binnenkort nog drie gasten aan de tand gevoeld. Het gaat om vechtsporter Rico Verhoeven, politica Caroline van der Plas en acteur Frank Lammers.

Er is af en toe wat met Jandino

Soms is er wat, met deze Jandino. We hadden vast allemaal met hem te doen toen zijn natuurpark Hòfi Mango op Curaçao door een overstroming compleet werd verwoest. Dan weer kreeg zijn kipzaak FC Kip een slechte beoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en vindt ‘iedereen’ daar iets van. Dat laatste doet Asporaat zelf trouwens ook. Zo sprak hij openlijk zijn twijfels uit over 9/11 en de maandlanding en werd zijn steun aan de boerenprotesten niet overal gewaardeerd. Dat allemaal even vergetend: deze Jandino is als theatermaker en vooral als acteur in zijn eigen Bon Bini-films natuurlijk een geliefd persoon. Die trekken steevast meer dan 400.000 bezoekers – of nog veel meer – naar de bioscopen.

Die geliefde kerel maakt hem een prima kandidaat voor Een buitengewoon gesprek. Zoals al gemeld: dat is het namelijk geworden.

Van Pyjamadag tot verdriet om vader

Gewoon gaan kijken, is Metro’s tip. De onderwerpen zijn namelijk leuk, soms emotioneel en zeker uiteenlopend. Denk aan Pyjamadag (rust pakken), over de kop gaan op de kermis, waarom je als kale man naar de kapper gaat en ‘de lapdance van Chantal Janzen’. Maar ook wordt moe worden van jezelf besproken, bedplassen, een echte man zijn of niet, armoede, kinderen opvoeden, gelukkig zijn en zeven maanden leven in een internaat, wat Jandino als kind deed.

Interessant wordt het als een verslaggever met autisme over Asporaats ADHD begint. Tipje van de sluier: „Op Curaçao bestaat ADHD niet. Daar ben je gewoon druk.” Aangrijpend is dit buitengewone gesprek als het om het verdriet over zijn vader gaat. De man verliet Jandino en het gezin toen zij nog niet lang in Rotterdam woonden. Twee jaar geleden moest hij het ook zonder zijn ‘nieuwe’ vaderfiguur stellen. Nataniël Gomes, in Nederland bekend als de uitvinder van het gerecht kapsalon, overleed plotseling. Als het over hem en zijn vader gaat, breekt Jandino. Ook dat hoort thuis in de bijzondere gesprekken met mensen met autisme.

Aantal blikken uit 5: 4

Een buitengewoon gesprek met Jandino Asporaat is morgen (zondag 1 juni) bij de EO te zien om 20.25 uur op NPO 1. Terugkijken kan via NPO Start.

